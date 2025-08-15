Doge, ameriški urad za vladno učinkovitost, ki ga je s podporo Donalda Trumpa zasnoval najbogatejši človek na svetu Elon Musk in ki naj bi močno oklestil proračunsko porabo ZDA, po izračunih medija Politico v nekaj mesecih delovanja ni dosegel tako rekoč ničesar omembe vrednega. Je pa zapravil več deset milijard dolarjev davkoplačevalskega denarja in zaradi rušenja institucij ter netransparentnega delovanja razjaril milijone Američanov.

Pričakovanja so se krčila in krčila

Elon Musk, idejni oče in do konca maja letos prvi mož urada ZDA za vladno učinkovitost (Doge) – kakšna je zdaj njegova vloga v uradu oziroma ali jo sploh še ima, ni znano –, je ob ustanovitvi Doge obljubljal, da bo ameriške državne izdatke zmanjšal za kar dva bilijona ameriških dolarjev (1.710 milijard evrov). S tem bi konkretno zasul luknjo, ki je javni dolg ZDA in trenutno znaša že 37 bilijonov dolarjev (več kot 31 tisoč milijard evrov).

Najbogatejši človek na svetu je cilj kampanje Doge kasneje zelo hitro zmanjšal za polovico, in sicer na bilijon dolarjev (860 milijard evrov), nato pa na zgolj 150 milijard dolarjev (slabih 130 milijard evrov).

Elon Musk in Donald Trump sta bila še v prvi polovici leta tesna politična zaveznika, nato pa sta se močno udarila, saj je Musk nasprotoval Trumpovemu "velikemu čudovitemu zakonu", ker je bil prepričan, da bo še poglobil javni dolg ZDA. Musk je Trumpa med drugim obtožil, da je njegovo ime na seznamu strank zloglasnega pedofila Jeffreya Epsteina. Foto: Guliverimage

A analiza medija Politica je pokazala, da se Doge temu znesku ni niti približal, obenem pa je proračun ZDA tudi sam obremenil za več deset milijard dolarjev.

Kako so domnevno frizirali številke, s katerimi se hvalijo

Okrog 50 milijard evrov dozdajšnjih proračunskih prihrankov s preklicanimi vladnimi pogodbami, s katerimi se na spletni strani ponaša Doge, je v resnici zaslužna manipulacija z najvišjimi vrednostmi pogodb.

Kot ugotavlja Politico, so pri vsaki od preklicanih pogodb – teh je že več kot deset tisoč – preprosto upoštevali najvišje možne zneske, ki jih je vlada ZDA lahko porabila zanje, in ne dejanskih stroškov, ki so nastali z izvajanjem pogodb, med katerimi mnoge sploh še niso bile realizirane. Najvišja dovoljena vrednost pogodb je v resnici sicer pogosto veliko višja od zneska, ki ga zvezna vlada ZDA nato dejansko porabi zanje, opozarja Politico.

"Predstavljajte si, da ste pridobili kreditno kartico z limitom 20 tisoč evrov, nato pa ste jo takoj preklicali in zdaj trdite, da ste prihranili 20 tisoč evrov," je to prakso s ponazoritvijo za Politico opisala pravnica Jessica Tillipman z Univerze George Washington.

Zaradi vsesplošnih rezov v delovna mesta, ki jih je izvajal Muskov urad za vladno učinkovitost, so šli ljudje v ZDA v prvih mesecih leta večkrat na ulice. Foto: Reuters

"V resnici gre le za računovodsko manipulacijo, ki ne odraža realnih finančnih učinkov," je dejala.

Politico tako navaja, da je Muskova agencija Doge s preklici pogodb do zdaj v resnici prihranila zgolj okrog 1,4 milijarde davkoplačevalskih dolarjev (1,2 milijarde evrov) oziroma le dva odstotka od zneska, s katerim se javno hvalijo.

Preklici pogodb in odpuščanja so povzročili dodatne stroške

Agresivna strategija Muskovega urada za vladno učinkovitost, ki so jo nekateri kritiki poimenovali "bodi hiter in ruši", je botrovala tudi dodatni obremenitvi proračuna ZDA, ki morda celo precej presega vrednost dejanskih prihrankov agencije Doge.

Nekatere pogodbe, ki jih je prehitro preklical Doge, so bile v skladu z veljavnimi zakoni Združenih držav Amerike namreč ponovno sklenjene, nekateri odpuščeni uslužbenci, predvsem tisti na kritično pomembnih položajih, denimo specialisti ameriške Nacionalne uprave za jedrsko varnost, ki bdijo nad jedrskim arzenalom ZDA, pa ponovno zaposleni.

Politico ob tem opozarja, da lahko preklici pogodb vseeno obremenijo proračun, saj je kljub odpovedim treba poravnati stroške podizvajalcev ali razne najemnine. Poleg tega ameriška zakonodaja določa, da morajo zvezne agencije porabiti sredstva, ki jim jih dodeli kongres, zato odpoved pogodb ne zmanjšuje proračunskega primanjkljaja.

Julijsko poročilo senata ZDA je medtem razkrilo, da je Doge v svojih prizadevanjih, da bi oklestil delovno silo v javni upravi ZDA, predvsem v različnih zveznih agencijah, porabil skoraj 22 milijard dolarjev oziroma blizu 19 milijard evrov davkoplačevalskega denarja. Velika večina je bila namenjena predvsem za tako imenovani "Program odložene odpovedi", pri katerem so javnim uslužbencem ponujali plačilo v zameno za to, da se več tednov ali mesecev ne prikažejo na svojem delovnem mestu.