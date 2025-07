Dobro razpoložen v črni obleki in vidno motiviran je DeAndre Ayton zakorakal pred medije v Los Angelesu in prvič spregovoril kot košarkar LA Lakers. Iskanje okrepitve na centrski liniji je bilo v tem poletju prioritetna naloga Los Angeles Lakers. Oči vodstva Lakersov so se po številnih govoricah pred nekaj dnevi uperile proti Aytonu, ki je na presenečenje vseh končal sodelovanje s Portland Trail Blazers, se dogovoril za odkup pogodbe in se leto dni pred koncem pogodbe podal na trg prostih košarkarjev. Nato je hitro postal kandidat številka ena za selitev k Jezernikom, kar so napovedali tudi številni insiderji in analitiki NBA.

Kmalu po tem, ko je 213 centimetrov visoki Ayton tudi uradno postal prost košarkar, se je iz Los Angelesa pokadil beli dim. Košarkar, ki bo čez nekaj dni dopolnil 27 let, je odprl novo poglavje. Pri Lakersih bo njegov dres krasila številka pet, z ekipo pa je podpisal dvoletno pogodbo v vrednosti 16,6 milijona dolarjev (14 milijonov evrov), a bo Ayton v prihodnji sezoni zaslužil slabih 34 milijonov dolarjev (28,5 milijona evrov), 8,1 milijona dolarjev (6,87 milijona evrov) od plače Lakersov in 25,6 milijona dolarjev (21,7 milijona evrov) od odkupa Portlanda.

"Najprej bi se rad zahvalil Portland Trail Blazers. Ta odločitev o koncu sodelovanja ni bila lahka, a vzel sem si čas in sprejel, da sem postal prost igralec. V tem času smo z agenti presodili, katera ekipa bi bila najprimernejša zame, in začutil sem, da so to Lakers. K temu je močno pripomoglo dejstvo, da bom igral z dvema najboljšima kreatorja igre v ligi in bil del 'nacije Lakers'. Nikoli še nisem videl, da bi imel kakšen klub takšno podporo, to je noro," je uvodoma dejal Ayton.

Deandre Ayton is LOVING the Lakers 💜💛pic.twitter.com/xku6AVeoOJ — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 9, 2025

"Noro je že, da sem zdaj del te organizacije, vsi vemo, kakšno zgodovino in ime ima ta franšiza, vem, da so pričakovanja najvišja, in vem, koliko tu pomeni zmagovati," je še dodal novi center Lakersov. Ayton bo po vseh pričakovanjih pri Jezernikih imel vlogo prvega centra, v zadnji sezoni je v povprečju dosegal 14,4 točke in 10,2 skoka v 40 tekmah za Portland, so pa njegovo sezono kazile tudi težave s poškodbami. V zadnjih dveh sezonah je tako zaigral le na 95 od 164 tekem.

Ayton: Luka je neizmeren talent, največji v svoji generaciji

Ayton se veseli sodelovanja z LeBronom Jamesom in Luko Dončićem, s katerim sta bila leta 2018 izbrana na naboru. Aytona so takrat kot prvega izbrali Phoenix Suns, Dončića pa kot tretjega Atlanta, ki pa ga je nato takoj poslala k Dallas Mavericks v zameno za Traeja Younga in izbor na naboru 2019 v obliki Cama Reddisha. Košarkarja sta tako stara znanca, Ayton pa se veseli, da bosta zdaj končno na isti strani.

"Vem, da si Jezerniki želijo osvojiti ligo, in tudi jaz si želim zmagovati. Želim si biti del zmagovalne ekipe in biti obkrožen z rojenimi zmagovalci. Luka je neizmeren talent, največji v svoji generaciji in vesel sem, da sem zdaj njegov soigralec. Slišal sem, da je trenutno v izjemni formi, da je močno izklesal svoje telo in da je pripravljen. Res sem vesel, da sem končno na njegovi strani," je o sodelovanju s Slovencem dejal Ayton.

Nekoč nasprotnika, zdaj bosta soigralca. Foto: Guliverimage

Verjame, da se lahko vrne v pravo formo

Ayton je prepričan, da bo igranje z Luko in Jamesom še dvignilo raven njegove igre ter da bo vnovič našel prave občutke in pravo formo, ki ga je najbolj krasila v njegovi drugi sezoni v ligi NBA, ko je v povprečju za Phoenix Suns dosegel 18,2 točke in 11,5 skoka na tekmo. Z ekipo je zatem v sezoni 2021/21 igral v finalu lige NBA, a je bil na koncu močnejši Milwaukee. Med drugim je v tisti končnici več kot odlično zaustavil tudi Nikolo Jokića, zato mnogi verjamejo, da se lahko v pravem moštvu vrne tja, kjer je nekoč že bil. "Tako Luka kot LeBron dosegata po približno devet asistenc na tekmo, oba sta košarkarja, ki ogromno ustvarjata za svoje soigralce. Znata jih preoblikovati v superzvezde in jim dati večje vloge, zaradi njiju tudi drugi postanejo pomembnejši na parketu," je dejal Ayton.

"Videti kaj takšnega in zdaj imeti priložnost igrati z njima je nekaj res velikega. Verjamem, da se lahko vrnem v svojo najboljšo formo, k temu, kako sem igral včasih. Tukaj sem pripravljen na vlogo in na vse, kar bodo od mene zahtevali JJ Redick, Luka in LeBron. To je vse," je še dodal na Bahamih rojeni košarkar. "V teh obdobju sem dozorel, vem, kaj zahteva profesionalizem. Trdo sem delal in delam še naprej. Vsem hočem dokazati, da sem zmagovalec. Ne glede na to, v kakšni poziciji sem, si želim zmagovati in prispevati vse, kar zmorem," je še dodal član LA Lakers.

Preberite še: