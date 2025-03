Ford explorer – preveč zapostavljen, kje so razlogi? Sence si ne zasluži. #foto

Foto: Gregor Pavšič Razen imena nima explorer pri Fordu ničesar več skupnega z nekdanjim istoimenskim velikim športnim terencem, ki so ga pred leti uvozili iz ZDA v Evropo. To je zdaj električni športni terenec, ki sicer prihaja z Volkswagnove namenske električne platforme, a kljub temu (ali prav zato) uporabniško prijetno preseneti. Explorer je nadvse soliden pri porabi, odličen pri polnjenju baterije, vse skupaj pa se skriva za zelo prostorno notranjostjo. Explorer se oblikovno močno razlikuje od sorodnega volkswagna ID.4, je pa od razvojnikov v Wolfsburgu žal podedoval tudi nekaj varčevalnih potez. Je Fordov novodobni "raziskovalec" neupravičeno zapostavljen, pogosto celo spregledan? Tehnično mu ne manjka nič očitnega, največji izziv v primerjavi s konkurenco pa je pri ceni.

Palec gor: izstopajoča oblika, prostornost, odlično hitro polnjenje, zelo solidna poraba in doseg

izstopajoča oblika, prostornost, odlično hitro polnjenje, zelo solidna poraba in doseg Palec dol: upravljanje s tipkami v notranjosti, ni prtljažnika spredaj, cena z dodatno opremo, doplačljiva toplotna črpalka

Pri Fordu so pred nekaj leti sprejeli pogumno strategijo popolnega prehoda na električna vozila do leta 2030. Hitro je postalo jasno, da taka strategija ni realna, in sicer tako zaradi zanimanja na trgu kot tudi pomanjkanja lastnih avtomobilov. Ford je za vstop v velikoserijske razrede ubral bližnjico in se dogovoril z Volkswagnom za uporabo njihove modularne električne platforme MEB; ta sicer sprva ni bila tehnični presežek, a so jo z več nadgradnjami že precej izpilili. Medtem ko Ford zdaj že snuje lastno električno platformo in se njihov prvi šef Farley v ZDA vozi s kitajskim xiaomijem, je explorer postal prvi obraz Fordove električne ponudbe.

Explorer namreč že na prvi pogled odstopa od evropske Fordove ponudbe. Tako kot njegov imenski predhodnik je videti zelo ameriško in to oblikovno nadgradnjo avtomobila, ki ga je s sorodnim ID.4 komaj mogoče povezati (veliko bolj podobna sta si capri in ID.5), gre prav gotovo pohvaliti.

Vozila s skupnih platform pri Fordu in Volkswagnu poznamo že dolgo in v tem ni nič slabega. Dejstvo je, da je explorer zelo dobro izkoristil tehnične nadgradnje Volkswagnove električne platforme in izdelal zelo spodoben avtomobil, žal pa je od Nemcev podedoval tudi nekaj manj pohvalnih elementov.

Najprej notranjost – nad položajem za volanom ni pripomb, sredinski zaslon je pokončen in mogoče ga je pomakniti naprej, tako da se za njim pojavi še dodaten prostor za odlagalne površine. Med sprednjima sedeža sta dve mesti za brezžično polnjenje telefona.

Zadaj je prostornost najbolj očitna in to je zasluga prav namenske električne platforme. Noge bodo sicer malenkostno (a ne moteče) višje, prostora pred koleni pa bo dovolj tudi za nadpovprečno visoke potnike. Prtljažnik ima osnovno prostornino 536 litrov. Pod dnom je še plitek prostor za polnilne kable (in podobne malenkosti). Sprednjega prtljažnika platforma MEB žal ne omogoča.

Moteči elementi v notranjosti? Explorer je podedoval nekaj Volkswagnovih rešitev, ki niso ravno dobre. To so na dotik občutljive tipke na volanu, pa na dotik občutljiv drsnik za nastavljanje glasnosti zvočnikov pod sredinsko kontrolo, pri platformi MEB so varčevali tudi s stikali na vratih za upravljanje s ključavnico oziroma stekli zadnjih vrat.

Platforma MEB je štiristovoltna in ne osemstovoltna (kot pri korejski konkurenci), toda na cesti je bil ta 4,46 metra dolg in 2,1 tone težak explorer pravo presenečenje.

Prepričal je namreč najprej z zelo solidno porabo, ki je ob kombinirani vožnji znašala okrog 21 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov. Ker so bile temperature med testom večinoma še precej zimske, lahko v toplejših mesecih pričakujemo še nekaj kWh nižjo porabo.

