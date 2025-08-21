Tako kot igralka Jessica Alba je tudi njen bivši mož po ločitvi že v novi zvezi. Paparaci so ga ujeli v družbi 20 let mlajšega dekleta.

Filmski producent Cash Warren, bivši mož igralke Jessice Alba, je po ločitvi spet zaljubljen. 46-letnika so v Los Angelesu ujeli v družbi 26-letne manekenke Hane Sun Doerr, s katero sta odhajala iz restavracije, se nasmejano držala za roke, objemala in poljubljala.

Foto: Profimedia

Novo srečo v ljubezni je sicer našla tudi Jessica Alba, ki ima zdaj prav tako mlajšega – 44-letnica se dobiva z 32-letnim igralcem Dannyjem Ramirezom, znanem predvsem iz filma Top Gun: Maverick.

"Srečen sem zanjo," je novo zvezo bivše žene za spletni tabloid TMZ komentiral Cash Warren, "njega ne poznam, a se zdi kot dober človek."