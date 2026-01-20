Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Torek,
20. 1. 2026,
16.58

Torek, 20. 1. 2026, 16.58

35 minut

Pred tekmo lige prvakov

ACH Volley: Čas je za prvo zmago

Avtorji:
S. K., STA

ACH Volley, Tine Urnaut | Tine Urnaut je pozdravil poškodbo. | Foto Filip Barbalić

Tine Urnaut je pozdravil poškodbo.

Foto: Filip Barbalić

Odbojkarje ACH Volleyja v četrtek čaka tretja tekma lige prvakov in druga zaporedna v dvorani Tivoli. V Ljubljano prihaja francoski prvak Tours, z nji pa tudi mladi slovenski reprezentant Nik Mujanović. V ljubljanskem taboru menijo, da sta ekipi podobne kakovosti, računajo pa, da bodo po porazih proti Trentinu in Ziraatu vknjižili prve točke.

"Mogoče je bil že prej čas za kakšno točko, a smo imeli tekmece, ki so igrali bolje od nas. Zdaj pa res želimo prvo zmago, čeprav je tudi Tours zelo kakovostna ekipa, ki ima iste želje. Njihovo ekipo vodita dva dominantna igralca, to sta Nik Mujanović in Željko Čorić, predvsem v Mujanoviću nam preti največja nevarnost. So pa ekipa, ki dela zelo malo napak, tudi na servisu so te redke. Poleg dobrega servisa in sprejema, bo zelo pomembno, da bomo potrpežljivi," pred tekmo razmišlja ljubljanski strateg Igor Kolaković.

Ne le Mujanović in Čorić

Tours v svojih vrstah nima le Mujanovića in Čorića, sicer reprezentanta BiH, ampak še cel kup tujcev, tudi reprezentantov svojih držav. Tako so v ekipi Latvijec Kristers Darzdans, Finec Niko Suikhonen, Kanadčan Isaac Heslinga, Brazilca Leandro Santos in Guilherme Voss, Američan Michael Marshman, vseeno pa v zaključkih glavno vlogo prevzema Mujanović, kar dokazujeta tudi njegovi prvi tekmi v ligi.

Tours je obe izgubil z 1:3, Mujanović pa je proti Ziraatu dosegel 20, proti Trentinu pa celo 29 točk.

Eden ključnih mož Toursa je mladi slovenski reprezentant Nik Mujanović. | Foto: Volleyball World

"Take vrhunske napadalce težko zaustaviš"

"Nik je najbrž glavni igralec Toura, dobi največ žog. Zato ga moramo omejiti, take vrhunske napadalce težko zaustaviš. Ni nobene prednosti, ker ga poznamo. Na tej ravni se že vsi tako poznamo, da ni nobenih skrivnosti. Mi lahko le upamo, da ne bo imel svojega dneva. A kot sem rekel, treba ga bo limitirati, nato pa izkoristiti žoge, ko bodo na naši strani," meni Tine Urnaut, ki je pozdravil poškodbo in upa, da bo lahko v četrtek stoodstotno pomagal svoji ekipi.

Še vedno upajo na napredovanje

Ta se še ni predala v boju za napredovanje v izločilne boje, kar je potrdil mladi sprejemalec ACH Volleyja Luka Marovt: "Do konca je še nekaj tekem, še vedno upamo na napredovanje s tretjega mesta. Seveda pa moramo zdaj zmagati Tours. Vemo, da so kakovostna ekipa, a zavedamo se tudi svoje kakovosti. Vsekakor je francoska ekipa najlažje premagljiva v naši skupini, zato bomo storili vse, da se bomo po tekmi veselili. Zato bo potrebno predvsem dobro servirati in sprejemati servise, hkrati pa z dobro ekipno obrambo zaustaviti Mujanovića."

