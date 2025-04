Zgodilo se je, kar so mnogi napovedovali kot eno najbolj čustvenih poglavij letošnje sezone lige NBA. Luka Dončić se je prvič po odmevni februarski menjavi vrnil v Dallas, kjer je dolga leta nosil dres številko 77 in bil obraz franšize. Tudi v noči na četrtek jo je, a tokrat kot član Los Angeles Lakers. Čeprav je dres zamenjal, ljubezen do njega v Teksasu ni zbledela. Prav nasprotno – večer je pokazal, kako globoke korenine je Dončić pustil v klubu in med navijači. Čustva so ga preplavila, ni jih mogel zadržati. A se je zbral in na parketu pokazal predstavo, ki so jih bili vajeni navijači Dallasa. Zaključil jo je z zmago s 122:97, ob tem pa dosegel 45 točk - v prvem polčasu jih je dosegel kar 31 -, 8 skokov, 6 asistenc in 4 ukradene žoge. Hkrati je ekipi pomagal, da si je že zagotovila vstopnico za končnico.

Majice z napisom "Hvala za vse"

Dvorana American Airlines Center je bila razprodana, tribune pa so že dolgo pred začetkom tekme utripale v pričakovanju. Klub je pripravil izjemno topel sprejem slovenskemu košarkarskemu šampionu Luki Dončiču. Na vsed sedežih so navijače pričakale bele majice z napisom "Hvala za vse" – sporočilo v slovenščini, ki je povedalo vse.

Poglejte si čustveno predstavite, ob kateri Luka ni mogel zadržati solz

Ko so ugasnile luči in so se na velikem zaslonu zavrteli utrinki njegovih največjih trenutkov v dresu Mavericksov, so navijači vstali. Pred seboj so gledali ljubljenca, s katerim so rastli. Dončićeve trojke ob sireni, asistence za hrbtom, dvigi v končnicah – vse to je sprožilo plaz emocij. Luka je stal ob robu igrišča in si moral obrisati oči. Bil je to trenutek, ki presega šport. Bil je to trenutek spoštovanja.

Predstava Luke Dončića

Ljubezen do Luke, nejevolja nad klubsko upravo

Ko je Dončić stopil na parket, je prejel bučen aplavz, ki se je prelevil v stoječe ovacije. Vendar ni šlo samo za nostalgično ganjenost. Med predstavitvijo moštev so se s tribun zaslišali tudi jasni vzkliki "Fire Nico!" (Odpustite Nica, op. a.) – usmerjeni proti generalnemu direktorju Nicu Harrisonu, ki je bil eden ključnih mož pri Dončićevi februarski menjavi v vrste Los Agneles Lakers, ki je takrat šokirala ne le Dallas, ampak kar celoten košarkarski svet.

LeBron James je bil izjemno vesel, kaj je na parketu pokazal Luka. Foto: Guliverimage

Tekma: košarka v senci čustev

Sam obračun je bil v prvem polčasu izenačen, a so Lakersi v nadaljevanju prevzeli vajeti igre in na koncu slavili zmago s 112:97. Dončić je zrežiral predstavo za v učbenike. Premagal je tudi to bitko, saj so se čustva z njim igrala na tej tekmi. Zbral je 45 točk (zadel sedem od 10 trojk), ob tem pa v statistiko vpisal še 8 skokov, 6 asistenc in 4 ukradene žoge. Čeprav ni več član Dallasa, je na parketu deloval, kot da je doma. Jasno, saj je v tej dvorani igral debelih šest sezon in pol.

Na tekmi ni manjkalo niti znanih obrazov. Na tribunah je bil tudi njegov veiki prijatelj in mentor Dirk Nowitzki, ki je z odobravanjem spremljal dogajanje.

