Turški pilot, ki je v četrtek popoldne blizu Senja na Hrvaškem strmoglavil s turškim letalom air tractor, je po poročanju hrvaških medijev pred dvema mesecema in pol že preživel strmoglavljenje pilota, tokratno pa je bilo zanj usodno.

V četrtek popoldne je s turškim letalom Air Traktor AT-802 v bližini Senja med povratnim letom med Reko in Zagrebom strmoglavil turški pilot, je sporočila Uprava za civilno zaščito. Gre za 45-letnega pilota Hasana Baharja, ki je 29. avgusta letos preživel strmoglavljenje gasilskega letala v okrožju Yatağan v Muğli na severozahodu Turčije, poročajo hrvaški mediji.

#Hırvatistan’da düşen yangın söndürme uçağında Şehit olan Pilotumuz Hasan Bahar.



Türk milletinin başı sağ olsun. pic.twitter.com/NWdgPw6oWd — Turk Media Team (@turkmediateam) November 14, 2025

Direktorat Civilne zaščite je od hrvaške kontrole zračnega prometa ob 16.53 prejel poročilo o izginotju letala z radarja, ob 17.11 pa poročilo o strmoglavljenju in požaru.

Kot smo že poročali, so na kraj dogodka kmalu za tem napotili reševalne službe in gasilce, saj je po padcu letala izbruhnil požar. Požar so lokalizirali okoli 18. ure, gasilci pa so opazili zoglenelo truplo pilota, so še poročali hrvaški mediji. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan, policija pa je območje incidenta zaprla za javnost.

Po strmoglavljenju turškega letala AT-802 v bližini Senja, se je podpredsednik hrvaške vlade Davor Božinović pogovoril s turškim notranjim ministrom Alijem Yerlikayo.