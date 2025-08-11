Izredno stanje v Washingtonu? Trump na ulice pošilja vojsko.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da bo v Washington napotil nacionalno gardo in zvezne policiste, da bi zajezili kriminal v prestolnici, kjer je v zadnjem času prišlo do več nasilnih izgredov tolp mladoletnikov. Trump je sicer že večkrat zagrozil, da bo vlada prevzela nadzor nad policijo v tem mestu, ki ima v ZDA poseben status.

"Dan osvoboditve v Washingtonu"

Trump je na novinarski konferenci v Beli hiši povedal, da namerava policijo Washingtona postaviti pod neposreden nadzor zvezne vlade, hkrati pa tja poslati nacionalno gardo. Sprva bodo v mesto napotili 800 pripadnikov nacionalne garde, po potrebi pa bodo mobilizirali še več sil, je pojasnil.

Posebna zvezna upravna enota Washington DC ima svojo policijo, ki jo vodi demokratska županja Muriel Bowser, vendar Trump trdi, da ni dovolj učinkovita v boju proti kriminalu. Foto: Shutterstock

"To je dan osvoboditve v Washingtonu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal republikanec in zatrdil, da bodo ponovno prevzeli nadzor nad prestolnico.

Mesto, v katerem prevladujejo demokrati, se sooča z obtožbami republikanskih politikov, da ga preplavlja kriminal, se spopada s problemom brezdomcev in da je finančno slabo vodeno, čeprav se je število nasilnih kaznivih dejanj glede na uradne statistike zmanjšalo.

Ameriška nacionalna garda se je na ulicah katerega od mest v ZDA nazadnje pojavila junija letos, ko jo je v Los Angeles med tamkajšnjimi protesti poslal prav predsednik ZDA Donald Trump. Foto: Shutterstock Ameriška nacionalna garda je rezervna vojaška sila ZDA, ki lahko deluje tako pod zvezno oblastjo kot pod oblastjo posamezne ameriške zvezne države, opravlja pa lahko tako vojaške kot civilne naloge.



Nacionalno gardo v ZDA tako pogosto uporabljajo ob naravnih nesrečah, na primer po požarih, redkeje pa v primerih državljanskih nemirov.

"Policija lahko zdaj počne, kar želi"

Trump je že večkrat zagrozil, da bo zvezna vlada prevzela nadzor nad prestolnico s 700 tisoč prebivalci, pri čemer je zatrdil, da je kriminal v Washingtonu "popolnoma izven nadzora".

Trumpovo ogorčenje je naraslo, potem ko je tolpa mladoletnikov pretepla uslužbenca urada za vladno učinkovitost (Doge) Edwarda Coristineja. Coristine je posredoval v nedeljo zgodaj zjutraj, ko je tolpa na območju Dupont Circla napadla žensko in ji poskušala ukrasti avtomobil. Preteplo ga je okrog deset mladoletnikov.

Predsednik ZDA je na današnji novinarski konferenci, na kateri je napovedal napotitev nacionalne garde v Washington in prevzem nadzora nad zvezno policijo v mestu, dejal, da lahko "policisti od zdaj naprej počnejo, kar želijo".

Evakuiral bi brezdomce

Trump je sicer v nedeljo na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da morajo brezdomci nemudoma zapustiti Washington. Predlagal je, da se brezdomne osebe premesti daleč stran od mesta.

Predsednik je še dejal, da se njegovi načrti ne bodo ustavili v Washingtonu in da namerava svojo politiko glede boja proti kriminalu uvesti tudi v drugih mestih, pri čemer je po poročanju AFP opozoril na težave v New Yorku in Chicagu.