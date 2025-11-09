Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
15.52

Hamas Talci Izrael

Nedelja, 9. 11. 2025, 15.52

Izrael prejel truplo, ki naj bi pripadalo pred leti v Gazi ubitemu izraelskemu vojaku

Ka. N., STA

Gaza Izrael | Foto Reuters

Foto: Reuters

Izrael je danes sporočil, da je prejel posmrtne ostanke še enega talca, za katerega palestinsko islamistično gibanje Hamas trdi, da pripadajo izraelskemu vojaku, ubitemu leta 2014 v Gazi. Izraelski forenziki naj bi ugotovili identiteto posmrtnih ostankov, ki jih bodo prepeljali v Izrael.

Hamas je v Gazi uslužbencem Mednarodnega odbora Rdečega križa predal truplo, za katero trdi, da pripada izraelskemu častniku, ki je bil ubit v vojni v Gazi pred enajstimi leti, so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Če bo potrjeno, da truplo pripada častniku, bo to 24. talec, čigar posmrtne ostanke je Hamas vrnil od začetka prekinitve ognja 10. oktobra, ki je ustavila vojno v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brigade Ezedin al Kasam, oboroženo krilo Hamasa, je pred tem sporočilo, da je dan prej našlo posmrtne ostanke častnika v predoru v Rafi. Hamas do zdaj nikoli ni priznal njegove smrti niti posedovanja njegovih posmrtnih ostankov.

Prejšnja prizadevanja za izmenjavo zapornikov neuspešna

Izraelski mediji so v soboto poročali, da je Izrael dovolil pripadnikom Hamasa in Rdečega križa, da so na območju pod izraelskim nadzorom v Rafi iskali njegove posmrtne ostanke.

V šesttedenski vojni leta 2014 je bil ubit tudi drug izraelski vojak. Njegovo truplo so našli v začetku letošnjega leta med zadnjo vojno, ki je izbruhnila po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Prejšnja prizadevanja za vrnitev posmrtnih ostankov obeh vojakov z izmenjavo zapornikov so bila neuspešna.

Hamas Talci Izrael
