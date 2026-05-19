Torek, 19. 5. 2026, 12.03

Rok Jerončič in Grega Okroglič v ACH Volleyju

Oranžni zmaji se krepijo, prišla še dva Slovenca

Grega Okroglič | Slovenski reprezentant Grega Okroglič pri 21 letih predstavlja svetlo prihodnost slovenske odbojke. | Foto ACH Volley

Srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba ACH Volley. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala, so sporočili iz tabora Ljubljančanov.

Prosti igralec Grega Okroglič je 187 cm visok 21-letni prosti igralec, tudi že član izbrane vrste, medtem ko je Rok Jerončič (visok 206 cm in star 24 let) nepogrešljiv na mestu srednjega blokerja.

Za Primorca Okrogliča bo ACH Volley Ljubljana po domačemu Alpacemu Kanalu drugi klub v karieri, Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji (Lube Civitanova, Farmitalia Catania in Abba Pineto), njegova prva članska sezona pa je bila v barvah Calcita iz Kamnika.

"Zahvaljujem se vodstvu kluba za priložnost in izkazano zaupanje. ACH Volley je klub, ki vedno meri na najvišje cilje in ta pritisk ter izziv mi je všeč. Veselim se nastopov v ligi prvakov, kjer bomo naredili vse, da se kosamo z najboljšimi ekipami na svetu," je ob podpisu za klub povedal Okroglič.

Rok Jerončič verjame v uspehe z oranžnimi zmaji tako v Sloveniji kot tudi Evropi. | Foto: ACH Volley

Jerončič pa dodal: "V izjemno čast in ponos mi je, da bom kariero nadaljeval v Ljubljani pri ACH Volleyju, katerega ambicije so vedno zelo visoke. S fanti se poznamo in prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi še kako nevarni na evropskem parketu."

Po Sebastianu Sablatnigu in Urošu Planinšiču sta Okroglič in Jerončič tretja in četrta okrepitev ACH po koncu domače sezone, večina članov ACH Volleyja pa je te dni sicer na pripravah s slovensko reprezentanco.

