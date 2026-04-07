Rok Možič in soigralci bitko za finale začeli z zanesljivo zmago

Odbojkarji ekipe Rana Verona, za katero igrata Rok Možič in Uroš Planinšič, s trenerskega stolčka pa jo vodi selektor slovenske reprezentance Fabi Soli, so polfinale italijanskega prvenstva začeli z zanesljivo zmago nad Cucine Lube Civitanova.

Italijanska zaseda iz Verone, ki se je sploh prvič uvrstila v polfinale domačega prvenstva, je bitko za finale, v kateri se meri s Cucine Lube Civitanova, začela odlično.

Na domačem terenu je zmagala brez izgubljenega niza. Zelo izenačen je bil uvodni, ki so ga Rok Možič in soigralci dobili s 34:32, drugi jim je pripadel s 25:21, z istim rezultatom so dobili tudi tretjega. Najkoristnejši igralec dvoboja je bil s 15 točkami Noumory Keita, Darlan Souza, kapetan Možič 11, Planinšič pa je vpisal točko.

Zasedba italijanskega trenerja, tudi selektorja slovenske reprezentance, Fabia Solija, bo drugo tekmo odigrala sredi tedna v gosteh. Ekipi igrata na tri zmage.

V drugem polfinalu si nasproti stojita najboljša ekipa rednega dela Perugia in peta Piacenza, z 1:0 v zmagah vodi Perugia.

Na Poljskem je Saša Planinšec s PGE Budowlani Lodžem prišla do polfinala prvenstva, kjer so že odigrale uvodni obračun proti UNI Opole in slavile brez izgubljenega niza. Pred tem je Planinšec odigrala še odločilno tekmo četrtfinala proti LOTTO Chemik Police, na kateri je prispevala 12 točk in si še z drugo zmago zagotovila napredovanje. Na uvodnem polfinalnem obračunu je dosegla osem točk, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Saša Planinšec Foto: Guliverimage

Lorena Lorber Fijok je znova zelo dobro igrala na nemškem prvenstvu, kjer je Dresdner v polfinalu po petih nizih premagal ekipo Allianz MTV Stuttgart in si tako zagotovil prednost pred povratnim obračunom. K tokratni zmagi je slovenska reprezentantka prispevala 15 točk.

V polfinalu romunskega prvenstva sta se srečali Anja Mazej in Mirta Velikonja Grbac. Ekipa Voluntari 2005 z Mazejevo je bila na prvem obračunu prepričljivejša in slavila proti Dinamu brez izgubljenega niza. Velikonja Grbac je dosegla tri točke, medtem ko je sprejem Mazejeve znašal 47 odstotkov.

Lorena Lorber Fijok Foto: Guliverimage

Na prvi tekmi četrtfinala je slavil tudi slovenski srednji bloker Sašo Štalekar, ki je v dresu CS Arcada Galați premagal SCM Universitatea Craiova, pri tem pa dodal devet točk.

Po zaključenem rednem delu boj za državno lovoriko nadaljujeta tudi Nika Milošič in Nik Mujanović v Franciji. Na tekmi na izločanje v četrtfinalu je Milošič z ekipo slavila proti Béziers Volley in se ustavila pri desetih točkah, medtem ko je Mujanović s Toursom doživel poraz po petih nizih proti Paris Volleyju. Slovenec se je kljub temu na obračunu izkazal in dosegel 24 točk.

V Rusiji je izkušena organizatorka igre Eva Pavlović Mori doživela poraz na uvodnem obračunu finala, ko je morala z Zarečje Odintsovom priznati premoč nasprotnicam iz Dinamo-Ak Barsa.

Čeprav je z ruskega državnega prvenstva v četrtfinalu izpadel Žiga Štern z ekipo Jenisej Krasnojarsk, sezono nadaljuje v pokalnem tekmovanju, kjer ga čakajo četrtfinalni obračuni. Dva poraza je minuli teden doživel še Jan Kozamernik, ki se je z ekipo Tokyo Great Bears na japonskem prvenstvu meril z JTEKT Stings Aichi. Slovenec je na obračunih zbral dve oziroma štiri točke, so še zapisali pri OZS.