Šokantne trditve o Tadeju Pogačarju. Širi jih celo prvak SDS Janez Janša.

Predsednik največje slovenske opozicijske stranke SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X delil objavo s Facebooka s trditvijo, da bo kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar bojkotiral "Noč ponosa", domnevni dogodek v podporo gibanju LGBT, ki naj bi potekal pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Vir trditve je širši javnosti neznani profil na Facebooku, ki ga upravlja nekdo iz Vietnama in ki brez kakršnegakoli dokaza objavlja tudi druge šokantne trditve o Tadeju Pogačarju in dogajanju v svetu profesionalnega kolesarstva, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje na spletu.

Vietnamci z ekskluzivnim dostopom do izjav Tadeja Pogačarja?

Stran Cycling Pulse, ki je bila na družbenem omrežju Facebook ustvarjena 1. julija letos, upravljajo pa jo tri osebe iz Vietnama, kar je razvidno z orodjem Preglednost strani, večkrat dnevno objavlja šokantne vesti iz sveta kolesarstva, v središču katerih je zelo pogosto slovenski kolesarski as Tadej Pogačar.

Stran Cycling Pulse na družbenem omrežju Facebook upravljajo osebe iz Vietnama. Foto: Posnetek zaslona

V komentarjih objav je nato pripeta povezava do domnevne novice, ki vodi na neznane na hitro narejene spletne strani, kot so usnewsdailii, luxury.vietwedding.net ali luxury.carmagazine.tv. Gre za spletne strani, ki glede na podatke WHOIS skrivajo identiteto lastnikov, ustvarjene pa so bile v zadnjih nekaj tednih ali mesecih.

Cycling Pulse uporabnike Facebooka sicer poskuša prepričati tudi, da gre za ameriško organizacijo s sedežem v mestu Nevada City, a na naslovu, ki ga navajajo, je v resnici hotel The National Exchange Hotel.

Izmišljotina na izmišljotino o Tadeju Pogačarju

Stran Cycling Pulse je svoje sledilce v zadnjih dneh med drugim poskušala prepričati, da se zveza Tadeja Pogačarja in Urške Žigart krha, da je 10. septembra umorjeni ameriški politični aktivist Charlie Kirk že leta 2020 Tadeja Pogačarja po njegovi prvi zmagi na Tour de France označil za sramoto Slovenije, da je Pogačar zapleten v umazane spore s tako rekoč vsemi njegovimi največjimi tekmeci, da Pogačarja na skrivaj kritizirajo njegovi trenerji in slovenski sotekmovalci, v eni zadnjih objav pa tudi, da bo Tadej Pogačar bojkotiral tako imenovano Noč ponosa, domnevni dogodek v podporo gibanju LGBT, ki naj bi ga organizirala kar Mednarodna kolesarska zveza.

To objavo je na družbenem omrežju X v sredo zvečer delil in jo nato danes zjutraj še enkrat poobjavil tudi Janez Janša, predsednik stranke SDS, in v angleškem jeziku pripisal: Spoštovanje, @TamauPogi (vir na X).

Objava Janeza Janše o domnevnih besedah Tadeja Pogačarja. Foto: Posnetek zaslona

Trditev ni mogoče najti nikjer drugje. O njih ni poročal noben drug medij.

Gre za navedbe, ki jih kljub zagotovilom neznancev v ozadju strani Cycling Pulse in portalov, na katere preusmerjajo uporabnike Facebooka, da o njih domnevno poročajo največji svetovni športni mediji, ni mogoče najti nikjer drugje kot zgolj na omenjeni strani na Facebooku in z njo povezanih obskurnih spletnih straneh, kot je Luxury Blogs (Luksuzni blogi), kjer je objavljena tudi zgodba o Pogačarju in domnevni Noči ponosa UCI.

Stran Cycling Pulse na Facebooku je v zadnjem tednu objavila več dramatičnih izmišljenih novic o Tadeju Pogačarju in njegovi zaročenki Urški Žigart, ki jo sicer označujejo kar za njegovo ženo. Foto: Guliverimage

Na spletu prav tako ni nobenega indikatorja, ki bi dokazoval, da je takšen dogodek kadarkoli sploh obstajal oziroma da ga je prirejala Mednarodna kolesarska zveza.

