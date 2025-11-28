Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
P. P., STA

otroci vrtec pedofilija Hrvaška

Aretirali vzgojiteljico zaradi suma pedofilije

ilustrativni postenek vrtec | Po neuradnih informacijah, ki jih navaja 24sata, so pri vzgojiteljici našli fotografije otrok, starih od 12 do 14 let, v neprimernih pozah. | Foto Shutterstock

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja 24sata, so pri vzgojiteljici našli fotografije otrok, starih od 12 do 14 let, v neprimernih pozah.

Foto: Shutterstock

Hrvaško javnost je danes vznemirila novica, da so na vzhodu države v začetku meseca zaradi suma širjenja otroške pornografije priprli vzgojiteljico v enem od vrtcev. Informacijo so za hrvaški časnik 24sata potrdili iz mestne občine, v kateri je vrtec, starši otrok iz njene skupine pa so za primer izvedeli v četrtek na roditeljskem sestanku.

Informacija o aretaciji vzgojiteljice, ki je v vrtcu delala več let, je po poročanju časnika 24sata prišla od staršev. Potrdili so jo na mestni upravi, ki je ustanoviteljica vrtca.

Kot so pojasnili iz občine v sporočilu za javnost, vzgojiteljica 4. novembra ni prišla na delo, 26. novembra pa je vrtec od pristojnega sodišča prejel obvestilo, da je zanjo odrejen enomesečni pripor zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja seznanjanja otrok s pornografijo. Pripor bo trajal do 4. decembra, ko bo sodišče odločilo o podaljšanju ali ukinitvi.

Pri vzgojiteljici našli neprimerne fotografije

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja 24sata, so pri vzgojiteljici našli fotografije otrok, starih od 12 do 14 let, v neprimernih pozah. Vzgojiteljica naj bi fotografije nato pošiljala zainteresiranim osebam in jih objavljala na spletnih straneh s pedofilskimi vsebinami.

Ker so zaradi zaščite otrok vse informacije, povezane z aretacijo in domnevnimi kaznivimi dejanji, tajne, za zdaj ni znano, ali je objavljala tudi fotografije otrok iz svoje vrtčevske skupine.

Vrtec v postopek izredne odpovedi

Vrtec je po prejemu obvestila od sodišča v četrtek popoldne sklical roditeljski sestanek in starše seznanil s primerom, kolikor dopušča zakon. Proti vzgojiteljici že poteka postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, so še pojasnili.

Nekateri starši otrok iz vrtca, v katerem je delala vzgojiteljica, so za 24sata povedali, da o primeru niso vedeli ničesar, dokler niso bile objavljene prve informacije. Pristojna policijska uprava je medtem pojasnila, da ne morejo razkrivati morebitnih postopkov, kadar gre za otroke in mladoletnike.

Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba.
Pedofil. opazovanje. Zalezovanje.
Matej Zorko
otroci vrtec pedofilija Hrvaška
