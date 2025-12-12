Evropski policijski urad (Europol) je v okviru prenove spletne strani z najbolj iskanimi kriminalci objavil posodobljen seznam ubežnikov, na katerem se je znašla tudi 45-letna Mariana Mijailović. Avstrijsko državljanko srbskega rodu iščejo zaradi goljufij, s katerimi je žrtve oškodovala za več kot osem milijonov evrov. Na seznam so sicer dodali 18 novih oseb, med njimi tudi dva Slovenca, Mitjo Petriča in Radomirja Cvijanović

45-letna Mariana Mijailović je leta zavajala ženske in jih prepričevala, da so preklete. Ponujala jim je očiščevalne rituale, ki naj bi preprečili bolezen, nesrečo ali smrt, poroča Telegraph. Za te obrede je zahtevala gotovino, zlato in druge dragocenosti, preiskovalci pa ocenjujejo, da je na ta način pridobila približno 8,3 milijona evrov.

Ena od njenih žrtev ji je izročila več kot pol milijona evrov, potem ko jo je Mijailović prepričala, da so jo obsedli demoni, spet druga ji je izročila 50 tisoč evrov v upanju, da bodo rituali ozdravili raka. Kmalu zatem je ženska umrla, navaja Telegraph.

Po podatkih Europola je Mijailović uporabljala več lažnih identitet, vključno z imenoma Amela in Fatima.

Foto: Europol

Na seznam dodali dva Slovenca

Europol je na seznam dodal 18 novih oseb, osumljenih hudih kaznivih dejanj, vključno s trgovino z ljudmi, trgovino z drogami, pranjem denarja in obsežnimi goljufijami. Med njimi sta tudi dva Slovenca, Mitja Petrič in Radomir Cvijanović.

56-letnega Mitjo Petriča iščejo zaradi suma goljufije in pranja denarja v aferi Profit Club. Pred leti naj bi kot ustanovitelj investicijskega sklada s sostorilci oškodoval več deset vlagateljev.

Drugi je 41-letni Radomir Cvijanović, ki je osumljen sodelovanja v najbolj znanem in največjem ropu v zgodovini Slovenije, v okviru katerega so roparji v noči na 1. november 2005 izpraznili 428 sefov nekdanje SKB banke (danes OTP banka). Po navedbah na spletni strani Europola Cvijanović velja za nevarnega, njegov trenutni videz pa ni znan.