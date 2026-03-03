Je električni kombi lahko družinski avto za izlete, turistične prevoze ali celo daljša potovanja? Fordov e-tourneo custom dokazuje, da je odgovor odvisen predvsem od tega, kdo ga uporablja – in kam se vozi.

Električni potniški kombi? Sprva sem bil skeptičen. Doseg se je zdel premajhen, masa prevelika in kompromisov preveč. Potem pa sem v dveh tednih z njim prevozil več kot dva tisoč kilometrov in začel vsaj za določen krog uporabnikov razmišljati drugače.

Kje in za koga ima lahko tak kombi pravi smisel ter kaj manjka električnim kombijem za pravo uveljavitev zunaj programa dostavnih vozil? Nakupna cena in lastniški stroški prav gotovo niso več ovira.

Palec gor: vozne lastnosti in udobna vožnja na ovinkasti cesti, velika uporabnost v določenih primerih, splošna kakovost kombija za voznika in potnike, skoraj izničena cenovna razlika v primerjavi z dizelsko gnano različico, priročna lokacija vtičnice za kabel.

Palec dol: ni še namenske električne platforme, dokaj majhna baterija in zato omejen doseg, moč polnjenja DC bi bila lahko večja, drago doplačilo za sistem V2L.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Fordov družinski kombi že dobro poznamo in v različici z dizelskimi motorji smo ga tudi že večkrat preizkusili. Tokrat pa ga je poganjal elektromotor, s čimer smo dobili prvi vpogled v uporabnost elektromotorjev pri potniških kombijih. To so pač težka in aerodinamično manj učinkovita vozila, ki vsaj v primeru Forda nimajo namenskih električnih platform. Tako je pred kratkim pokazala šele Kia s kombijem PV5.

Pri Fordu so se pri osebnih avtomobilih dogovorili za uporabo Volkswagnove platforme, pri električnih kombijih pa takega partnerja nimajo. Zato tudi električne različice obstoječih potniških in tovornih kombijev ostajajo predvsem vmesna rešitev, ki bo v prihodnje morala dobiti ustreznejšo nadgradnjo prek namenske platforme za taka vozila.

Foto: Gregor Pavšič

Če izvzamemo prodajno ceno, pri tovornih kombijih za uporabo v mestnem in primestnem okolju električni pogon ne pomeni nujno slabšega izkoristka. Pri dostavnikih so dnevni kilometri zelo natančno odmerjeni in redko v enem dnevu presegajo 250 ali 300 kilometrov. Pri potniških različicah kombijev pa je seveda drugače – sploh tako opremljeni, kot je bil naš testni, to je z dodatnimi nosilci za prevoz koles, kar kličejo po družinski uporabi. To pa pomeni brezskrbne izlete in tudi daljša potovanja zunaj meja Slovenije.

Foto: Gregor Pavšič

Je to s takim kombijem sploh mogoče in predvsem komu je dejansko namenjen? To je bilo osnovno vprašanje, ki sem si ga postavil ob prevzemu vozila. Vedel sem namreč, da je kapaciteta baterije "le" 71 kilovatnih ur (kWh) in da ob predelavi pogona tudi na posebej močno (hitro) polnjenje ne bo mogoče računati.

Omenjena kapaciteta bi bila danes med povprečnimi (manjšimi) celo pri uporabniško primerljivih osebnih avtomobilih, a večja bi med drugim dodatno povečala maso vozila (ta je že zdaj 2,3 tone oziroma okrog 300 kilogramov večja kot pri dizelski različici) in najbrž tudi zvišala ceno.

Toda kot rečeno v uvodu: če sem najprej predpostavljal, da s tem kombijem prav veliko pač ne bom vozil in da bi bil težko v vlogi domačega družinskega kombija, sem v slabih dveh tednih že prevozil prvih dva tisoč kilometrov. Veliko sem se vozil okrog Ljubljane, a opravljal tudi daljše poti na druge konce države, med drugim sem odšel iz Ljubljane v Prekmurje in nazaj.

Foto: Gregor Pavšič

Zaradi načina delovanja elektromotorja (veliko bolj mirna in uravnotežena vožnja, ni pretikanja prestav ročnega ali samodejnega menjalnika, stalen navor) je električni kombi za potnike veliko prijaznejši kot kombi s klasičnim motorjem.

