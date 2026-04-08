Avtorji:
Sportal, STA

Sreda,
8. 4. 2026,
20.43

Osveženo pred

2 minuti

1. DOL za moške, polfinale, drugi tekmi

ACH Volley in Calcit Volley nista dopustila presenečenja

MOK Krka : Calcit Volley | Kamničani so Krko premagali tudi v gosteh in napredovali v finale, v katerem jih čaka ACH Volley. | Foto Simon Vesel/MOK Krka

Foto: Simon Vesel/MOK Krka

Odbojkarji ACH Volley so na drugi polfinalni tekmi svojega tekmeca Panvita Pomgrad v gosteh premagali z 0:3 (-14, -17, -19) in se zanesljivo uvrstili v finale. V tem jih čaka Calcit Volley, ki je na Dolenjskem MOK Krko premagal z 1:3 (20, -18, -17, -18). Panvita in Krka se bosta pomerili za bron.

ACH Volley
Sportal ACH Volley in Calcit Volley polfinale začela brez izgubljenega niza

Branilci naslova niso imeli nikakršnih težav, Kamničani pa so prvi niz povratne tekme v Novem mestu izgubili, a nato postavili stvari na svoje mesto in se po enem letu premora spet uvrstili tja, kjer so v zadnjih letih večinoma že bili.

Ljubljanska ekipa tako kot v Ljubljani ni imela nobenih težav, da je še drugič prepričljivo premagala Sobočane. Da gostitelji realnih možnosti nimajo, so napovedovale vse letošnje medsebojne tekme, tudi tista v finalu pokala v Celju. Tudi tokrat oranžni zmaji niso imeli težav s pristopom, trener Igor Kolaković je v ogenj takoj poslal vse najboljše igralce, ki niso niti v enem trenutku tekmecem dali misliti, da bi lahko naredili presenečenje.

Še najbolj izenačen je bil zadnji niz, ko so se Prekmurci enakovredno kosali do izida 16:16, po izidu 17:18 pa je reči v svoje roke prevzel Tine Urnaut, po napaki domačih je dosegel tri zaporedne točke. Ko je nato z blokom točko dosegel še Alen Pajenk, je bilo jasno, da se tekma zavlekla ne bo.

Tonček Štern je dosegel 14 točk, pri domačih jih je deset dosegel Sani Adžović.

ACH Volley je pričakovano, brez izgubljenega niza, premagal Panvito Pomgrad. | Foto: ACH Volley Ljubljana ACH Volley je pričakovano, brez izgubljenega niza, premagal Panvito Pomgrad. Foto: ACH Volley Ljubljana

"Mislim, da smo odigrali resno in osredotočeno, še posebej v elementu protinapadov. Poznamo kakovost Panvite Pomgrad, pokazali smo spoštovanje s pravim pristopom in zadovoljni smo z zmago in napredovanjem," je bil po tekmi kratek trener ACH Volleyja Kolaković.

"ACH je odigral tako, kot zna odigrati, in pokazal kakovostnejšo razliko. Pričakoval sem več od našega servisa, ker praktično nismo dobro servirali, da bi jih z njim odmaknili od mreže in iskali priložnosti z blok-obrambo. Enostavno so Ljubljančani igrali na vseh straneh dobro in jih je bilo težko zaustaviti," pa ni bil posebej razočaran domači trener Dejan Fujs.

Krka je v četrtfinalu presenetila Alpacem Kanal, prvi niz domače tekme ji je dajal upanje, da bi lahko ogrozila tudi Calcit, a se to ni zgodilo. Calcit je začel igrati bolje, v bloku je blestel Uroš Pavlović, na koncu jih je v statistiko vpisal kar osem, dvomov, kdo bo zmagovalec, ni bilo več niti v enem trenutku.

"Rekel bi, da je Krka začela zelo dobro, medtem ko smo mi na servisu naredili preveč napak, v obrambi pa nismo bili povsem zbrani. Padle so nam kakšne žoge, ki nam pozneje več niso. Potem smo dvignili raven igre, odstotek uspešnosti v napadu, tudi sprejemali smo bolje, tako da smo obrnili tekmo. Tudi Krka je sicer pokazala, da ni zastonj prišla v polfinale," je po tekmi dejal Jurij Oman, z 20 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Pavlović jih je k zmagi dodal 17.

1. DOL, moški, polfinale, drugi tekmi

Sreda, 8. april

odbojka MOK Krka ACH Volley Calcit Volley 1 DOL
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.