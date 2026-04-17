17. 4. 2026,
Petek, 17. 4. 2026, 14.28

1. DOL za ženske, finale in tekma za bron, drugi tekmi

Mariborčanke si lahko priigrajo zaključno žogico za ubranitev naslova

Calcit Volley : OTP banka Branik | Bodo Kamničanke izenačile ali bodo Mariborčanke naredile še korak k naslovu? | Foto Jan Uršič

Bodo Kamničanke izenačile ali bodo Mariborčanke naredile še korak k naslovu?

Foto: Jan Uršič

Kamnik bo ob 18. uri prizorišče druge finalne tekme med odbojkaricami domačega Calcit Volleyja in mariborske ekipe OTP Banka Branik. Mariborčanke so na uvodni tekmi doma po hudem boju zmagale s 3:2, tako da imajo priložnost, da si na gostovanju zagotovijo zaključno žogico za ubranitev naslova. A Kamničanke bodo doma poskušale vse, da serijo izenačijo. Tretja tekma bo v torek v Mariboru. V soboto bo druga tekma boja za bron, v katerem se merijo Novogoričanke in Radovljičanke. Igrajo na dve zmagi, z 1:0 v zmagah vodijo Novogoričanke.

1. DOL, ženske, finale in mali finale, prvi tekmi

Petek, 17. april
Sobota, 18. april

Spored, finale (OTP banka Branik – Calcit Volley):

3. tekma: torek, 21. april, ob 20. uri, ŠD Tabor, Maribor

Morebitna 4. tekma: petek, 24. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik

Morebitna 5. tekma: torek, 28. april, ob 18. uri, ŠD Tabor, Maribor


Spored tekem za 3. mesto (Gen-i Volley – AFM Volley):

Morebitna 3. tekma: sreda, 22. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica

Državne prvakinje:

2025/26 ?
2024/2025 OTP banka Branik
2023/2024 Calcit Volley
2022/2023 Calcit Volley
2021/2022 Calcit Volley
2020/2021 Calcit Volley
2019/2020 Calcit Volley
2018/2019 Nova KBM Branik
2017/2018 Nova KBM Branik
2016/2017 Nova KBM Branik
2015/2016 Calcit Ljubljana
2014/2015 Calcit Volleyball
2013/2014 Nova KBM Branik
2012/2013 Nova KBM Branik
2011/2012 Nova KBM Branik
2010/2011 Nova KBM Branik
2009/2010 Calcit Volleyball
2008/2009 Nova KBM Branik
2007/2008 Hit Nova Gorica
2006/2007 Hit Nova Gorica
2005/2006 TPV Novo mesto
2004/2005 Sladki greh Ljubljana
2003/2004 Sladki greh Ljubljana
2002/2003 Hit Nova Gorica
2001/2002 Nova KBM Branik
2000/2001 Nova KBM Meltal
1999/2000 Infond Meltal
1998/1999 Infond Meltal
1997/1998 Infond Branik
1996/1997 Kemiplas Koper
1995/1996 Infond Branik
1994/1995 Bank Austria Bled
1993/1994 Abes Trade Celje
1992/1993 Paloma Branik
1991/1992 Paloma Branik

Vir: STA

 
