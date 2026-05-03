Odbojkarice istanbulskega Vakifbanka so po enem letu premora spet evropske prvakinje. V finalu zaključnega turnirja v domačem Istanbulu so v ponovitvi finala leta 2023 s 3:1 (20, 21, -21, 18) pred 13.500 gledalci premagale mestnega tekmeca Eczacibasi. Za Vakifbank je to sedmi naslov prvakinj in tretji v zadnjih štirih letih. Slovenska odbojkarska reprezentantka Fatoumatta Sillah je s soigralkami osvojila tretje mesto. Njen Conegliano, branilec naslova, je hitro pozabil na polfinalni neuspeh, ko je proti VakifBanku zapravil vodstvo z 2:0, in v ponovitvi lanskega finala s 3:0 (16, 24, 25) premagal Scandicci.

S sedmo zvezdico, za Turčijo pa deveto, se je na tretjem mestu najuspešnejših ekip vseh časov na tretjem mestu izenačil z italijanskim Bergamom. Pred njima sta samo ruska kluba Dinamo Moskva z 11 in Uraločka iz Jekaterinburga z osmimi naslovi.

Varovanke izredno uspešnega trenerja ženskih ekip Giovannija Guidettija, ki so bile v polfinalu proti Coneglianu že v izgubljenem položaju, so v turškem finalu do zmage prišle predvsem zaradi zbrano odigranih končnic prvih dveh nizov. Tretjega so sicer nato izgubile, v četrtem pa dokazale, da so boljša ekipa od Eczacibasija, ki tako ostaja pri enem naslovu.

Spet je svojo že velikokrat pokazano kakovost dokazala srbska zvezdnica Tijana Bošković. K zmagi je prispevala kar 33 točk, 26 jih je dodala Marina Markova. Blok je bil tisti element, pri katerem so bile igralke Vakifbanka izrazito boljše, imele pa so tudi precej učinkovitejši napad. Pri poraženkah je bila z 20 točkami najučinkovitejša Ebrar Karakurt.

Conegliano je osvojil bron. Foto: Guliverimage

Tretje mesto je osvojil Conegliano, ekipa slovenske reprezentantke Fatoumatte Sillah. Branilec naslova je hitro pozabil na polfinalni neuspeh in v ponovitvi lanskega finala s 3:0 (16, 24, 25) premagal Scandicci.

Fatoumatta Sillah ni dobila priložnosti za igro. Foto: Guliverimage

Sillah ni dobila priložnosti za igro, v njeni ekipi pa je bil za 19 točkami najučinkovitejša Švedinja Isabell Haak, Kitajka Zhu Ting jih je prispevala 18, Brazilka Gabriela Braga pa 17.

Trikratne evropske prvakinje so bile po zaslugi servisov in bloka zanesljivo boljše v prvem nizu, več dela so imele v preostalih dveh, ki so ju dobile v dramatični končnici.