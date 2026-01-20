Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

ford focus ford bronco ford kuga Ford

Ford bronco

Fordov nov SUV za Evropo? Tehnično soroden s kugo, ime očitno bronco.

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Ford bronco kuga | Namišljena kombinacija Fordovih modelov bronco in kuga za prihodnji novi evropski SUV. | Foto Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Namišljena kombinacija Fordovih modelov bronco in kuga za prihodnji novi evropski SUV.

Foto: Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Ford bo prihodnje leto v Evropi ponudil nov srednje velik športni terenec, ki bo nasledil kombilimuzinskega focusa, imenoval pa naj bi se bronco.

Pri Fordu so med vrsticami že potrdili, da imajo za ime bronco velike globalne načrte. To ime so v Evropo v obliki zelo mišičastega terenca sicer že pripeljali, ime bronco pa želijo zdaj globalno utrditi tudi na osnovi drugega vozila. Globalne načrte z broncom je na avtomobilski razstavi v Detroitu potrdil Jim Farley, izvršni direktor Forda.

Tehnično soroden kugi

Bronco naj bi se imenoval povsem nov model, ki ga pri Fordu načrtujejo za Evropo. To bo srednje velik športni terenec, ki bo tehnično soroden z modelom kuga. Izdelovali ga bodo domnevno tudi v isti tovarni, to je v španski Valenciji. Tekmec vozil kot so volkswagen tiguan, škoda kodiaq in hyundai tucson, naj bi na ceste pripeljal že leta 2027 in bo za Ford posredno predstavljal zamenjavo za ukinjeni model focus.

Električne različice predvidoma ne bo, osrednji pogon pa naj bi bil kar priključni hibrid. Vse podrobnosti tega evropskega modela za zdaj še niso znane, oblikovno pa bo imel precej bolj “ameriški” vtis kot tehnično sorodna kuga.

ford focus ford bronco ford kuga Ford
