Božički razveselili mlade bolnike v Mariboru #foto

Jamarski reševalci, preoblečeni v Božičke, so danes s tradicionalnim spustom z vrha stavbe mariborske klinike za pediatrijo razveselili mlade bolnike, ki se zdravijo v bolnišnici. "Epidemija gripe je na pohodu, bolnišnice so polne, a otrokom so Božički nedvomno pričarali lepo doživetje," je povedal predstojnik klinike Jernej Dolinšek.

Spust Božičkov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor je tako kot prejšnja leta priredil Hitradio Center v sodelovanju z Jamarsko reševalno službo Slovenije in Gasilsko brigado Maribor.

Takšna doživetja ugodno vplivajo na potek zdravljenja

"Leto je naokoli in Božički so bolnim otrokom spet prinesli nekaj iskric, nekaj lepote, nekaj pričakovanja v ta decembrski čas," je povedal Dolinšek. Potrdil je, da lahko takšna doživetja ugodno vplivajo na potek zdravljenja. "Mnogo dejavnikov je, ki pomagajo pri zdravljenju otrok. Zdravniki se ne prepričujemo, da smo mi glavni, tudi takšni dogodki so izredno pomembni," je dejal.

Člani Jamarske reševalne službe Slovenije se po besedah njihovega predstavnika Roberta Anžiča vsako leto z velikim veseljem odzovejo vabilu na spust. "Če lahko vsaj za trenutek polepšamo bivanje v bolnišnici tem našim malim sončkom, smo naredili veliko," je dejal.

Spust Božičkov – nekateri so bili tudi v spremstvu reševalnih psov – je poleg bolnikov, njihovih staršev, spremljevalcev in zdravstvenega osebja znotraj klinike spremljala tudi množica ljudi na ploščadi pred stavbo.