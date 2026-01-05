Na slovenskih smučiščih ta teden znova pomoč hrvaških policistov

V prvem poprazničnem tednu sta se na slovenskih smučiščih pri zagotavljanju varnosti smučarjev slovenskim policistom spet pridružila hrvaška kolega. Do konca tedna bosta v pomoč na smučiščih na Rogli, Kopah, Krvavcu, Voglu in v Kranjski Gori. Na Hrvaškem so namreč trenutno šolske počitnice, zato je v teh dneh v Sloveniji precej hrvaških smučarjev.

Kot je danes na Rogli povedal vodja oddelka v sektorju splošne policije na Generalni policijski upravi Alojz Sladič, zimske radosti spremljajo nesreče. V tej smučarski sezoni so na slovenskih smučiščih obravnavali že osem primerov hudih poškodb. "Statistika zadnjih petih let je takšna, da kliče po sodelovanju v turistični sezoni," je pojasnil Sladič. Spomnil je, da na enak način slovenski policisti poleti gostujejo pri hrvaških kolegih na njihovi obali.

Hrvaški policisti so na slovenskih smučiščih uniformirani, a svoje naloge opravljajo neoboroženi in so ves čas skupaj s slovenskimi kolegi. Njihove ključne naloge so pomoč hrvaškim državljanom v postopkih s slovenskimi policisti, kadar je to potrebno, tudi pomoč pri sporazumevanju, na voljo so jim tudi, ko hrvaški turisti pri nas potrebujejo konzularno ali diplomatsko pomoč.

Za en avtobus poškodovancev, pogosto je kriva objestnost

Statistika nesreč v zadnjih petih sezonah po Sladičevih besedah kaže, da vsako sezono obravnavajo za skoraj en avtobus mladostnikov, ki so se poškodovali pri smučanju, med njimi pa je skoraj 90 odstotkov otrok, mlajših od 14 let. Zato starše, upravljavce in nadzornike smučišč ter vse spremljevalce mladih smučarjev vselej pozivajo, naj vlagajo v njihovo znanje, jih po možnosti vključujejo v smučarske šole vsaj za nekaj ur in jih seznanjajo z osnovnimi pravili FIS, ki veljajo v smučarskem svetu.

Smučišče Kranjska Gora Foto: STA

Tudi v letošnjih osmih primerih nesreč je bila polovica otrok, pri čemer je šlo predvsem za zlome okončin, razlogi za to pa so pogosto v objestnem smučanju, o čemer jim pogosto poročajo tudi nadzorniki smučišč. "Takšno početje je nevarno za smučarja, seveda pa tudi za vse okoli njega," je opozoril Sladič. Odsvetoval je smuko s hitrostjo, ki ni prilagojena znanju smučarja, še manj razmeram na smučiščih, ki so včasih zelo obremenjena in je zato treba hitrost še dodatno prilagoditi.

Kazni so visoke

V primerih najhujših kršitev, ko ne pomaga nobeno opozorilo, lahko policisti na smučiščih izdajajo tudi denarne kazni v višini 400 evrov, druga možnost pa je odvzema smučarske vozovnice in napotitev smučarja s smučišča. "Takih primerov je malo. Kljub vsemu ocenjujemo, da ljudje spoštujejo pravila, predvsem, da ne smučajo pod vplivom alkohola," je dodal Sladič.

Na policiji ob tem znova poudarjajo pomembnost uporabe smučarske čelade, ki je za otroke do vključno 14. leta starosti obvezna, a svetujejo, da jih uporabljajo vsi.

Po besedah pomočnika poveljnika oddelka za intervencije na hrvaški policiji Anđelka Antonića bosta njihova predstavnika do nedelje v pomoč hrvaškim državljanom na smučiščih, zlasti pri komunikaciji. Od leta 2013 je tako na slovenskih smučiščih sodelovalo že 208 hrvaških policistov, kar po njegovih besedah kaže na dobro sodelovanje med policijama obeh držav.

Krvavec Foto: Gregor Pavšič

"Njihova prisotnost na smučiščih daje hrvaškim smučarjem dodaten občutek varnosti," je dodal Antonić in ob zahvali slovenskim kolegom izrazil tudi upanje, da bodo na enak način sodelovali tudi v prihodnosti.