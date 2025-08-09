Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
11.32

Osveženo pred

27 minut

Trump naj bi nad latinskoameriške kartele želel poslati vojsko

Donald Trump | Bela hiša se v izjavi za britanski BBC glede teh navedb ni opredelila, je pa sporočila, da je Trumpova "najvišja prednostna naloga zaščita domovine". | Foto Reuters

Bela hiša se v izjavi za britanski BBC glede teh navedb ni opredelila, je pa sporočila, da je Trumpova "najvišja prednostna naloga zaščita domovine".

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi načrtoval pošiljanje vojske za boj proti mamilarskim kartelom, po pisanju The New York Timesa tudi na tujem ozemlju. Večina mamilarskih kartelov, ki jih je označil za teroristične organizacije, je v Mehiki, ki je sporočila, da ne bo pristala na napotitev ameriške vojske na svoje ozemlje, poročajo agencije.

Ameriški časnik The New York Times je v petek poročal, da je Trump podpisal navodilo za začetek uporabe vojaške sile na tujem ozemlju. Po pisanju časnika naj bi navodilo zagotavljalo "uradno podlago za možnost neposrednih vojaških operacij" proti mamilarskim kartelom tako na morju kot na tujem ozemlju.

Trumpova "najvišja prednostna naloga je zaščita domovine"

Bela hiša se v izjavi za britanski BBC glede teh navedb ni opredelila, je pa sporočila, da je Trumpova "najvišja prednostna naloga zaščita domovine".

Omenjeno navodilo naj bi sledilo izvršnemu ukazu, ki ga je Trump podpisal v začetku leta in s katerim je osem mamilarskih kartelov uradno razglasil za teroristične organizacije. Šest od njih je mehiških, navaja BBC.

Mehiška predsednica z odločnim ne

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da bo ta razglasitev ZDA pomagala pri pregonu kartelov, tudi prek obveščevalnih agencij in ministrstva za obrambo. Ameriško veleposlaništvo v Mehiki pa je v petek objavilo izjavo, da bosta obe državi proti skupinam za trgovino z drogam uporabili vsa razpoložljiva sredstva, še poroča AFP.

Da Mehika ne bo sprejela napotitve ameriških vojaških sil na svoje ozemlje za boj proti mamilarskim kartelom, so v petek sporočili tudi z mehiškega zunanjega ministrstva. | Foto: Reuters Da Mehika ne bo sprejela napotitve ameriških vojaških sil na svoje ozemlje za boj proti mamilarskim kartelom, so v petek sporočili tudi z mehiškega zunanjega ministrstva. Foto: Reuters

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je bila v petek odločna, da "ZDA ne bodo prišle v Mehiko z vojsko".

"Sodelujemo, delamo skupaj, vendar invazije ne bo. To je izključeno, popolnoma izključeno," je novinarjem dejala po poročanju BBC in dodala, da izvršni ukaz glede kartelov "nima nobene zveze s sodelovanjem kakršnegakoli vojaškega osebja".

Da Mehika ne bo sprejela napotitve ameriških vojaških sil na svoje ozemlje za boj proti mamilarskim kartelom, so v petek sporočili tudi z mehiškega zunanjega ministrstva.

Mehika je v zadnjih mesecih sodelovala z ZDA pri omejevanju nezakonitega pretoka migrantov in drog prek mehiško-ameriške meje. Trump je prejšnji mesec podpisal tudi zakon, ki sintetično drogo fentanil uvršča med najhujša prepovedana mamila v ZDA. Ob podpisu zakona je dejal, da bodo s tem zadali velik udarec mamilarskim kartelom.

