Ford bo kot prvi v električni avtomobil z Volkswagnove platforme vgradil železofosfatne baterije LFP.

Pri Fordu so potrdili, da bosta njihova električna modela explorer in capri dobila novo baterijo za vstopno (najcenejšo) različico standard. Oba avtomobila bosta dobila nekoliko večjo baterijo (dodatnih šest kilovatnih ur kapacitete), kar pomeni neposredno večji doseg. Ta se bo po meritvi WLTP povečal za 17 odstotkov (do 444 kilometrov pri explorerju in do 464 kilometrov pri capriju). To pomeni, da bosta v realnem prometu tudi z najmanjšo baterijo lahko dosegla več kot 350 kilometrov.

Prvič baterija LFP za avtomobil z Volkswagnove platforme

Še pomembnejši pa je podatek, da gre za železofosfatne baterije (LFP). Ford bo tako prvi, ki bo take baterije uporabil v električnih avtomobilih z Volkswagnove platforme MEB. Te baterije so trpežnejše in bolj odporne proti degradaciji, pri njih pa tudi ni problematično hitro polnjenje do sto odstotkov.

Uporabna kapaciteta baterije LFP bo 58 kilovatnih ur (prej 52 kilovatnih ur). Zaradi prehoda na nov tip baterije pa bo nekoliko manjša moč hitrega polnjenja z enosmernim tokom DC – znašala bo 110 kilovatov (prej 145 kilovatov).

Poleg nove baterije bodo v avtomobil vgradili še zmogljivejši elektromotor (140 kilovatov, prej 125 kilovatov). Največji navor se je povečal s 310 na 350 njutonmetrov, pospešek do sto kilometrov na uro pa se je izboljšal z 8,7 na osem sekund.

Bo ostal pod mejo 35 tisoč evrov?

Kakšne bodo cene? Ford je do zdaj osnovnega explorerja v Sloveniji ponujal (resda ob njihovem financiranju) za ceno pod mejo 35 tisoč evrov. To pomeni tudi najvišjo subvencijo 7.200 evrov in realno ceno pod 30 tisočaki. Glede na napovedi iz tujine bo cena pri prehodu na baterijo LFP ostala enaka. Pri najmanjši bateriji je oprema le ena (style).