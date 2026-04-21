Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Torek,
21. 4. 2026,
13.56

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Torek, 21. 4. 2026, 13.56

Odbojkarski legionarji

Možič in Planinčič v Italiji v boj za tretje mesto

Rok Možič | Rok Možič | Foto Guliverimage

Rok Možič

Foto: Guliverimage

V odbojkarskih ligah so na sporedu sklepna tekmovanja sezone. V Italiji se je minuli vikend končal polfinale, v katerem sta za Rana Verono igrala Rok Možič in Uroš Planinšič. Slovenska reprezentanta s soigralci nista bila kos zasedbi Cucine Lube Civitanova in se podajata v boj za končno tretje mesto, so v pregledu tedne zapisali pri krovni zvezi.

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano je v finalu proti Numia Vero Milanu v zmagah povedel z 2:0, na tretji tekmi pa so Milančanke slavile in podaljšale finalno serijo. Fatoumatta Sillah v dresu Conegliana tokrat ni dobila priložnosti za dokazovanje.

Na Poljskem je PGE Budowlani Lodž dobil drugo tekmo finala proti DevelopRes Rzeszow in v zmagah izenačil na 1:1. Kapetanka slovenske izbrane vrste Saša Planinšec je k zmagi Lodža prispevala osem točk.

V boju za naslov nemškega prvaka se med seboj merita Dresden in Suhl. Slednji je dobil že drugo tekmo, tokrat v gosteh, in ga od naslova državnega prvaka loči le še ena zmaga. Slovenska sprejemalka Lorena Lorber Fijok se je izkazala s 13 točkami.

Lorena Lorber Fijok | Foto: Guliverimage Lorena Lorber Fijok Foto: Guliverimage

Levallois Paris je slavil še na drugi polfinalni tekmi francoskega prvenstva v boju z Vandoeuvre Nancyjem in bo v velikem finalu že drugič zaporedoma branil naslov prvaka. Nika Milošič je vknjižila osem točk in bo tudi v boju z Mulhouseom eno glavnih orožij Levalloisa.

V Romuniji v finalu tamkajšnjega prvenstva igra Anja Mazej, ki je morala na uvodni tekmi z Voluntarijem v gosteh priznati premoč CSM Volei Albi-Blaj. Sašo Štalekar ima z Arcado Galati v žepu polfinalno zmago proti Zalau, h kateri je prispeval eno točko.

Na Japonskem se končnica še ni začela, ekipa Tokio Great Bears Jana Kozamernika pa je redni del prvenstva sklenila s porazoma proti Suntory Sunbirds Osaka. Slovenski bloker na prvi tekmi ni igral, na drugi pa je zabeležil štiri točke, so še zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
