Mati, ki je triletno hčer odnesla v reko Savo, obsojena na 15 let zapora

Na Hrvaškem so danes na 15 let zapora obsodili žensko, ki je januarja lani v Savo na območju Zagreba odnesla triletno hčerko, poročajo hrvaški mediji. Truplo deklice so našli marca v Savi na območju Beograda .

Sodišče v Zagrebu je danes 35-letno žensko nepravnomočno obsodilo na 15 let zapora zaradi umora triletne hčerke. Poleg tega ji je odredilo obvezno psihiatrično zdravljenje, po prestani zaporni kazni pa bo pod okrepljenim nadzorom.

Dejanje je priznala

Ženska je 15. januarja lani s triletno hčerko v naročju stopila v Savo pri enem od mostov na obrobju hrvaške prestolnice, iz reke pa prišla brez otroka. Policija jo je naslednji dan pridržala zaradi suma umora bližnje osebe, dejanje pa je priznala.

Beograjski Interpol je konec aprila nato obvestil hrvaško ministrstvo za notranje zadeve, da so marca v reki Savi na območju Beograda našli truplo otroka. Da gre za otroka, ki je januarja izginil v Savi v Zagrebu, so ugotovili v okviru mednarodnega sodelovanja in z analizo DNK.

Sojenje ženski se je začelo pred štirimi meseci in je bilo zaprto za javnost.

Na Hrvaškem je za umor otroka, ki ga zagreši mati, zlasti kadar je otrok ranljiv zaradi svoje starosti in zdravstvenega stanja, sicer predvidenih od deset do 40 let zaporne kazni.