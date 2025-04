V Dallasu je bil v noči na četrtek po slovenskem času več kot le košarkarski obračun med Dallas Mavericks in Los Agneles Lakers. To je bil večer, ki si ga bodo navijači zapomnili zaradi čustev, ki so preplavila dvorano ob vrnitvi Luke Dončića – nekdanjega ljubljenca mesta, zdaj košarkarja v dresu Los Angeles Lakers. "Pošteno povedano – vsi so videli, kako sem reagiral ob videu," je dejal Dončić s tresočim glasom po tekmi. Čeprav je njegova ekipa slavila zmago s 112:97 in je Luka zrežiral sanjsko predstavo s 45 točkami (31 točk v prvem polčasu), 8 skoki, 6 asistencami in 4 ukradenimi žogami, je bil večer v prvi vrsti posvečen ganljivemu snidenju – Dončića z Dallasom, njegovimi navijači in lastnimi spomini. Prvič po menjavi kluba. In Luka je priznal, da ni mogel zadržati čustev.

Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers 97:112 Marshall 23 točk, 8 as., Washington 14 točk, Davi 13 točk, 11 sk., 6 as.; Luka Dončić – 45 točk (met za 3 7/10, za 2 9/18, prosti meti 6/9), 8 skokov, 6 asistenc, 4 ukr. žoge, 3 izg. žoge v 38 min., James – 27 točk, 7 sk.; Hachimura, 15, Reaves 11

V trenutku, ko so se pred začetkom tekme v dvorani American Airlines Center ugasnile luči, je bilo jasno, da je prišel čas za Luko Dončića. Ljubljenca občinstva, ki so ga vse od leta 2018, ko je prišel v ligo NBA in kanil ostati v Dallasu do konca kariere, vzeli za svojega. Na osrednjem zaslonu se je zavrtel video s poudarki Dončićeve kariere v Dallasu, za katerega je igral polnih šest sezon in pol. Hitro je postalo jasno, da to ne bo navadna tekma. Navijači so vstali, aplavz je preplavil dvorano, Luka pa ni skrival čustev.

"Pošteno povedano – vsi so videli, kako sem reagiral ob videu," je dejal Dončić s tresočim glasom po tekmi: "Solze so prišle na oči. V Dallas sem prišel kot mlad fant, star 18 let. Počutil sem se kot doma. Veliko lepih spominov je bilo."

45 točk v noči, polni emocij

Dončić je svojo vrnitev kronal s spektakularno predstavo. Dosegel je 45 točk, od tega 31 že v prvem polčasu - zadel je sedem od desetih trojk na tekmi, in bil daleč najboljši posameznik na parketu. A kljub individualni dominanci ni skrival, da je bilo zadržati vsa čustva izjemno težko.

"Ne vem, kako mi je to uspelo," je iskreno priznal in nadaljeval: "Ko sem gledal video, sem si mislil, da sploh ne bom mogel odigrati tekme. A imel sem izvrstne soigralce, ki so mi pomagali. Z njimi smo prišli do zmage."

"Rad imam to mesto"

Dončić se je med tekmo večkrat ozrl proti tribuni in pozdravil navijače, ki so ga s toplino spremljali vseh šest sezon in pol, kolikor jih je preživel v Dallasu. "Hvaležen sem vsem navijačem, vsem soigralcem, ki so me podpirali. Rad imam navijače, to mesto. Ampak je čas, da grem naprej," so bile njegove besede.

Na vprašanje, kaj je bil njegov najljubši trenutek ob vrnitvi, pa se je le nasmehnil: "Da sem spal v svoji postelji. Da sem bil z navijači, ki so me podpirali šest sezon in pol."

Čeprav je bil osrednji lik, zaradi katerega so Dallas Mavericks izgubili, so ga navijači ob odhodu s parketa pozdravili z velikim odobravanjem. Zavedajo se, kaj so februarja ob menjavi Dallasa in LA Lakers izgubili. Izgubili so svojega sina, ki jim je v vsem tem času prinesel ogromno veselja in zadovoljstva. Z njim so želeli v prihodnosti doživeti to, kar so leta 2011, ko so edinkrat postali prvaki lige NBA.

Ob izhodu s parketa, tik pred zadnjim zvokom sirene, je Luka znova dobil stoječe ovacije. Ni več igralec Dallasa, a to mesto ga očitno nikoli ne bo zares spustilo iz srca. In tudi Luka, čeprav gre naprej, nekaj koščkov duše pušča tam, kjer je postal zvezda.