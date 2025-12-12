Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
R. K., STA

Petek,
12. 12. 2025,
13.25

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

otroci spolna zloraba

Petek, 12. 12. 2025, 13.25

1 ura, 9 minut

V Bruslju v preiskavi spolnih zlorab otrok priprli štiri osebe

Avtorji:
R. K., STA

Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V obsežni operaciji v Bruslju so belgijske oblasti priprle štiri osumljence, številne pa obtožile posedovanja in distribucije videoposnetkov in fotografij spolnih zlorab otrok, so danes sporočili z belgijskega tožilstva.

Po navedbah tožilstva so sprožili več kot 50 preiskav, potem ko so "na podlagi mednarodne izmenjave informacij ugotovili, da je bilo v prenos videoposnetkov in fotografij spolnih zlorab otrok vpletenih več IP-naslovov iz Bruslja," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V približno 28 primerih so dosegli pozitivne rezultate, preiskave pa še potekajo, so dodali. Štiri osumljence so priprli, številne pa obtožili in po plačilu varščine izpustili na prostost. Koliko je vseh obtožencev, niso mogli potrditi.

V racijah sodelovalo več kot 300 detektivov

V več racijah, ki so jih izvedli novembra in decembra, je sodelovalo več kot 300 detektivov. Zasegli so tudi več sto računalnikov, trdih diskov, mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov, na katerih je bilo shranjenih najmanj 600 terabajtov podatkov, so sporočili s tožilstva.

Preiskave vodi oddelek za kibernetski kriminal, ki so ga junija vzpostavili v uradu bruseljskega državnega tožilca, še poroča AFP.

