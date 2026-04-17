Zakaj je dobro, da vsak dan pomislimo na svojo umrljivost

Kratek razmislek o lastni minljivosti, torej zavestno zavedanje, da naše življenje ni neskončno, lahko presenetljivo pozitivno vpliva na naše počutje, razmišljanje in vsakodnevne odločitve.

Čeprav se številni tej temi izogibajo, strokovnjaki poudarjajo, da nas prav zavedanje končnosti lahko spodbudi, da živimo bolj polno in v skladu s tem, kar nam je res pomembno.

Shoshana Ungerleider, ustanoviteljica organizacije End Well, neprofitne organizacije, ki ljudem pomaga govoriti o koncu življenja in se nanj pripraviti, je za Time pojasnila, kako je lahko preprosta vsakodnevna navada izjemno koristna za naše počutje in izražanje hvaležnosti za svoje življenje.

Priporoča preprosto vajo: na koncu dneva si vzamemo nekaj minut in se vprašamo: "Če bi bil danes moj zadnji dan, kaj bi naredil drugače ali česa bi si želel več?" Takšno vprašanje nas nežno ustavi in usmeri stran od vsakodnevnega avtomatizma.

Potek vaje

Najprej si priznajte, da je vaš čas omejen. Nato razmislite, kaj vam je danes ali ta teden najpomembnejše – odnosi, zdravje, osebni cilji – in se vprašajte, ali temu zares namenjate dovolj pozornosti. Na koncu si zastavite eno majhno namero, kako boste to uresničili, konkreten korak za naslednji dan, ki vas temu nekoliko približa. "Ni treba, da gre za nekaj velikega," pravi. "Gre preprosto za to: zavedanje, usmeritev in namen."

Namen tega razmisleka ni ustvarjanje strahu, temveč jasnost. Ungerleider ob tem razlaga, da nas že misel na končnost, torej umrljivost, opomni, kaj je res pomembno. Ko se tega zavemo, lažje ločimo med nepomembnimi skrbmi in stvarmi, ki dejansko oblikujejo kakovost našega življenja.

Raziskave kažejo, da lahko takšni "opomniki na minljivost" vplivajo na naše vedenje. Ljudje pogosto začnejo več vlagati v odnose, bolj ceniti čas, ki ga imajo, in sprejemati odločitve, ki so bolj usklajene z njihovimi vrednotami. Namesto da bi takšne misli obremenile, nas lahko usmerijo k bolj zavestnemu življenju.

Pomembno pa je, kdaj in kako tak razmislek izvajamo. Najučinkovitejši je takrat, ko smo čustveno stabilni in ne preobremenjeni, saj lahko v nasprotnem primeru povzroči dodatno tesnobo. V pravem trenutku pa deluje kot nekakšen "mentalni reset", ki nas odmakne od vsakodnevnega hitenja in nam pomaga ponovno vzpostaviti perspektivo.