Tak kombi je zato odličen za različne prevoze na kratke in srednje dolge razdalje, zelo primeren je tudi za uporabo v turističnih agencijah za enodnevne izlete po državi, kot je Slovenija. Dosega je dovolj (pa tudi polnilnic na poti, ko kombi miruje), predvsem na ovinkasti podeželski cesti pa bodo potniki (gosti) veseli električnega, ne dizelskega motorja. Prav gotovo si upamo trditi, da bi bila vožnja s turisti čez Vršič prijetnejša z električno kot dizelsko gnanim kombijem.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Omejitve pa seveda so in teh se bodo morale zavedati predvsem družine oziroma lastniki za uporabo v zasebne namene. Poraba se je pri že dokaj visokih temperaturah vrtela okrog vsaj 30 kWh na sto kilometrov. To pri pretežno avtocestni vožnji pomeni realen doseg okrog 250 kilometrov. Na podeželju bo dosegljiva vožnja do 300 kilometrov. Pozimi ga nismo testirali, prav gotovo pa lahko poraba naraste še vsaj za od 20 do 30 odstotkov.

Kaj uporabniškega, če že vozimo s seboj več kot 300-kilogramsko baterijo, manjka takemu kombiju? Pogrešali smo serijski sistem V2L (vehicle to load), ki bi med izletom ponujal možnost polnjenja zunanjih porabnikov. Ford to možnost ponuja prek tako imenovanega dodatka Pro Power Onboard, a izhodna moč je le 2,4 kilovata (navadno ta presega tri kilovate), stane pa več kot 1.700 evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Primer vožnje iz Ljubljane v Prekmurje in nazaj? V vsako smer sem baterijo polnil blizu Maribora, in sicer okrog 20 do 30 minut, kar je zadoščalo za varno vrnitev domov s še nekaj zaloge elektrike za naslednji dan.

Žal tak kombi pri hitrem polnjenju ni tako učinkovit kot nekateri Fordovi osebni avtomobili z Volkswagnove platforme (explorer in tudi capri). Moč polnjenja z enosmernim tokom DC je dosegla dobrih 130 kilovatov, krivulja polnjenja pa je bila med uporabo ustrezne polnilnice vseeno kar solidna. Ko bodo kombiji pri polnjenju na ravni osebnih avtomobilov, bo marsikaj drugače.

Od 20 do 80 odstotkov se je baterija kombija napolnila v 30 minutah. Povprečna moč polnjenja je bila 78 kilovatov, v tem času pa je šlo v baterijo 39,6 kWh elektrike.

Cena ni težava, kajti električni bo cenejši od dizelskega

Pri izvedbi L1H1 in srednjem paketu opreme stane dizelsko gnani tourneo custom (125 kW, osemstopenjski samodejni menjalnik) okrog 56 tisoč evrov, primerljiv električni (160 kW) pa bi imel ceno 57 tisoč evrov.

Približno toliko stane tudi priključni hibrid, le da je mogoče pri električnem izkoristiti še 4.500 evrov subvencije (ob nakupu na podjetje pa tudi odbitni DDV). Električni je tako zmogljivejši in cenejši od dizelskega, a prinaša občutno manjši doseg in prinaša kompromise pri vsakodnevni uporabnosti. Tak kombi zato še zdaleč ni za vsakogar, toda kdor se bo ujel z njegovimi uporabniškimi omejitvami, bo lahko z njim zelo užival. Torej prevozniki, turistične agencije, šole in vsi, ki imajo kolikor toliko predvidljive vsakodnevne relacije. Vse pogonske različice imajo predpisan servisni interval na dve leti, le da pri električni ni omejitve kilometrov.

Marsikatere številke električnemu kombiju ob racionalnem pogledu sicer niso v prid, toda že omenjenih dva tisoč prevoženih kilometrov v dveh tednih med Primorsko, Ljubljano, Belo krajino in Prekmurjem govori drugače. Tudi zato je bil testni e-tourneo custom med uporabniškimi presenečenji naše nedavne testne flote. Iz Forda, ki je vsaj v Evropi po ukinjanju številnih osebnih avtomobilov (fiesta, focus, mondeo, S-max, galaxy) odvisen od prodaje potniških kombijev in lahkih gospodarskih vozil, namenske električne platforme še ne napovedujejo.