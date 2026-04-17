Mariborčanke si lahko priigrajo zaključno žogico za ubranitev naslova

Kamnik bo ob 18. uri prizorišče druge finalne tekme med odbojkaricami domačega Calcit Volleyja in mariborske ekipe OTP Banka Branik. Mariborčanke so na uvodni tekmi doma po hudem boju zmagale s 3:2, tako da imajo priložnost, da si na gostovanju zagotovijo zaključno žogico za ubranitev naslova. A Kamničanke bodo doma poskušale vse, da serijo izenačijo. Tretja tekma bo v torek v Mariboru. V soboto bo druga tekma boja za bron, v katerem se merijo Novogoričanke in Radovljičanke. Igrajo na dve zmagi, z 1:0 v zmagah vodijo Novogoričanke.