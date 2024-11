Božični sejmi, ki jih morate letos obiskati

Zima ima svoj čar. Ko mesta zaživijo v soju prazničnih luči in se vonj po kuhanem vinu in cimetu razširi po ulicah, je jasno, da je prišel čas božičnih sejmov. Ti niso zgolj kraj nakupovanja daril, ampak so prava doživetja, kjer se prepletajo tradicija, umetnost, kulinarika in praznični duh. Sprehod med bogato okrašenimi stojnicami, pokušanje lokalnih dobrot, iskanje unikatnih daril in poslušanje božičnih melodij so trenutki, ki ustvarijo praznične spomine. In medtem ko številni hitijo po cestah in iščejo parkirna mesta, lahko izlet z vlakom ponudi bolj sproščeno alternativo.

Potovanje z vlakom prinaša več kot le prevoz – je priložnost za umiritev, druženje, branje knjige ali preprosto uživanje v pogledih na zasneženo pokrajino, mimo katere drvi. Vlak lahko potovanje spremeni v del čarobne izkušnje.

Foto: Slovenske železnice

Praznični sejmi, kamor se lahko peljete z vlakom, ponujajo raznoliko paleto izkušenj – od dunajske elegance in graške romantike do sproščenega vzdušja slovenskih mest, kot sta Ljubljana in Maribor. Vsak sejem ima svojo zgodbo, značaj in način, kako pričara pravo božično čarobnost. Naj bo to tradicionalni Miklavžev sejem v Trstu, kjer med obiskom zagotovo ne boste izpustili skodelice odlične kave, ali pa pravljična dežela v Celju, ki s svojimi vilami in škrati razveseljuje najmlajše – povsod vas čaka nekaj posebnega.

V nadaljevanju preverite praznične destinacije, do katerih se lahko zapeljete z vlakom. S pravočasnim nakupom, že 2 meseca pred potovanjem, si zagotovite najnižjo ceno vozovnice.

Praznični duh v sosednjih državah

Dunaj – praznična čarovnija na dunajskem božičnem sejmu

Foto: Slovenske železnice

Med 13. novembrom in 23. decembrom 2024 se Dunaj spremeni v pravo pravljično deželo. Najbolj znan je tradicionalni Vienna Magic of Advent*, ki Trg pred mestno hišo preobrazi v sijajno pravljico. Na stojnicah lahko izbirate med prazničnimi darili, ročno izdelanimi okraski, sladicami in toplimi napitki, med katerimi je najbolj znan vroči Weihnachtspunsch.

Obiščite adventne tržnice pri palači Hofburg, kjer vas bodo očarale izvirne dekoracije in božične melodije.

Salzburg – najstarejši božični sejem v Avstriji

Foto: Slovenske železnice

Med 21. novembrom in 1. januarjem vas v Salzburgu pričakuje božični sejem z dolgo tradicijo, saj sega vse do leta 1491*. Na trgu pred katedralo pod veličastnim gradom Hohensalzburg se razprostira čarobno okrašena pravljična pokrajina. Po zraku se širi vonj pečenih jabolk, kadila in sladkih dobrot, stojnice pa ponujajo očarljive unikatne izdelke.

Posebnosti sejma so tudi razstava jaslic, tradicionalni plesi, pesmi in impozantne procesije Perchten. Glasbeni vrhunec je koncert adventnih pihalcev, ki doda mestu še več čarobnosti.

Do Mozartovega mesta se lahko zapeljete z vlakom iz Ljubljane že za od 24,90 evra, če se odločite za nakup vozovnice dovolj zgodaj.

Gradec – med unikatno umetnostjo in tradicijo

Foto: Slovenske železnice

Med 22. novembrom in 24. decembrom se Gradec ponaša z več božičnimi sejmi, ki so med bolj priljubljenimi v Avstriji. Najstarejši sejem* ob Frančiškanski cerkvi ponuja štajersko obrt, lokalne dobrote in dišeče kuhano vino. Na trgu pred mestno hišo navdušujeta veliko božično drevo in starinski vrtiljak za otroke, fasada mestne hiše pa se spremeni v velik adventni koledar.

Posebno doživetje so jaslice iz kristalno čistega ledu, ki vsako leto nastane v Landhaushofu in očara obiskovalce. Za ljubitelje božičnih pesmi je nepogrešljiv obisk Uradnega božičnega urada, kjer najdete vse od besedil do not za pesmi iz alpskih in mednarodnih tradicij.

Iz Ljubljane do Gradca lahko potujete z vlakom že za 14,90 evra.

Beljak – mesto luči v prazničnem objemu

Foto: Slovenske železnice

Od 15. novembra do 6. januarja Beljak očara z edinstveno adventno atmosfero. Cerkev Stadtpfarrkirche, ki sveti kot prižgana sveča, ustvarja pravo pravljično kuliso. Otroci lahko uživajo na drsališču na trgu pred mestno hišo, mesto pa vabi z vonjem po sveže pečenih piškotih in toplimi prazničnimi lučmi. Beljak je resnična adventna pravljica.

V Beljak za že od 9,90 evra.

Budimpešta – adventna pravljica ob baziliki

Foto: Slovenske železnice

Od 15. novembra do 1. januarja se Budimpešta ponaša z enim najlepših božičnih sejmov v Evropi Advent Basilica, ki poteka na Trgu sv. Štefana. Sejem, večkrat nagrajen kot najboljši v Evropi, očara z okoli sto razstavljavci, tradicionalnimi madžarskimi jedmi, drsališčem in glasbenimi ter dobrodelnimi dogodki. Pristno božično vzdušje v središču madžarske prestolnice je res nepozabno doživetje.

