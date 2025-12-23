Strmoglavilo letalo, s katerim so prevažali otroka, ki je utrpel opekline: umrlo najmanj pet ljudi

Najmanj pet ljudi je umrlo, potem ko je v ponedeljek blizu Galvestona v Teksasu strmoglavilo letalo mehiške mornarice med prevozom otroka, ki je bil žrtev opeklin.

Po podatkih spletne strani za sledenje letov Flight Radar je bilo letalo nazadnje zabeleženo nad zalivom Galveston blizu mednarodnega letališča Scholes ob 15.01 po lokalnem času.

We're continuing to follow the very latest from Galveston, where a medial transport plane from Mexico crashed into the water. At least five people were killed, according to the Coast Guard. (Photos courtesy Sky Decker)



Latest: https://t.co/jGHPzRAI1X pic.twitter.com/rQwhQtwIXM — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 23, 2025

Letalo je sodelovalo v medicinski misiji v imenu fundacije Michou y Mau, ki nudi oskrbo mehiškim otrokom s hudimi opeklinami.

Mehiški sekretariat mornarice je sporočil, da je pet ljudi umrlo, ena oseba je še vedno pogrešana, dve drugi pa sta bili rešeni živi.

Razbitine letala so bile v vodi, priče in policiste pa so videli, kako vstopajo v vodo, da bi preiskali razbitine in pomagali morebitnim preživelim.

"Resnično se je borila za življenje"

Sky Decker, lokalni kapitan jahte, je povedal, da je na kraj skoraj potopljenega letala odpeljal dva policista, preden je skočil v vodo in našel ujeto hudo poškodovano žensko. "Nisem mogel verjeti. Imela je morda tri centimetre zračne reže za dihanje. In tam je bilo letalsko gorivo, pomešano z vodo, hlapi so bili res hudi. Resnično se je borila za življenje," je povedal.

V izjavi, objavljeni na X, je fundacija Michou y Mau izrazila "sožalje družinam žrtev te tragedije".