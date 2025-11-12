Več izraelskih naseljencev je na zasedenem Zahodnem bregu v torek zažgalo palestinsko skladišče, beduinsko vas in kmetijska zemljišča, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po podatkih izraelske vojske (IDF) so bili v napadih poškodovani štirje Palestinci.

Naseljenci so po poročanju palestinske tiskovne agencije WAFA zažigali tudi vozila v industrijskem delu na severu Zahodnega brega, v napadih pa naj bi bila poškodovana še tovarna. Poleg tega naj bi v lokalne prebivalce metali kamenje. Najmanj dve osebi naj bi utrpeli poškodbe glave, je DPA povzel agencijo WAFA.

Izraelska vojska je po poročanju BBC sporočila, da so maskirani naseljenci napadli tudi vojake IDF in poškodovali vojaško vozilo. S kraja incidenta so napadalci pobegnili, a naj bi jih vojaki več prijeli v bližini. Izraelska policija je izjavila, da so aretirali štiri osumljence. Izraelski predsednik Jicak Herzog je v objavi na družbenem omrežju X obsodil "šokantne in resne" incidente, za katere da je odgovorna peščica nasilnih in nevarnih posameznikov. Poudaril je, da je nasilje zoper civilno prebivalstvo in vojake nedopustno.

Naseljenci so po poročanju palestinske tiskovne agencije WAFA zažigali tudi vozila v industrijskem delu na severu Zahodnega brega. Foto: Reuters

Najnovejši napad sovpada s sezono obiranja oljk, ko se mnogi Palestinci odpravijo na svoja kmetijska zemljišča v okolici mest in vasi. Urad ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (OCHA) je po poročanju BBC oktobra zabeležil več kot 260 napadov izraelskih naseljencev, v katerih so bili poškodovani ljudje, lastnina ali oboje. Palestinski minister ter vodja Komisije za odpor proti kolonizaciji in zidu Muajad Šaban je povedal, da so napadi na Palestince del kampanje, s katero bi z ustrahovanjem in terorjem ustvarili sovražno okolje, poroča BBC.

Nasilje radikalnih naseljencev nad Palestinci na Zahodnem bregu se je povečalo, odkar se je pred dvema letoma začela vojna v Gazi. Izraelska vojska se sooča z obtožbami, da zoper napadalce ne ukrepa dovolj odločno. Poročila o tem, da bi nasilni naseljenci odgovarjali za svoja dejanja, so redka, navaja DPA.

Izrael je nadzor nad Zahodnim bregom in Vzhodnim Jeruzalemom prevzel v šestdnevni vojni leta 1967. Danes na tem območju živi okoli tri milijone Palestincev in okoli 700 tisoč izraelskih naseljencev. Palestinci zahtevajo ta ozemlja za bodočo državo z Vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom.