"Zmenek s Hayesiem. Vrhunska prva tekma z mojim malim," je pod vrsto fotografij s košarkarske tekme v areni Crypto zapisala nedavno ločena 43-letna igralka. Kot je razvidno s fotografij, je njen sedemletni sin Hayes navdušen nad Luko Dončićem, saj ponosno razkazuje dres z njegovo številko. "Ali nosiš Lukov dres?" je Alba vprašala svojega sina, ta pa je odgovoril pritrdilno.

Da se Jessica Alba po 17 letih zakona ločuje od producenta Casha Warrena, so ameriški mediji poročali v začetku letošnjega leta. V zakonu so se jima rodili trije otroci, poleg najmlajšega Hayesa še hčerki Honor in Haven.

Tudi Springsteen, Legend in Teigen

Si pa petkove tekme, na kateri je Dončić prispeval 39 točk, ni ogledala samo Alba, ampak se je v prvih vrstah trlo zvezdnikov. Opazili so tudi legendarnega rockerja Brucea Springsteena ter zakonca Johna Legenda in Chrissy Teigen.

Bruce Springsteen, Jessica Alba & John Legend at the Lakers game 🤩 pic.twitter.com/0jJ8qBOUPC — Bleacher Report (@BleacherReport) April 12, 2025

