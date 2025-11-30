Sanjska zimska destinacija, ki bo navdušila vse ljubitelje luksuza

Cortina d’Ampezzo že desetletja slovi kot ena najbolj prestižnih evropskih zimskih destinacij, ki bo naslednje leto gostila tudi zimske olimpijske igre. Samo mestno jedro navdušuje z izborom lokalnih kavarn, luksuznih trgovin in intimnih barov, ki ustvarjajo občutek alpskega raja. Okolica je polna dobrih restavracij, ki razveselijo vse gurmane. V nadaljevanju tega članka vam predstavljamo vodnik po skritih kotičkih in najboljših destinacijah, ki jih v Cortini preprosto ne smete izpustiti.

Restavracije

San Brite

Gre za majhno in intimno restavracijo z eno Michelinovo zvezdico, ki je zasnovana v prefinjeni kombinaciji starega lesa in modernih elementov ter ima razgled na mogočne Dolomite. Večerja ali kosilo se začneta na nepozaben način, ko osebje prinese značilno hišno maslo in kruh izjemne teksture. Chef Riccardo Gaspari ustvarja jedi iz lastnih in lokalnih sestavin ter tradicionalnim alpskim receptom dodaja sodobno in subtilno eleganco.

Leone e Anna

Rustikalna in prijetna restavracija v Cortini se posebej posveča sardski kuhinji. Jedi, kot so spaghetti alla bottarga, malloreddus, seadas in porceddu, se pripravljajo po tradicionalnih recepturah, medtem ko lastniki skrbijo tudi za izbor sardinskih vin.

Il Ponte

Picerija v središču Cortine, znana po svoji lahki pici iz peči na drva. Poleg pice ponujajo tudi solate. Cene pa so primerljive s slovenskimi picerijami.

Alajmo

Restavracija z lepim, toplim in modernim ambientom ter izjemno okusno hrano. Malo dražja izbira, vendar vredna obiska. Nahaja se približno deset minut od samega mestnega jedra.

Koče na smučišču

Masi

Koča na vrhu smučišča z odličnimi narezki in skrbno izbrano vinsko ponudbo. Navdušuje tudi s svojim sanjskim razgledom, ki se mu boste zlahka prepustili.

Chalet Tofane

Ena izmed najbolj priljubljenih après-ski lokacij v Cortini, ki odmeva še nekaj ur po zaprtju vlečnic. To je odlična izbira za druženje v živahnem vzdušju po smučanju, ki ustvari pravo zimsko pravljico.

El Camineto

Prestižna koča ob smučišču z restavracijo, kjer se pogosto razvijejo prave italijanske zabave. Hrana in koktejli so okusni, cene pa nekoliko višje.

Rifugio Capanna Tondi

Lepa in topla koča z domačim vzdušjem ter dobro tradicionalno hrano. Prijetna za mirnejši postanek med smučanjem.

Hoteli

Hotel Cortina (štiri zvezdice)

Hotel Cortina je biser v samem srcu Cortine nasproti značilnega zvonika. Ambient je brezčasen in eleganten z lesenimi detajli, cvetličnimi vzorci in umetniškim vzdušjem, kar priča o bogati družinski tradiciji. Lokacija je izjemna, primerna za vse, ki želijo biti blizu butičnih trgovin, avtentičnih lokalov in smučarskih povezav.

Hotel Royal (tri zvezdice)

Notranjost sob je urejena v prijetnem alpskem stilu z lesenim pohištvom, kar zagotavlja toplino. Ambient hotela je umirjen in nekoliko nostalgičen, idealen za tiste, ki iščejo domačnost in alpsko tradicijo, hkrati pa želijo biti v središču dogajanja. Poleg tega je tudi nekoliko cenejši od zgoraj omenjenega hotela Cortina.

Bari

Enoteca Cortina

Odličen naslov za kozarček vina ali sproščeno večerno druženje z bogato izbiro vin in prijetno atmosfero.

Enoteca Baita Fraina

Butičen, estetsko zasnovan prostor s širokim izborom vin. Popoln za umirjen večer v nadvse romantičnem vzdušju.

