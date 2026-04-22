ACH Volley do 22. naslova!

Odbojkarji ACH Volleyja so osvojili svoj 22. naslov državnih prvakov in peti zapovrstjo. V finalni seriji so ekspresno premagali Calcit Volley s 3:0 v zmagah, v tretji tekmi v Tivoliju so imeli še največ težav, po dveh zmagah s 3:0 so bili tokrat od Kamničanov boljši s 3:1 (-26, 18, 14, 18). Panvita Pomgrad je po preobratu s 3:2 premagala Krko in osvojila bron.

Odbojkarji ACH Volleyja so osvojili svoj 22. naslov državnih prvakov in peti zapovrstjo. V finalni seriji so ekspresno premagali Calcit Volley s 3:0 v zmagah, v tretji tekmi v Tivoliju so imeli še največ težav, po dveh zmagah s 3:0 so bili tokrat od Kamničanov boljši s 3:1.

Oranžni zmaji so tako dosegli tisto, kar so ljubitelji odbojke vedeli že pred začetkom sezone. Letos močno okrepljeni Ljubljančani, tudi zmagovalci pokala, na domačih igriščih niso imeli prave konkurence, prvenstvo so končali brez poraza.

Tretjo tekmo sicer niso začeli najbolj zbrano, kot da bi bili z mislimi že na počitnicah. Kamničani so to izkoristili, dobili prvi niz, a so nato gostitelji vendarle dvignili raven igre in zanesljivo prišli do zmage.

ACH in Calcit sta stara znanca finalov državnega prvenstva, a sam obisk tekem, letošnje obračune si je ogledalo malo gledalcev, je pokazal, da posebne zanimive odbojke ni bilo za pričakovati. Gostitelji so premočni za Kamničane, jasno je bilo, da lahko gosti do uspeha pridejo le ob zelo slabem dnevu branilcev naslova.

In prvi niz je dal nekaj upanja, da bi serija lahko podaljšala. Gorenjci so bili povsem enakovredni četi Igorja Kolakovića, ki je sicer nekajkrat vodila za tri točke, tudi s 24:21, toda Kamničani so se rešili, niz jim je priboril blok Luke Lazarja.

Kamničani so bili enakovredni še v prvi polovici drugega niza, nato pa ljubljanska ekipa prestavila v prestavo višje, po asu Janeza Janža Kržiča za 20:15 je bilo jasno, da ACH prevzema pobudo. Tretji niz so Ljubljančani nato dobili gladko, nekaj več odpora je tekmec spet nudil v četrtem, a je bil daleč od zmage.

Tonček Štern je bil s 30 točkami spet najučinkovitejši v ljubljanski vrsti, pet točk je dosegel z bloki, Luka Marovt jih je dodal 17, Tine Urnaut pa 15. Pri gostih je Črtomir Bošnjak vknjižil 18 točk, Uroš Pavlović je v statistiko vpisal pet blokov.

"Z današnjo odbojkarsko predstavo nikakor ne moremo biti zadovoljni. Kljub izredni pomembnosti tekme, je vse skupaj delovalo kot da smo bili z mislimi že na odmoru. Na koncu smo po izgubljenem uvodnem nizu, vseeno nekako strnili vrste in dokaj prepričljivo zmagali naslednje tri nize. Čestitam svojim fantom za celotno sezono in trud, ki so ga vložili. Prav tako pa čestitke odbojkarjem Calcita za dobre predstave v finalni seriji," je bil kljub zmagi kritičen trener oranžnih zmajev Igor Kolaković.

Panvita Pomgrad do brona

Murskosoboški odbojkarji so v prvenstvu prišli do lepega uspeha, s katerim so le še potrdili uspeh iz pokala, v katerem so prišli do finala in tam izgubili proti ACH Volleyju. V obračunih s Krko, vsi so se končali z izidom 3:2, so pokazali nepopustljivost, potem ko so izgubili prvo tekmo v domači dvorani, so nato dobili naslednji dve. Tretjo po tem, ko so že zaostajali z 0:2 v nizih.

Novomeščani so bili na pragu največjega uspeha v prvenstvih samostojne Slovenije, a so tako kot lani ostali brez zmage v malem finalu. Tudi oni so se borili do zadnjih atomov moči, v težkih trenutkih se niso predajali, v "tie breaku" so tako pri izidu 24:21 ubranili tri zaključne žoge, nato še eno, pete pa jim ni uspelo.

Gledalci so spremljali zanimivo odbojko, predvsem pa strelski dvoboj med Sanijem Adžovićem in Miho Bregarjem, oba sta dosegla 24 točk.