Explorer sicer rekorder energijske učinkovitosti morda ne bo, vsekakor pa pri porabi premaga številne primerljive tekmece. Ugodna poraba pomeni, da ima tudi v zimskih mesecih skoraj štiristo kilometrov realnega dosega. Poleti bo doseg zagotovo znašal med štiristo in 450 kilometri, kar pa je dejansko zelo lepa številka glede na ne pretirano veliko baterijo. Njena kapaciteta je bila v testnem vozilu 79 kWh.

Kot smo že pisali, je največja odlika explorerja zelo učinkovito hitro polnjenje. Ker omogoča ročni vklop predgretja baterije, je mogoče pri polnjenju računati na visoke moči. Ta funkcija bo še posebej prav prišla takrat, ko bi bili z avtomobilom na daljši poti in bi potrebovali le krajši postanek za polnjenje. Vmesnik vozniku pove, s kakšno močjo bo lahko polnil v danem trenutku. Toplotno ustrezno pripravljena baterija lahko moč polnjenja tudi podvoji.

Največja moč polnjenja prek enosmernega toka DC je kot obljubljeno v tehničnih podatkih znašala 185 kilovatov, tudi pri 70-odstotni napolnjenosti baterije pa je moč še presegala sto kilovatov. To je odličen izkupiček za avtomobil s štiristovoltne platforme.

Od 20 do 80 odstotkov smo baterijo napolnili v 22 minutah, za sto kilometrov dosega pa potrebovali le kakih osem minut. Ob tako učinkovitem polnjenju tudi ni potrebe, da bi imel explorer še večjo baterijo – nekateri tekmeci jo imajo prav zaradi slabšega hitrega polnjenja oziroma višje porabe.

Vožnja je prijetna in tudi dovolj udobna, čeprav so 21-palčne pnevmatike (dimenzija 255/40 R21) na testnem explorerju že povzročile več tresljajev. Z vidika udobnejše vožnje in tudi nižjih stroškov bi raje pogledali proti manjšim pnevmatikam (serijske so 19-palčne).

Avtomobil omogoča več načinov vožnje, med katerimi sicer bistvenih razlik ni. Tudi pri načinu "sport" nastavitve zaostrijo le dovajanje moči, žal pa ne tudi trdote upravljanja z volanom. Explorer se pelje nekoliko neizrazno kot tipični električni avtomobil in s tem izgublja nekaj Fordovega duha, ki je gradil prav na občutkih na volanu.

Največji izzivi čakajo explorer pri ceni. Na voljo je sicer tudi manjša baterija (kapaciteta 52 kWh), ki je cenejša za skoraj sedem tisoč evrov, a bo težko uresničila vsestransko namembnost tako velikega avtomobila (realni doseg okrog 250 kilometrov). Voznik pa lahko privarčuje pri izbiri šibkejšega motorja in pogonu na en par koles, kar pomeni 210 namesto 250 kilovatov iz testnega avtomobila ter dve kWh manjšo baterijo. Šibkejši motor bo še pozitivno vplival na nižjo porabo, tako da pri dosegu kljub malenkostno manjši bateriji (77 proti 79 kWh) ne bo večjih razlik.

Cena testnega explorerja z dodatno opremo je bila kar 59 tisoč evrov, kar je seveda preveč. Primerljiva tesla model Y je deset tisoč evrov cenejša, to razliko pa je pred kupci takšnih vozil težko upravičiti.

Cenovno izhodišče sicer ni slabo – explorer s šibkejšim motorjem in dvokolesnim pogonom stane dobrih 47 tisoč evrov, pri dvojnem elektromotorju in štirikolesnem pogonu pa cena naraste na 51 tisočakov. Že osnovni paket opreme vključuje praktično vse potrebno, le da bo videz s cenejšimi in udobnejšimi 19-palčnimi kolesi manj ameriški kot pri 21-palčnih kolesih. Na seznamu dodatne opreme je bila pri testnem explorerju tudi toplotna črpalka (1.680 evrov), odpovedali pa bi se lahko še fiksni panoramski strehi (1.380 evrov). Pohvalno je, da je zelo vpadljiva in prepoznavna kovinska svetlomodra barva s testnega avtomobila brezplačna.

Pri Fordu sicer že nudijo popuste in sledijo zgledom večine tekmecev, kar nato ceno za zelo solidnega explorerja spusti pod mejo 50 tisočakov. Z upoštevanjem subvencije je nato realna cena pod 45 tisočaki. Konkurence je namreč veliko in to še zdaleč ni le Tesla. Tekmeca sta že sorodna volkswagen ID.4 in škoda enyaq, nato peugeot 3008, toyota bZ4X, renault scenic in podobni avtomobili take velikosti.