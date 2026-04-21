HK Olimpija Ljubljana organizira poletni hokejski kamp 2026

HK Olimpija Ljubljana tudi letos organizira poletni hokejski kamp, ki bo v Hali Tivoli v dveh terminih: od 3. do 7. avgusta ter od 10. do 14. avgusta 2026. Kamp je odlična priložnost za mlade hokejiste letnika 2012–2019, da izboljšajo svoje hokejske veščine pod vodstvom izkušenih trenerjev.

Otroška rekreacija in hokejski treningi so ključni za celostni razvoj otrok, saj prispevajo k njihovemu fizičnemu, psihičnemu in socialnemu napredku. Hokej kot intenziven šport krepi mišično moč, vzdržljivost, koordinacijo in motoriko. Poleg tega športna aktivnost zmanjšuje stres, izboljšuje koncentracijo in krepi samozavest. Skozi treninge in tekmovanja otroci razvijajo vztrajnost ter sposobnost soočanja z izzivi, kar jim koristi tudi v vsakdanjem življenju. Ekipni šport, kot je hokej, jih uči sodelovanja, spoštovanja pravil in odgovornosti, hkrati pa se naučijo sprejemati tako poraze kot uspehe.

Celostni pristop k razvoju mladih hokejistov

Kamp bo potekal pod vodstvom izkušenih trenerjev HK Olimpija. Program vključuje:

dva treninga na ledu dnevno , prilagojena starosti in znanju posameznika,

, prilagojena starosti in znanju posameznika, dva suha treninga dnevno , ki zajemata kondicijsko pripravo, koordinacijo in motorične vaje,

, ki zajemata kondicijsko pripravo, koordinacijo in motorične vaje, strokovni trenerski kader , ki vključuje nekdanje profesionalne hokejiste in licencirane trenerje mladinskih selekcij,

, ki vključuje nekdanje profesionalne hokejiste in licencirane trenerje mladinskih selekcij, zagotovljeno prehrana in varstvo, da se otroci med treningi ustrezno regenerirajo in sprostijo.

HK Olimpija že vrsto let skrbi za razvoj mladih hokejistov. Klub ponuja celostno športno vzgojo, ki ne vključuje le tehničnega znanja, temveč tudi razvoj discipline, timskega duha in ljubezni do športa.

Tipičen dan na poletnem hokejskem kampu HK Olimpija



7.00 – Zbor v Hali Tivoli

Otroci se zberejo v Hali Tivoli, kjer jih trenerji pripravijo na aktiven dan s krajšim ogrevanjem in dinamičnimi vajami.



8.00 – Trening na ledu

Prvi trening dneva je namenjen tehničnim veščinam – drsanje, nadzor ploščka, podaje in streli. Trenerji prilagodijo vaje starosti in znanju otrok.



9.30 – Suhi trening in športne igre

Vadba zunaj ledu vključuje koordinacijske in kondicijske vaje, igre za izboljšanje motorike ter športne aktivnosti, ki pomagajo pri splošni telesni pripravljenosti.



11.30 – Kosilo in počitek

Udeleženci dobijo uravnotežen obrok, ki jim zagotovi energijo za popoldanske aktivnosti.



13.15 – Drugi trening na ledu

Popoldanski trening je namenjen igri in taktičnim vajam. Otroci vadijo situacijsko igro, razvijajo ekipno delo in se pripravljajo na simulacije tekem.



14.30 – Aktivnosti na prostem

Ob koncu dneva se otroci sprostijo z različnimi športnimi igrami, ki dodatno pripomorejo k njihovemu razvoju (nogomet, košarka, družabne igre).



16.00 – Konec dneva in odhod domov

HK Olimpija – Klub, ki skrbi za razvoj mladih hokejistov

HK Olimpija Ljubljana že desetletja velja za enega vodilnih hokejskih klubov v Sloveniji, ki veliko pozornosti namenja vzgoji in razvoju mladih igralcev. V klubu verjamemo, da je hokej več kot le šport – je način življenja, ki uči discipline, vztrajnosti in timskega duha. Naša hokejska šola sprejema otroke že od četrtega leta dalje in jim omogoča kakovosten vstop v svet hokeja ne glede na predhodne izkušnje.

"Naš cilj ni le vzgoja vrhunskih hokejistov, temveč tudi razvoj mladih športnikov v odgovorne, predane in samozavestne posameznike," pravi Mitja Šivic, vodja mladinskega pogona HK Olimpija. "Z izkušenimi trenerji, strukturiranimi programi in sodobnim pristopom želimo otrokom ponuditi najboljše pogoje za napredek in uživanje v hokeju."

Prijave so že odprte!

Prijave na kamp so mogoče izključno prek spletnega obrazca na uradni spletni strani kluba.

E-naslov: info@hkolimpija.si

Hokejski kamp ponuja celostni pristop k razvoju igralcev, saj vključujejo tako treninge na ledu kot suhe treninge, ki izboljšujejo moč, hitrost, agilnost in splošno telesno pripravljenost. Poleg tehnične in taktične izpopolnitve otroci skozi skupne aktivnosti gradijo močne medsebojne vezi in sklepajo nova prijateljstva. Sodelovanje v takšnih programih jim omogoča, da pridobijo neprecenljive izkušnje in razvijejo ljubezen do športa, ki jih lahko spremlja vse življenje.

