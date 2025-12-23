Neznanec prerezal kable spornih lučk na Hrvaškem: "Tu je polno komunistov"

V hrvaških medijih in na družbenih omrežjih je pretekli teden zaokrožila fotografija sporno okrašene hiše v Slavonskem Brodu, natančneje v Podvinju. Lastniki so na ograjo z lučkami napisali "Znam, da vam smeta", kar pomeni "Vem, da vas moti". Pri tem izstopajo črke ZDS, kar je očitno povezano z ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Iz lučk so oblikovali tudi hrvaški grb v obliki šahovnice. Okrasitev je sprožila veliko odzivov javnosti, danes pa hrvaški mediji poročajo, da je neznanec prerezal kable in so lučke prenehale svetiti.

Kot poroča 035portal, je neznani storilec danes v zgodnjih jutranjih urah prerezal električne kable lučk. Po besedah ​​družine se je vse zgodilo okoli 1.15, ko je oče prvič opazil, da zunanja razsvetljava ne deluje več. Zbudil je sina in skupaj sta ugotovila, da ni prišlo do tehnične okvare, temveč je nekdo namerno prerezal kable.

Primer je bil prijavljen policiji, piše 035portal, družini pa so sporočili, da bodo storilca poskušali prek nadzornih kamer, ki se nahajajo v bližini, poiskati.

"Ponoči (23. decembra) je na območju Slavonskega Broda neznani storilec poškodoval okrasne lučke na ograji družinske hiše, s čimer je lastniku povzročil za več sto evrov škode. Oškodovanec je bil seznanjen s pravico do vložitve predloga za kazenski pregon v zvezi s kaznivim dejanjem poškodovanja tuje stvari. Policisti nadaljujejo delo za iskanje storilca omenjenega kaznivega dejanja, o tem pa bo podana prijava na občinsko državno tožilstvo v Slavonskem Brodu," je sporočila policija.

"Podvinje je polno komunistov"

"Podvinje je polno komunistov. Težava tukaj niso lučke, ampak sporočilo in dejstvo, da si je nekdo drznil nekaj reči. Kot da se vračamo v čase, ko je bilo modreje molčati," je povedal družinski član.

Družina napoveduje, da bodo božične lučke postavili ponovno.