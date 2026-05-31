Slovenci na prvi pripravljalni tekmi premagali Srbe, v ponedeljek bo pestro v Tivoliju

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir Lige narodov. Slovenci so v Tivoliju gostili izbrano vrsto Srbije in jo premagali s 3:1 (21, 21, 20, -23). Ekipi se bosta v ponedeljek pomerili še enkrat, vse skupaj pa bo v znamenju dobrodelnosti.

Varovanci Fabia Solija so v uvodu prve pripravljalne tekme proti Srbiji prikazali dober obraz in povedli s 6:4. Na položaju organizatorja igre je Nejc Najdič z natančnimi podajami uspešno razigraval svoje soigralce. Slovensko prednost sta z uspešnim zaključevanjem ohranjala Alen Pajenk in Tonček Štern vse do 10. točke, ko so gostje izenačili rezultat. Po napadu Klemna Šena, bloku slednjega v navezi s Sašom Štalekarjem in uspešnem napadu Nika Mujanovića je prednost naših odbojkarjev ponovno narasla (18:15). V končnici niza se je še en krat več izkazal Pajenk, ki je z uspešnim napadom ob mreži poskrbel za 20. točko, medtem ko je 21. prispeval Tonček Štern. Iz druge linije je prvo zaključno žogo pri izidu 24:19 priigral Mujanović, niz pa se je zaključil s točko Tončka Šterna za končnih 25:21.

Foto: Aleš Oblak

Drugi niz so bolje začeli Srbi, vendar so naši odbojkarji kaj kmalu ujeli nasprotnike in izid izenačili pri 9. točki. Tako na slovenski kot tudi na srbski strani smo v nadaljevanju niza videli nekaj nihanj v igri, kljub temu pa sta slovensko prednost ohranjala Sašo Štalekar z enojnim blokom in Mujanović z uspešnim napadom. Za rezultat 17:14 sta poskrbela Pajenk in Tonček Štern, ki sta uspešno zaustavila srbski napad. Tonček Štern je v končnici niza s servisom otežil sprejem nasprotnikom, prav slednji pa so v nadaljevanju naredili nekaj napak na začetnem udarcu. Najdič in Pajenk sta z dvojnim blokom poskrbela za prvo zaključno žogo pri izidu 24:20, niz pa so Slovenci zaključili s 25:21, potem ko so Srbi žogo poslali v mrežo.

Italijanski strateg na slovenski klopi je v tretjem nizu priložnost namenil še Luki Marovtu, Roku Bračku, Janžu Janezu Kržiču ter debitantu in organizatorju igre Valentinu Predanu ter Ožbiju Slatinšku. V uvodu niza so se bolje izkazali odbojkarji Srbije, za nižanje slovenskega zaostanka pa je poskrbel Luka Marovt. Ekipi sta bili izenačeni pri 10. točki, za novo izenačenje pa je po silovitem napadu Nika Mujanovića in dobri srbski obrambi poskrbel Janž Janez Kržič.

Foto: Aleš Oblak

Po dobrih začetnih udarcih Roka Bračka in napakah Srbov v napadu, ko so žogo pošiljali izven igrišča, se je slovenska prednost prvič v nizu povečala na 15:13. Slovenci so ujeli ritem in prednost še povečevali. Ob mreži je najprej uspešno napadel Sašo Štalekar, sledil je Nik Mujanović, za vodstvo z 19:13 pa je poskrbel Luka Marovt. Srbi so nato naredili delni izid 0:7 in se približali na 23:20, Fabio Soli pa je svoje varovance poklical na posvet. Niz se je nato znova razpletel v korist Slovencev, za zadnjo točko pa sta z blokom poskrbela Sašo Štalekar in Rok Bračko za končnih 25:20, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Ekipi sta odigrali še dodatni, četrti niz, v katerem so slavili Srbi.

Slovence in Srbe že jutri čaka nov medsebojni obračun, ko se bodo na igrišču dvorane Tivoli pomerili v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstva v športu. Tekma bo na sporedu ob 20.30 uri.

Foto: Aleš Fevžer

Soli: Čaka nas še veliko dela

"Z nekaterimi stvarmi sem kar zadovoljen. Mislim, da nismo odigrali celotnega uvodnega niza na visoki ravni v vseh elementih igre. Naš servis ni bil najboljši, v drugem pa smo servirali bolje, vendar nam ni stekel protinapad. Zagotovo nas čaka še veliko dela. Poskušamo zgraditi dobro povezanost med igralci in to, kar sem videl danes, lahko ocenim kot precej pozitivno. Danes so priložnost dobili tudi nekateri fantje, ki na tej ravni verjetno še niso igrali, in mislim, da so se dobro odrezali. Skupaj treniramo približno mesec dni in menim, da so nekateri igralci v tem času zelo napredovali. Zdaj moramo narediti naslednji korak z igralci, ki lahko igrajo na tej ravni, saj želimo na Kitajsko odpotovati v čim boljšem stanju in tam prikazati svojo najboljšo odbojko. Verjetno ne bo mogoče igrati popolno, vendar imamo v naslednjih dneh, že od jutri naprej, priložnost, da še dodatno izboljšamo povezanost ekipe, predvsem z igralci, ki so se ekipi pridružili šele v zadnjem tednu," je misli po zmagi za OZS strnil selektor Soli.