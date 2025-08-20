Mlade Slovenke blestijo v Romuniji, prek Srbkinj v polfinale EP!

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Romuniji, potem ko je v četrtfinalu premagala Srbijo z 68:51. V polfinalu jo v petek čakajo Nemke.

Slovenke so si z uvrstitvijo v polfinale zagotovile tudi nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Slovenke so na prvih dveh tekmah evropskega prvenstva do 16 let premagale Latvijo s 70:69 in Veliko Britanijo s 60:55. Na tretji tekmi so se pomerile s Špankami in doživele prvi poraz s 30:61. V osmini finala so z 68:53 premagale Finsko, danes pa še Srbijo.

Slovenke so danes v tretjo četrtino vstopile s štirimi točkami prednosti, jo nato povišale in zadnjih deset minut nadzorovale potek tekme ter na koncu brez težav slavile z 68:51.

Najboljša strelka tekme je bila s 27 točkami Ota Pozin. Z dvojčkom desetih točk in skokov ji je sledila Veronika Ferjančič, po osem točk sta dodali še Anais Gobec in Hana Jerković.

Polfinale z Nemčijo bo v petek ob 19.30.