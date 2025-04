Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić podira mejnike kot po tekočem traku. In to kakšne! Ko je v Dallasu nekdanjim soigralcem nasul 45 točk, je lestvica strelskih rekordov proti vsem tekmecem v ligi NBA doživela imenitno izboljšavo. Postal pa je tudi šele drugi v zgodovini tekmovanja, ki je v isti sezoni dosegel vsaj 45 točk v dresu dveh različnih klubov. To je uspelo le še legendarnemu Wiltu Chamberlainu. In to pred šestimi desetletji, ko ni bil rojen še niti Lukov oče Saša Dončić.

Rekordno učinkovite tekme Luke Dončića:

Tekmec Rekord Datum tekme Atlanta Hawks 73 26. januar 2024 New York Knicks 60 27. december 2022 Detroit Pistons 53 30. januar 2023 San Antonio Spurs 51 31. december 2022 Los Angeles Clippers 51 10. februar 2022 Phoenix Suns 50 25. december 2023 Houston Rockets 50 23. december 2022 Brooklyn Nets 49 27. oktober 2023 New Orleans Pelicans 49 17. februar 2022 Dallas Mavericks 45 10. april 2025 Milwaukee Bucks 45 14. marec 2025 Golden State Warriors 45 15. december 2024 Cleveland Cavaliers 45 27. februar 2024 Orlando Magic 45 29. januar 2024 Portland TrailBlazers 44 14. februar 2021 Miami Heat 42 1. april 2023 Philadelphia 76ers 42 2. marec 2023 Boston Celtics 42 23. november 2022 Washington Wizards 41 24. januar 2023 Toronto Raptors 41 19. januar 2022 Charlotte Hornets 40 26. marec 2023 Oklahoma City Thunder 40 2. februar 2022 Utah Jazz 40 6. december 2023 Minnesota Timberwolves 39 14. december 2023 Indiana Pacers 39 28. februar 2023 / 5. marec 2024 Chicago Bulls 38 1. junij 2020 Denver Nuggets 38 7. januar 2021 / 18. december 2023 Memphis Grizzlies 37 23. januar 2022 / 3. december 2024 Sacramento Kings 37 18. april 2021 Los Angeles Lakers 35 12. januar 2023

Upoštevane so samo tekme rednega dela lige NBA. Rekord je najvišje število točk, doseženo proti določenemu tekmecu.

Dallasu najprej 19, nato pa kar 45!

Luka Dončić, največji športni ambasador Slovenije in eden najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu, se je v ligi NBA pomeril z vsemi udeleženci. Najmanjkrat se je spopadel z Dallasom, zgolj dvakrat. Ko se je na nekdanje soigralce nameril prvič, je konec februarja v Los Angelesu dosegel 19 točk, a tudi vknjižil prvi trojni dvojček v dresu Jezernikov. Ko pa je prvič gostoval v Dallasu, in takrat je bilo še kako čustveno, je Ljubljančan blestel na parketu in s 45 točkami izenačil strelski rekord sezone.

Vrhunci Luke Dončića (45 točk) na gostovanju v Dallasu:

S tem je močno popravil najboljši dosežek proti Dallasu, še bolj veličasten pa je pogled na razpredelnico strelskih rekordov proti udeležencem lige NBA. Zdaj je proti vsem mogočim tekmecem dosegel 35 točk ali več, kar je podvig, vreden izjemnega poklona.

Zbirka je impresivna. Kar sedmim tekmecem je nasul 50 točk ali več, Atlanti pred dobrim letom celo 73. To so nore številke mladega velemojstra, ki je v dresu Jezernikov že poskrbel za dve sveži izboljšavi. Prva se je logično nanašala na Dallas (po novem 45), druga pa na Milwaukee, ki mu je prejšnji mesec ob porazu Jezernikov prav tako nasul 45 točk in postavil nov rekord.

Ni ga kluba, proti kateremu ne bi Luka Dončić dosegel vsaj 35 točk. Še najbolj je bil milosten proti zdajšnjemu delodajalcu. Foto: Reuters

Proti Bucksom mu je v slabih sedmih letih v dresu Dallasa uspelo doseči največ 37 točk. Ostaja pa zanimivo, da je bil Ljubljančan v karieri najbolj milosten prav do Jezernikov. Ti so tako edini klub, proti katerim je dosegel največ "le" 35 točk. Pri tem pa bo tudi ostalo. Za zdaj se še ne ve, kako dolgo. Morda celo za vse večne čase, če bo LD77 tisto, kar je skušal uresničiti v Dallasu – ostati prvi obraz franšize vse do konca igralnih dni –, udejanjil v mestu angelov.

Le Chamberlain in Dončić ter nihče drug

Wilt Chamberlain je edini košarkar, ki je na tekmi lige NBA dosegel trimestno število točk. Foto: AP / Guliverimage Ker pa je star šele 26 let, bo v nadaljevanju kariere zagotovo še izboljšal strelske rekorde. Nov izziv ga čaka že konec tedna. Proti Houstonu je sicer dal največ točk konec leta 2022 (50), proti Portlandu, pri njem bo Dallas gostoval v nedeljo zvečer v atraktivnem terminu za slovenske gledalce in nato sklenil redni del sezone, pa jih je največ dosegel 14. februarja 2021 (44).

Dončič je po izjemni predstavi v Dallasu, s katero so si Jezerniki dokončno zagotovili vozovnico za končnico (najmanj šesto mesto), postavil še en mejnik. Postal je šele drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v isti sezoni dosegel vsaj 45 točk v dresu dveh različnih klubov. V dresu Dallasa je dosegel 45 točk proti Golden Statu, za Jezernike pa proti Milwaukeeju in Dallasu. To je uspelo le še legendarnemu Wiltu Chamberlainu v sezoni 1964/65. Ta je v dresu San Francisco Warriors proti Philadelphii dosegel 63 točk, pozneje v sezoni, ko je prestopil k 76ers, pa je na dvoboju s Cincinnati Royals dosegel 48 točk.