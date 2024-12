Katere trende morate poznati, še preden se odpravite na smučanje?

Sezona smučanja in zimskih izletov se bo kmalu začela in čas je, da napolnite svojo omaro s toplimi kosi, ki bodo tako praktični kot tudi modni. Pri smučarskih oblačilih je letos veliko novih trendov, ki bodo izstopali na belih progah s svojim prefinjenim videzom. Ob tem pa ne pozabite na udobje, ki je pri vseh športih na prvem mestu. V nadaljevanju tega članka boste izvedeli, kakšni so letošnji trendi v smučarski modi, kako jih vključiti v svoj stil in katere znamke so letos v ospredju.

Trendi, ki jih to sezono ne smete spregledati:

Smučarski pajaci

Smučarski pajaci se vračajo v velikem slogu! Njihova oprijeta silhueta, ki poudari postavo, in moderna zasnova sta kot nalašč za smučarske navdušence, ki želijo udobje in estetiko združiti v enem kosu. Vodoodporni materiali in podložena notranjost poskrbijo za toplo in suho smučanje.

Bunde s pasom

Elegantni pasovi, ki poudarijo silhueto, so trendovski detajl na smučarskih bundah. Poleg estetske vrednosti imajo tudi funkcionalen pomen, saj preprečujejo, da bi mraz prodrl pod oblačila.

V objemu črne

Črna barva ostaja brezčasna izbira, letos pa jo dopolnjujejo subtilni vzorci, bleščeči detajli in minimalistični kroji. Idealna je za tiste, ki prisegajo na prefinjen videz.

Puhovke po vzoru Kylie Jenner

Puhovke z voluminoznim dizajnom so med zvezdniki pravi hit. Poleg tega, da so izjemno tople, ustvarjajo drzen, a hkrati trendovski videz, ki bo na smučarskih progah zagotovo opažen.

Krznene bunde

Bunde z detajli iz umetnega krzna na ovratnikih, kapucah ali rokavih so elegantna izbira za hladne dni. Krzno dodaja pridih luksuza, hkrati pa ščiti pred vetrom in snegom.

Rdeča barva

Če želite na smučišču zares izstopati, se odločite za kose v rdeči barvi. Močna, energična in opazna, rdeča letos kraljuje tako na oblačilih kot dodatkih.

Pleteni trakovi in puloverji s potiski

Za sproščene trenutke na postojankah ali po smučanju so pleteni trakovi in puloverji z zimskimi potiski popoln dodatek.

Obutev z dodatkom krzna

Smučarski čevlji in škornji apres-ski z dodatki umetnega krzna so topli in modni hkrati. Kombinacija udobja in stila bo poskrbela za brezskrbne zimske sprehode.

Futuristična srebrna

Za drzne posameznike, ki si želijo nekaj edinstvenega, je futuristična srebrna barva odlična izbira. Od bund do hlač, sijoči materiali vedno pritegnejo pozornost in poudarijo sodoben videz.

Luksuzne znamke, ki bodo letos najbolj izstopale

Goldbergh

Perfect Moment

Bogner

Moncler

Fusalp

Cordova

Ienki Ienki

Prijazne alternative za denarnico

Za tiste, ki iščejo cenovno dostopnejše, a še vedno modne kose, so na voljo številne blagovne znamke, ki ponujajo kakovostne izdelke po ugodnejših cenah. Poiščite oblačila v trgovinah, kot so Decathlon, Intersport, Hervis ali pa celo Zara in H&M, ki vse bolj vključujejo športne kolekcije v svoje ponudbe.

Ne glede na to, ali stremite k luksuznim znamkam ali dostopnejšim rešitvam, ne pozabite na najpomembnejše: vaša oblačila morajo biti funkcionalna, topla in odporna proti vremenskim vplivom. Z letošnjimi trendi pa boste na smučiščih zagotovo blesteli v pravem modnem slogu.

