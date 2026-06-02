"Zadovoljen sem s tretjim in četrtim nizom, saj nam je kljub manj izkušenim igralcem uspelo igrati blizu našemu sistemu. To pomeni, da smo na pravi poti. Zadovoljen sem, ampak moramo delati še več. Liga narodov bo nekaj povsem drugega," je po ponedeljkovi zmagi na pripravljalni tekmi nad Srbijo (3:1), ob kateri so v drugem delu obračuna ponujeno priložnost dobro izkoristili mlajši, dejal selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli. Ta bo z ekipo v soboto odpotoval na prvi turnir lige narodov, ki ga bodo Slovenci igrali na Kitajskem.

Ponedeljek v Tivoliju je bil odbojkarsko in dobrodelno zaznamovan. Kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut je s prijatelji gostil dobrodelni dan v okviru akcije Botrstvo v športu, katere letošnji ambasador je. Po tekmi mladih upov in zvezd je na igrišče stopila še članska reprezentanca in odigrala drugo pripravljalno tekmo pred dolgo reprezentančno sezono, ki se bo s prvim turnirjem lige narodov zanjo začela prihodnji teden na Kitajskem.

Slovenci so na zadnji pripravljalni tekmi s 3:1 premagali Srbe. Foto: Aleš Fevžer

Nekdanji selektor Slovencev Gheorghe Cretu se je v zadnjih dneh znova mudil v Ljubljani. Foto: Aleš Fevžer Slovenci so že v nedeljo za zaprtimi vrati gostili Srbe, ki jih vodi nekdanji selektor slovenske zasedbe Gheorghe Cretu, in zmagali s 3:1. V ponedeljek sta se zasedbi pomerili še na prvem in zadnjem uradnem pripravljalnem srečanju pred sobotnim odhodom Slovencev na Kitajsko. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so zmagali s 3:1 (23, -23, 20, 20), pomemben del k zmagi pa so prispevali mladi igralci, ki so predvsem v drugem delu dobili pravo priložnost in jo dobro izkoristili.

Tinetu Urnautu je v Tivoli uspelo pripeljati lepo število športnikov, estradnikov in gledalcev. Foto: Aleš Fevžer

Soli zadovoljen, a: Liga narodov bo nekaj povsem drugega

"Pristop in energija srbske ekipe sta bila v prvih dveh nizih povsem drugačna. Prva niza sta bila zelo izenačena. Po dveh nizih smo bili izenačeni na 1:1 in po točkah pri 23. Tako nekako bo videti v ligi narodov, vesel sem, da smo se pomerili z močno ekipo. Zadovoljen sem s prikazanim, seveda se moramo še izboljšati. Zadovoljen sem s tretjim in četrtim nizom, saj nam je kljub manj izkušenim igralcem uspelo igrati blizu našemu sistemu. To pomeni, da smo na pravi poti. Zadovoljen sem, ampak treba bo delati še več. Liga narodov bo nekaj povsem drugega," je v izjavi za krovno zvezo dejal Soli. Fabio Soli je bil zadovoljen, a se zaveda, da bo liga narodov nekaj povsem drugega. Foto: Aleš Fevžer

Mujanović: Viden napredek na ravni treningov, povezanosti in energije

"Vsekakor sem vesel, da smo zmagali, ne glede na to, ali je tekma pripravljalna ali ne. Cilj je vedno isti, zmaga in to, da pokažemo svojo najboljšo igro. Danes je bil še toliko bolj poseben dan za Tineta in celoten projekt Botrstva v športu, kar je dodatno vplivalo na vse nas. Vesel sem, da smo pokazali dobro igro, verjamem pa tudi, da smo s to tekmo zbrali lepo vsoto denarja. To so tiste pripravljalne akcije. Zdaj sicer ni več dosti časa, ker imamo že čez dober teden prvo uradno tekmo. Do takrat bomo zagotovo poskusili izboljšati manjše napake in se pripraviti po najboljših močeh," je po zmagi dejal izkušeni srednji bloker Alen Pajenk.

"V zadnjem tednu in pol smo zelo napredovali na ravni treningov, povezanosti in energije na terenu. Upam, da se je to tudi danes videlo s tribun. Opraviti moramo še nekaj lažjih tehničnih stvari. Izboljšati moramo komunikacijo na terenu, vendar so to malenkosti. Zdaj jih poznamo, imamo še nekaj časa, da se jim posvetimo, in le tako bomo pripravljeni na Kitajsko. Tako bomo vedno boljši, iz dneva v dan," pa je misli strnil Nik Mujanović, ki je k zmagi prispeval 13 točk.

Prihodnji teden gre zares na Kitajskem

Slovenci bodo konec tedna odpotovali na prvi turnir lige narodov v kitajskem mestu Linji, kjer jih med 10. in 14. junijem čakajo tekme s Kitajsko, Poljsko, Kubo in Japonsko.

Drugi turnir bodo med 24. in 28. junijem igrali v domačih Stožicah, kjer jim bodo nasproti stali Kanadčani, Bolgari, Brazilci in Italijani.

Tretji turnir bodo igrali v Beogradu (15.–19. julij) proti Nemcem, Irancem, Turkom in Srbom. Zaključni turnir osmerice bo konec julija in v začetku avgusta na Kitajskem.