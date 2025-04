Nekdanji košarkar lige NBA Saša Vujačić je v pogovoru za podkast Out The Mud spregovoril o slovenskemu košarkarskemu superzvezniku Luki Dončiću, pri tem pa ga primerjal s svojim nekdanjim soigralcem pri Los Angeles Lakers, legendarnim Kobejem Bryantom, ki je bil prav tako navdušen nad slovenskim zvezdnikom.

Čeprav Saša Vujačić in Luka Dončića nista osebno povezana, je Vujačić odkrito povedal, da ga njegov način igre in pristop na parketu močno spominjata na Kobeyja Bryanta, s katerim sta skala posebno prijateljstvo in lep čas delila garderobo pri Los Angeles Lakers.

"Ne poznava se osebno, veva pa drug za drugega. Na poti do lige NBA sva šla vsak po svoji poti. A ko je Luka prišel v ligo, me je poklical, mislim da Mark Stern ali nekdo drug, in vprašal: 'Kaj meniš o njem?' Več ljudi me je poklicalo, ker prihajava iz iste države. Rekel sem jim: 'Iskreno? Ko ga gledam igrati, je morda edini, ki me v nekaterih stvareh res spominja na Kobeja,'" je povedal Vujačić.

V nadaljevanju je razložil, kaj pri Dončiću vidi kot izjemno: "Igra z nasmehom, odlično razume prostor in gibanje na igrišču, izjemno je nadarjen, a ima v očeh nekaj posebnega – tisto "ubijalsko" miselnost. Ko igra, je prisotna ta energija. Zavoha kri. Tudi Kobe je vedno govoril: 'Zavoham kri.' In Luka ima nekaj tega v sebi. Še je mlad, a mislim, da nosi del mojega velikega brata v sebi."

Vujačić, ki je z Los Angeles Lakers osvojil dva naslova prvaka lige NBA, je pogovor zaključil z veliko mero optimizma glede Dončićeve prihodnosti: "Poseben je. Res poseben. In če bo nadaljeval v tej smeri – kar verjamem, da bo – ga čaka veliko naslovov."

Poleg Vujačića imajo šampionski prstan v ligi NBA še trije Slovenci: Beno Udrih, ki je dvakrat slavil s San Antonio Spurs, Rašo Nesterović, prav tako prvak s Spursi, in Vlatko Čančar, ki je do naslova prišel kot član Denver Nuggets, pa po enkrat.