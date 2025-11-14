Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
14. 11. 2025,
7.33

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pilot air tractor letalo Hrvaška

Petek, 14. 11. 2025, 7.33

6 minut

Turški pilot, ki je strmoglavil blizu Senja, avgusta že preživel letalsko nesrečo

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Air tractor, strmoglavljenje, Senj | Foto JVP Senj

Foto: JVP Senj

Turški pilot, ki je v četrtek popoldne blizu Senja na Hrvaškem strmoglavil s turškim letalom air tractor, je po poročanju hrvaških medijev pred dvema mesecema in pol že preživel strmoglavljenje pilota, tokratno pa je bilo zanj usodno.

V četrtek popoldne je s turškim letalom Air Traktor AT-802 v bližini Senja med povratnim letom med Reko in Zagrebom strmoglavil turški pilot, je sporočila Uprava za civilno zaščito. Gre za 45-letnega pilota Hasana Baharja, ki je 29. avgusta letos preživel strmoglavljenje gasilskega letala v okrožju Yatağan v Muğli na severozahodu Turčije, poročajo hrvaški mediji.

Direktorat Civilne zaščite je od hrvaške kontrole zračnega prometa ob 16.53 prejel poročilo o izginotju letala z radarja, ob 17.11 pa poročilo o strmoglavljenju in požaru.

Kot smo že poročali, so na kraj dogodka kmalu za tem napotili reševalne službe in gasilce, saj je po padcu letala izbruhnil požar. Požar so lokalizirali okoli 18. ure, gasilci pa so opazili zoglenelo truplo pilota, so še poročali hrvaški mediji. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan, policija pa je območje incidenta zaprla za javnost.

Po strmoglavljenju turškega letala AT-802 v bližini Senja, se je podpredsednik hrvaške vlade Davor Božinović pogovoril s turškim notranjim ministrom Alijem Yerlikayo.

Fotogalerija
1
 / 4
Air tractor, strmoglavljenje, Senj
Novice Strmoglavilo letalo air tractor, truplo pilota so že našli #foto

pilot air tractor letalo Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.