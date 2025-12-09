Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

električni avtomobili Ford Renault

Leta 2028 se vrača ford fiesta, toda s francosko pomočjo ...

Ford bo skupaj z Renaultom izdelal dva nova električna avtomobila

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

primerjava renault 5 dongfeng box citroen e-C3 | Električni renault 5 bo zasnova za naslednico ford fieste. | Foto Gregor Pavšič

Električni renault 5 bo zasnova za naslednico ford fieste.

Foto: Gregor Pavšič

Ford bo uporabil Renaultovo platformo za dva nova električna avtomobila, med njima bo tudi naslednica nekdanje fieste.

Ford in Renault Group sta danes objavila strateško partnerstvo, s katerim bo Ford na osnovi Renaultove električne platforme izdelal dva nova manjša električna avtomobila. Prvi bo na ceste pripeljal leta 2028 – to bo avtomobil, po velikosti podoben renaultu 5 in bo predstavljal naslednico nedavno ukinjene fieste. Sledil bo še električni križanec, torej Fordova izvedba renaulta 4, ta pa bo nasledil trenutno električno ford pumo.

Nekdanja ford fiesta | Foto: Gašper Pirman Nekdanja ford fiesta Foto: Gašper Pirman Čez tri leta se vrača ford "fiesta"

Pri Fordu obljubljajo, da bosta kljub Renaultovi osnovi oba avtomobila močno prilagojena Fordovi znamki in da se bosta razlikovala tako oblikovno in vozniško kot tudi tehnično. Pri elektromotorjih in baterijah ne gre pričakovati večjih razlik od trenutne ponudbe obeh omenjenih Renaultovih električnih modelov, bodo pa do leta 2028 pri Fordu prav gotovo že lahko uporabili baterije železofosfatnega tipa LFP. 

Renault in Ford bosta obenem sodelovala tudi pri razvoju električnih lahkih gospodarskih vozil. Na tem področju je Renault nedavno razkril novo generacijo električnega trafica.

Ford bo tako za svoje električne avtomobile že drugič uporabil evropsko platformo. Na Volkswagnovi MEB so izdelali modela explorer in capri, ki pa prodajno nista preveč uspešna. Z obema manjšima modeloma želijo pri Fordu spet povečati svoj delež v segmentu manjših avtomobilov, kjer bi do leta 2028 električni pogon že lahko prevzel glavnino trga. 

električni avtomobili Ford Renault
