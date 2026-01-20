Po zaključku relija Dakar se pozornost ljubiteljev avtomotošporta že obrača v Monte Carlo, kjer se že tradicionalno začenja sezona svetovnega prvenstva v reliju (WRC). Eden od športnih vrhuncev januarja se bo odvijal ta konec tedna. Devetkratni svetovni prvak Sebastien Ogier in tekmeci bodo letos zadnjič vozili dirkalnike zdajšnje generacije, saj krovna zveza Fia za leto 2027 načrtuje številne tehnične spremembe. V sezoni 2026 svetovni naslov brani Sebastien Ogier. Ta 10. lovoriko bo dirkal na 10 od skupno 14 relijev.

Od leta 2027 nova generacija dirkalnikov in nižji stroški

Napovedano spremembo pravil so sprejeli leta 2024, veljati bo začela naslednje leto, njen glavni namen bo zmanjševanje stroškov za tovarniške ekipe ter povečanje dostopnosti tekmovanja za vse udeležence, obenem pa želijo ohraniti sedanje tesne boje in negotovost na cestah. Glavnina novosti sprememb pravil, ki so jih poimenovali WRC27, bo namenjena novim varnostnim standardom oziroma varnostni kletki v dirkalnikih, ki bo obenem preprostejša za izdelavo in cenejša. Okrog te varnostne kletke bodo lahko proizvajalci nato sestavili dirkalnik, ki v osnovi ne bo več povezan z obstoječimi modeli iz proizvodnje (čeprav tudi sedanji dirkalniki pogosto razen imena modela nimajo prav dosti skupnega z avtomobili, ki vozijo v običajnem prometu).

Fia bo določila natančne mere dirkalnikov, ki se jih bodo morali proizvajalci držati, imeli pa bodo več svobode pri oblikovanju. Drugačna bo tudi kategorija, v kateri bodo lahko sodelovali najboljši; zdaj je to razred WRC1, po letu 2027 pa se bodo lahko v bojih za konstruktorske naslove tovarniškim ekipam pridružili tudi samostojni predelovalci in oblikovalci vozil. Vsaj na začetku novega obdobja še ne bodo temeljito posegali v pogonske sklope, ti bodo ostali 1,6 litrski bencinski motorji. A tehnična zasnova novih dirkalnikov mora omogočati tudi morebitne drugačne načine pogonov v prihodnje, je določila Fia. Obenem načrtuje, da bodo zaradi vseh teh sprememb stroški bistveno manjši. Cilj je, da bi dirkalnik, pripravljen za dirko, stal največ 345.000 evrov, kar je polovica stroškov, ki jih imajo moštva z enim dirkalnikom sedanjega razreda WRC1.

Vrnitev Lancie, nekaj sprememb v postavi dirkačev

Lancia se je vrnila na sceno, za zdaj v razredu WRC2. Foto: Guliverimage A do tega koraka je še leto dni. V sezoni 2026 bo še vse po starem, moštva bodo do konca izkoristila tisto, kar imajo na voljo iz zadnjih let, spet pa se obeta boj za prestižne zmage predvsem med dirkači iz ekip Toyota in Hyundai, v manjši meri se lahko vmeša še tretja tovarniška ekipa M-Sport Ford. Ena od glavnih novosti je vrnitev Lancie. Slavna italijanska dirkaška znamka, ki se je ljubitelji dirkanja iz osemdesetih spominjajo z veliko nostalgije, se v sezoni 2026 vrača na sceno, za zdaj še ne v najmočnejšem razredu, ampak v WRC2 z dirkalnikom Ypsilon HF Integrale.

