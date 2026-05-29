Petek,
29. 5. 2026,
8.26

Jan Hribernik Maj Škorc odbojka i-Vent Maribor

Petek, 29. 5. 2026, 8.26

Sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026/27

Mlada upa Jan Hribernik in Maj Škorc ostajata v dresu Maribora

Foto: Filip Leva

Odbojkarski klub i-Vent Maribor nadaljuje sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026/2027. Pomemben del ekipe bosta tudi v prihodnje mlada prosta igralca Jan Hribernik in Maj Škorc, ki predstavljata pomemben del prihodnosti mariborske odbojke, so zapisali pri štajerskem klubu.

20-letni prosti igralec Jan Hribernik je v Maribor prišel iz Šempetra, kjer je uspešno nastopal v mlajših kategorijah in članski 1. B državni ligi.

"Veselim se še ene sezone v dresu i-Venta. Z nastankom superlige nas čaka zelo zanimiva sezona, vendar mislim, da se nam s trdim delom na treningih ter dobrim sodelovanjem znotraj ekipe ni treba ničesar bati in da lahko dosežemo lepe rezultate," je v klubski mikrofon dejal Hribernik. 

Foto: Filip Leva

Svojo zgodbo v prvi ekipi nadaljuje tudi Maj Škorc, ki bo tretjo sezono zapored član članske ekipe. "Vesel sem, da bom tudi naslednjo sezono član OK i-Vent Maribor. Verjamem, da lahko s skupnimi močmi in pozitivno energijo posežemo visoko na lestvici. Sam si želim napredka in novih priložnosti, vendar vem, da bo za to treba vložiti veliko truda," pa je dejal otrok mariborske odbojkarske šole Škorc.

"Hribernik je po oddelani prvi sezoni v našem klubu naredil velik preskok naprej. Vesel sem tudi, da v prvi ekipi ostaja Maj, del generacije, ki je v lanski sezoni osvojila naslov mladinskih državnih prvakov ter trenutne mladinske reprezentance. Oba sta mlada, željna dela. Vsi si želimo njun maksimalni napredek, vendar bosta oba morala še trdo garati, da bosta prišla do ravni, na kateri vsi želimo, da sta," pa je misli strnil trener Sebastijan Škorc.

