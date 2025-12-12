Pozabite na Ljubljano, Zagreb in Dunaj! Ta mesta vas bodo še bolj navdušila.

Če se želite izogniti pretirani gneči, ki v času božičnih sejmov nastane v vseh prestolnicah v naši okolici, obstajajo tudi nekatere manj očitne, a mogoče še bolj pravljične izbire za izlet v veselem decembru. Pozabite na Ljubljano, Zagreb in Dunaj, zbrali smo nekaj predlogov za enodnevne izlete v tem mesecu, ki vas bodo zagotovo navdušili.

Medtem ko ob božično-novoletnih praznikih nekateri raje ostanejo doma in čas preživljajo z najbližjimi, se številni odločijo za raziskovanje mest. December je namreč mesec, ko mesta zažarijo v prazničnih lučeh, zaradi prireditev in božičnih sejmov pa je dogajanje še posebej pestro in pravljično.

Če iščete idejo, kam v naši okolici v tem čarobnem mesecu na enodnevni izlet, vam ponujamo nekaj idej. Ob vsakem mestu smo zapisali okvirni čas vožnje iz Ljubljane, kaj tam početi in si ogledati ter katere kulinarične specialitete – poleg kuhanega vina in vroče čokolade – morate poskusiti.

Spodaj preverite, katere destinacije priporočamo za izlet:

Varaždin, Hrvaška

Okvirni čas vožnje iz Ljubljane: dve uri in pol (180 kilometrov)

Kaj početi: oglejte si mestne znamenitosti (stari grad, mestno pokopališče, mestno hišo, varaždinsko katedralo), obiščite adventni sejem na glavnem trgu (tam najdete čarobni grad dedka Mraza, drsališče, Rudolfov čarobni let in čarobno dvigalo, delavnice za otroke, številne glasbene nastope in panoramsko kolo) ter se sprehodite ob reki Dravi ali Varaždinskem jezeru.

Nujno poskusite: fritule, tradicionalne klobase, varaždinske klipiće, cimetove rolice in zagorske štruklje.

Letos so v središču mesta postavili največje drsališče do zdaj – razteza se na 1.900 kvadratnih metrih površine. Foto: Shutterstock

Trst, Italija

Okvirni čas vožnje iz Ljubljane: ura in pol (95 kilometrov)

Kaj početi: oglejte si mestne znamenitosti (cerkvi sv. Spiridona in sv. Nikolaja, grad Miramar, morski muzej, rimski teater, grad sv. Justa), sprehodite se po glavnem trgu (tam so postavljene božične stojnice, polne unikatnih izdelkov in dobrot), čas pa lahko izkoristite tudi za nakupovanje.

Nujno poskusite: pražene mandlje in paneton.

Bogata ponudba stojnic vsako leto privabi obiskovalce od blizu in daleč. Foto: Pixsell/Sasa Miljevic

Celovec, Avstrija

Okvirni čas vožnje iz Ljubljane: ura in pol (85 kilometrov)

Kaj početi: oglejte si mestne znamenitosti (gledališče, cerkev sv. Egidija, Zmajev vodnjak, Novi trg in staro mestno hišo), obiščite pravljično okrašeno mestno jedro in se odpravite do bližnjega Vrbskega jezera, kjer se lahko sprehodite po promenadi ali pa se podate na panoramsko vožnjo z ladjico. Pred odhodom domov se ustavite še v mestu Vrba, ki se v adventnem času spremeni v mesto angelov.

Nujno poskusite: klobase različnih vrst (z žara, frankfurtske, s karijem, sirom ...), ki jih postrežejo z zeljem in praženim krompirjem, koroške skutne krape z ocvirki, jabolčne in skutne zavitke, flancate ter kremne rezine.

Božični sejem v Celovcu velja za enega najlepših tako v Avstriji kot Evropi. Foto: Shutterstock

Opatija, Hrvaška

Okvirni čas vožnje iz Ljubljane: manj kot dve uri (110 kilometrov)

Kaj početi: obiščite park Angiolina (srce opatijskega adventa), sprehodite se po obmorski promenadi Lungomare ter si oglejte zimski vrt pred paviljonom Juraj Šporer (živa glasba in razstave). Med znamenitostmi mesta, ki si jih je vredno ogledati, so še cerkev svetega Jakova, Villa Angiolina in mestna tržnica.

Nujno poskusite: ribje tapase, mojstrovine iz riža, domači marcipan, praline iz lokalnih delavnic, kremaste sladice in peneča vina.

Opatijo so razglasili za eno izmed najlepše urejenih adventnih destinacij. Foto: Srdjan Cvjetović

Gradec, Avstrija

Okvirni čas vožnje iz Ljubljane: dve uri in pol (200 kilometrov)

Kaj početi: oglejte si mestne znamenitosti (muzej sodobne umetnosti, stolp na grajskem griču Schlossberg, botanični vrt) in ledene jaslice na dvorišču Deželne hiše, obiščite katerega od številnih božičnih sejmov v središču mesta (na primer Christkindlmarkt na glavnem mestnem trgu, sejem obrti pred frančiškansko cerkvijo, otroški sejem pri Glockenspielplatzu) ter se zapeljite z adventnim vlakom ali praznično okrašenim zgodovinskim tramvajem.

Nujno poskusite: kanapeje s pečenko, čebulo in bučnim oljem, klobase in pražene mandlje.

V mestu boste našli več deset božičnih sejmov. Foto: Shutterstock

Videm, Italija

Okvirni čas vožnje iz Ljubljane: manj kot dve uri (155 kilometrov)

Kaj početi: oglejte si mestne znamenitosti (videmski grad, videmsko katedralo ter trg Piazza della Liberta, kjer sta stolp z uro in loža Lionella). Odpeljete se lahko tudi do bližnjih mest Čedad (tam se sprehodite po Hudičevem mestu in obiščite katedralo Marijinega vnebovzetja) in Palmanova (poleg dobro poznanega nakupovalnega središča si je vredno ogledati tudi mesto, ki je v obliki zvezde).

Nujno poskusite: paneton in tradicionalno friko.

Mestece Videm v božičnem času ni množično obiskano, kar je odlična priložnost za odkrivanje tamkajšnjih zanimivosti. Foto: Shutterstock

Pulj, Hrvaška

Okvirni čas vožnje iz Ljubljane: dve uri in pol (200 kilometrov)

Kaj početi: obiščite znamenito puljsko areno (decembra je videti kot iz pravljice, saj znotraj postavijo drsališče, pred areno pa stoji 28 metrov visoko panoramsko kolo), večina prazničnega dogajanja za otroke je v parku Graza (tam se odvijajo različne delavnice in predstave), na trgu Portarata potekajo glasbeni nastopi, po mestu pa se lahko zapeljete s prazničnim vlakcem. Poleg arene si lahko v mestu ogledate še Slavolok Sergijevcev, znan kot Zlata vrata, katedralo in akvarij.

Nujno poskusite: fritule, palačinke in istrske klobasice.

Obiskovalce vsako leto najbolj navduši drsališče v rimski areni. Foto: Pixsell/Srecko Niketic