Pri M-Sport Fordu bo letos v ekipi novinec Jon Armstrong, ki je lani v evropskem prvenstvu zasedel drugo mesto, za vsaj šest relijev pa bo v ekipi tudi Latvijec Martinš Sesks. Pri Hyundaiju pa bo spet v postavi Novozelandec Hayden Paddon, ki pa ne bo vozil na vseh dirkah, ampak samo na izbranih. Pri Toyoti, ki je v lanski sezoni pobrala smetano tako na dirkaški kot konstruktorski sceni, bo številka 1 tudi letos svetovni prvak Sebastien Ogier. Ta se je lani z devetim naslovom v karieri izenačil z rojakom Sebastienom Loebom na vrhu lestvice najboljših vseh časov. "Še vedno sem izjemno vznemirjen, ko pridem v Monte Carlo in začnem sezono. To je poseben občutek, ta reli ima posebno mesto pri meni," je pred začetkom nove sezone dejal branilec naslova, ki bo letos nastopil na 10 dirkag. V prvenstvu ni več Kalleja Rovanpere, ki kariero nadaljuje z enosedežniki.

Na uvodnem reliju sezone je na startnem seznamu 11 dirkačev razreda WRC1; za Toyoto bodo nastopili Ogier, Valižan Elfyn Evans, Japonec Takamoto Katsuta, Finec Sami Pajari in Šved Oliver Solberg, za Hyundai Belgijec Thierry Neuville, Francoz Adrien Fourmaux in Paddon, za M-Sport Ford pa Luksemburžan Gregoire Munster, Irec Joshua McErlean in Armstrong.

Z Yarisom bo naslov branil Sebastien Ogier, ki bo odpeljal 10 dirk. Foto: Guliverimage Uvod v sezono se bo po tradiciji odvijal v kneževini in okolici. Reli Monte Carlo je znan predvsem po zahtevnih preizkušnjah po ozkih gorskih cestah južne Francije, za še dodaten mik pa pogosto poskrbijo še gledalci, ki si z metanjem snega na cestišče popestrijo dogajanje in otežijo delo posadkam. Monte, kot ga tudi imenujejo, je za dirkače pravi izziv, saj lahko na enem ovinku vozijo po snegu in ledu, čez pol kilometra pa je cesta povsem suha.

Reli Monte Carlo in sezona 2026 se bosta začela v četrtek s ceremonialnim startom v kneževini, potem pa se bodo dirkači za dva dni preselili v okolico Gapa, v soboto zvečer bo vrhunec dneva hitrostna preizkušnja po ulicah Monaka, kamor se dirkalniki v akciji vračajo prvič po letu 2008, v nedeljo pa bo glavni mik še tako imenovani "power stage", ki prinaša dodatne točke za svetovno prvenstvo.

Po Monteju se bo sezona nadaljevala še z eno klasiko na Švedskem, sledi dirka v Keniji, aprila se vrača reli na Hrvaškem, naslednje postaje bodo še Kanarski otoki, Portugalska, Japonska in reli Akropolis v Grčiji. Poleti bodo dirkači na severu Evrope v Estoniji in na Finskem, jeseni pa najprej v Južni Ameriki v Paragvaju in Čilu, preden se bodo oktobra preselili na Sardinijo in za zadnji reli sezone v začetku novembra v Savdsko Arabijo. Skupno bo, tako kot lani, na sporedu 14 relijev.

Koledar SP 2026:



22. - 25. januar - Monte Carlo (Monako)

12. - 15. februar - Švedska (Umea)

12. - 15. marec - reli Safari Kenija (Naivasha)

9. - 12. april - Hrvaška (Zagreb)

23. - 26. april - Kanarski otoki (Gran Canaria)

7. - 10. maj - Portugalska (Matosinhos)

28. - 31. maj - Japonska (Toyota)

25. - 28. junij - reli Akropolis Grčija (Lamia)

16. - 19. julij - Estonija (Tartu)

30. julij - 2. avgust - Finska (Jyväskylä)

27. - 30. avgust - Paragvaj (Encarnacion)

10. - 13. september - Čile (Concepcion)

1. - 4. oktober - Sardinija (Olbia)

11. - 14. november - Savdska arabija (Džeda)