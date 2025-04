Luka Doncic was ejected after picking up a second technical foul. pic.twitter.com/NGL3O3rgfy — SportsCenter (@SportsCenter) April 9, 2025

Znano je, da Luka Dončić na igrišču veliko komunicira s sodniki, in nemalokrat se zgodi, da ga zanese in dobi tehnično napako. A na tekmi proti Oklahomi je šlo za nesporazum. Luka je po zgrešenem metu nekaj povedal enemu od gledalcev v prvi vrsti, sodnik pa je to narobe razumel. Naš košarkar je dobil drugo tehnično napako na tekmi in moral zapustiti parket. Luka je po tekmi dejal, da se je videlo, kaj se je dejansko dogajalo.

"Nikoli nisem zahteval, da odstranijo navijača iz dvorane. Ampak če bo on govoril, mu bom odgovoril. Tako kot vedno. To ni imelo nobene zveze s sodnikom, zato tega nisem razumel," je na novinarski konferenci povedal Dončić, ki je bil še kako razočaran, ko je moral soigralce spremljati iz slačilnice.

Foto: Reuters

Potem ko je bil slovenski košarkarski virtuoz izključen, se je začela igra LA Lakersov podirati in poraz je bil na koncu neizogiben. "Bilo je težko. Bili smo zraven in mislim, da smo se borili vso tekmo. Ob polčasu smo zaostajali za osem točk, v tretji četrtini pa se vrnili in se borili. Po tem, kar se je zgodilo, je bilo težko gledati. To je tudi moja krivda. Ne morem pustiti svoje ekipe na cedilu".

Foto: Guliverimage

Ne ve, kaj naj pričakuje v Dallasu

V noči na četrtek pa bo Ljubljančana odigral eno najbolj čustvenih tekem do zdaj. Jezerniki bodo gostovali pri Dallas Mavericksih, klubu, kjer je Luka pred kratkim igral in pustil velik pečat. Po nekaterih navedbah so vstopnice za to tekmo poletele v nebo, saj si vsi košarkarski navdušenci želijo videti slovenskega zvezdnika. In kako glavni akter te zgodbe pričakuje to tekmo?

"Seveda bo veliko čustev. Ne vem, kaj naj pričakujem, in ne vem, kako se bom počutil. Seveda se veselim vrnitve v Dallas, torej srečanja z navijači, soigralci in nekdanjimi soigralci. Zagotovo bo to zame zelo čustveno," je povedal Dončić, ki pričakuje, da ga bodo navijači Dallasa lepo sprejeli.

"Jutri gremo na zmago" Foto: Reuters

Od šokantnega prestopa k Los Angeles Lakersom se je 26-letni slovenski košarkar že dobro navadil na novo okolje in očitno je, da se je dobro ujel s soigralci. Dončić je še enkrat poudaril, da ni bilo težko, saj so se takoj zbližali.

"Že prvi ali drugi dan smo se zbližali. Vsi so zelo v redu. Ne vem, kako naj rečem, ampak povezali smo se kot ekipa. Mislim, da se to velikokrat vidi tudi na igrišču. Preprosto smo odlična skupina fantov. To je zdaj moja nova ekipa in jasno, jutri gremo na zmago. Ampak mislim, da razumejo, da bo zame to zelo čustvena tekma."

