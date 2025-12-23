Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
K. M.

23. 12. 2025,
Texas strmoglavljenje letalo

Torek, 23. 12. 2025, 19.05

42 minut

Strmoglavilo letalo, s katerim so prevažali otroka, ki je utrpel opekline: umrlo najmanj pet ljudi

K. M.

Strmoglavljenje letala | Razbitine letala so bile v vodi, priče in policiste pa so videli, kako vstopajo v vodo, da bi preiskali razbitine. | Foto X/@KHOU

Razbitine letala so bile v vodi, priče in policiste pa so videli, kako vstopajo v vodo, da bi preiskali razbitine.

Foto: X/@KHOU

Najmanj pet ljudi je umrlo, potem ko je v ponedeljek blizu Galvestona v Teksasu strmoglavilo letalo mehiške mornarice med prevozom otroka, ki je bil žrtev opeklin.

Po podatkih spletne strani za sledenje letov Flight Radar je bilo letalo nazadnje zabeleženo nad zalivom Galveston blizu mednarodnega letališča Scholes ob 15.01 po lokalnem času.

Letalo je sodelovalo v medicinski misiji v imenu fundacije Michou y Mau, ki nudi oskrbo mehiškim otrokom s hudimi opeklinami.

Mehiški sekretariat mornarice je sporočil, da je pet ljudi umrlo, ena oseba je še vedno pogrešana, dve drugi pa sta bili rešeni živi.

Razbitine letala so bile v vodi, priče in policiste pa so videli, kako vstopajo v vodo, da bi preiskali razbitine in pomagali morebitnim preživelim. 

"Resnično se je borila za življenje" 

Sky Decker, lokalni kapitan jahte, je povedal, da je na kraj skoraj potopljenega letala odpeljal dva policista, preden je skočil v vodo in našel ujeto hudo poškodovano žensko. "Nisem mogel verjeti. Imela je morda tri centimetre zračne reže za dihanje. In tam je bilo letalsko gorivo, pomešano z vodo, hlapi so bili res hudi. Resnično se je borila za življenje," je povedal. 

V izjavi, objavljeni na X, je fundacija Michou y Mau izrazila "sožalje družinam žrtev te tragedije".