Vsak dan z direktnim vlakom med Ljubljano in Budimpešto za že od 15 evrov!

Reka – praznično vzdušje ob morju

Foto: Shutterstock

Na obali Jadrana vas pričakuje čarobni advent od 30. novembra do 7. januarja, kjer lokalni razstavljavci ponujajo unikatne izdelke, ročne obrti in čudovite božične okraske. Vonj po hrustljavih fritulah in zvoki božičnih pesmi ustvarijo toplo vzdušje, ki spominja na praznike iz otroštva. Sprehod po okrašenem mestnem središču navdušuje tako domačine kot obiskovalce.

Do Reke vsak dan že za 9 evrov.

Trst – praznična očarljivost ob morju

Foto: Shutterstock

Od 7. decembra do 1. januarja Trst vabi s svojim božičnim sejmom na Piazzi S. Antonio. Obiskovalci lahko izbirajo med unikatnimi darili, rokodelskimi izdelki in srednjeevropskimi kulinaričnimi specialitetami. Najmlajše bodo navdušile žive jaslice s pravimi živalmi, ki dodajo pridih čarobnosti prazničnemu vzdušju. Ko ste tam, si ne pozabite privoščiti kave in prave italijanske pice.

Do Trsta za že od 11,20 evra.

Foto: Slovenske železnice

Predstavljenih je le nekaj namigov za izlete v evropska mesta. Ugodne vozovnice in zanimivi izleti z vlakom so na voljo tudi v druga evropska mesta. Preverite cene vozovnic na spletni strani Slovenskih železnic ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 81 11.

Pravljični izleti po Sloveniji

Tudi doma je mogoče najti številna čarobna praznična doživetja, ki jih dosežete z vlakom. Vozovnice so cenovno ugodne, za konec tedna ali za praznike so vozovnice za redne vlake celo do 75 odstotkov cenejše. V prazničnih dneh vabijo s praznično okrasitvijo in prireditvami številni slovenski kraji.

Ljubljana – praznično srce Slovenije

Foto: Slovenske železnice

V starem mestnem jedru Ljubljane se božični sejmi prepletajo z vsakodnevnim programom prazničnih dogodkov. Na različnih lokacijah ob reki Ljubljanici in po mestnih trgih lahko poiščete unikatna darila, modne dodatke in slovenske kulinarične izdelke. Med sprehodom ob stojnicah si privoščite skodelico kuhanega vina ali aromatičnega čaja in uživajte v okusih lokalnih dobrot. Ljubljanski sejmi združujejo pristno praznično vzdušje z edinstveno ponudbo in očarljivo okrasitvijo.

Za posebno doživetje obiščite tudi Železniški muzej Slovenskih železnic.

Vozovnico lahko kupite preko spleta.

Maribor – pravljično praznično doživetje

Foto: Slovenske železnice

Od 28. novembra do 31. decembra 2024 se Maribor preobrazi v praznično čarovnijo. Na Glavnem trgu vas pričakujejo kulinarične dobrote in božični sejem, kjer omamne dišave in čarobna osvetlitev ustvarijo praznično vzdušje. Na Trgu Leona Štuklja se odvijajo koncerti in silvestrska zabava, panoramsko kolo pa ponuja nepozaben pogled na osvetljene ulice. Pravljično mesto bo navdušilo otroke in vse, ki verjamejo v čarobnost.

Na ogled prazničnega Maribora se odpeljite z vlakom.

Koper – praznična Fantazima ob morju

Foto: Shutterstock

Koper v času Fantazime oživi s prazničnimi lučkami, drsališčem ob morju in bogatim programom za vse generacije. Decembra zasije z Zimsko vasico na Carpacciovem trgu, na Titovem in Prešernovem trgu pa se razprostira tradicionalni božični sejem z lokalnimi izdelki in dobrotami. Ob koncih tedna vas čakajo številni koncerti popularnih glasbenih skupin, kot so Mambo Kingsi, Flirrti, Beatles Legendado, Maja Kevc, Kokosy, Pop Design in številni drugi.

Poskrbljeno je za bogat otroški program, kot so Miklavžev sejem, Božičkova dežela in silvestrovanje za otroke. Sprehod po praznično okrašenem mestnem jedru, polnem lučk in prazničnih vonjav, obeta pravo čarobnost ob morju.

Letošnja novost je tudi povezovalna proga za vožnjo z avtomobilčki.

Doživite Fantazimo v Kopru.

Celje zaživi s Pravljično deželo

Foto: Slovenske železnice

Tudi letos bodo decembra tradicionalno pravljične vile potovale z vlaki iz smeri Maribora, Celja in Velenja ter z animacijo pospremile potnike do Pravljične dežele Celje, ki v mesto pripelje luči, pravljične vile in škrate, ki se prebudijo iz polletnega sna, in svetlobne fotokotičke, ob katerih se otrokom zasvetijo oči. Ko stopite skozi postajno stavbo železniške postaje Celje, stopite v pravo Pravljično deželo. Čarobno okrašeno mesto s številnimi dogodki bo popeljalo v pravljični svet tako starejše kot mlajše obiskovalce.

Slovenske železnice v času praznikov ponujajo popuste, kar omogoča izjemno ugodne izlete po Sloveniji in sosednjih državah. Poleg tega je vlak okolju prijazen prevoz in omogoča, da se izognete stresu na cestah in v prometu. Prijetne in spontane izlete z vlakom in oglede prazničnih lučk po naši deželi lahko načrtujete tudi sami po lastnih željah.