Na profilih Tadeja Pogačarja na družbenih omrežjih medtem nismo našli nobene omembe morebitnega kolesarjevega bojkota dogodka, imenovanega "Noč ponosa".

Umetna inteligenca: To je napisala umetna inteligenca

Umetnointeligenčni pomočnik ChatGPT v analizi medtem ocenjuje, da so članki, objavljeni na spletnih straneh, kamor vodijo povezave s profila Cycling Pulse na Facebooku, zelo verjetno napisani s pomočjo umetne inteligence in namenjeni izključno pridobivanju čim večjega števila ogledov oziroma klikov s čustveno manipulacijo bralcev. Dodaja tudi, da spletne strani za nobeno izjavo ne predložijo virov – to smo preverili tudi sami –, temveč se za tako rekoč vsako trditev sklicujejo zgolj na nepreverjene govorice in igrajo na čustva ljudi.

Tudi umetnointeligenčni pomočnik Grok, ki je integriran v družbeno omrežje X, ni našel nobenega vira, ki bi potrjeval, da je Pogačar res izrekel besede, ki mu jih v usta polagajo na strani Cycling Pulse na Facebooku, ali da bi obstajal dogodek, ki se imenuje Noč ponosa UCI:

I couldn't find any confirmed source for Tadej Pogačar making this statement. It appears to stem from an unconfirmed Facebook post by "Cycling Pulse," with no backing from official channels or news outlets. Additionally, searches show no evidence of a UCI "Pride Night" event in… — Grok (@grok) October 1, 2025

Tovarna laži

Da gre v primeri širjenja netočnih informacij o Tadeju Pogačarju najverjetneje za organizirano operacijo pridobivanja čim večjega občinstva in posledično obiska spletnih strani, je mogoče sklepati tudi zaradi dejstva, da stran na Facebooku z imenom Cycling Pulse ni edina, ki uporabnike družbenega omrežja zvablja na spletne strani s šokantnimi novicami.

To namreč počne tudi stran z zelo podobnim imenom World Cycle Pulse, ki jo prav tako upravljajo tri osebe iz Vietnama, objave pa deli po enakem principu kot stran Cycling Pulse, ki jo je kot verodostojen vir informacij svojim sledilcem predstavil prvak SDS Janez Janša.

Stran World Cycle Pulse je narejena tako rekoč po enakem kopitu kot tista, ki širi navedbe o Pogačarjevem bojkotu domnevne "Noči ponosa" v organizaciji UCI. Foto: Posnetek zaslona

World Cycle Pulse je, denimo, 30. septembra delil "izredno novico", sicer v francoskem jeziku, da je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) po njegovi zmagi na svetovnem prvenstvu uvedla preiskavo zoper Tadeja Pogačarja zaradi dopinga. Prijavo zoper Pogačarja je podalo več njegovih sotekmovalcev, trdijo na spletni strani Luxury Blogs.

V slovenski jezik prevedena lažna objava o Tadeju Pogačarju in domnevni preiskavi slovenskega kolesarja zaradi dopinga. Foto: Posnetek zaslona

O tem od Pogačarjeve zmage na svetovnem prvenstvu sicer ni poročal noben uradni vir ali svetovni (športni) medij.

Zlorabili so tudi Luko Dončića

Zelo podobno lažno objavo, le da je bil v ospredju slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić, je 11. septembra delila stran na Facebooku z imenom Los Angeles Lakers Fans.

"Izredna novica! Luka Dončić je Los Angeles Lakers in vsa moštva v ligi NBA pozval k minuti molka v čast ustanovitelju Turning Point USA Charlieju Kirku, ki je bil umorjen na univerzitetnem dogodku v Utahu. Njegova izjava je v ameriški skupnosti spočela trajno domoljubno gibanje!" je sporočilo objave, ki jo je 11. septembra na Facebooku objavila stran Los Angeles Lakers Fans. Foto: Posnetek zaslona

Dončiću so pripisali izjavo v povezavi z dan prej umorjenim ameriškim desničarskim aktivistom Charliejem Kirkom, ki je ni bilo mogoče najti nikjer drugje. Izjemi sta bili stran na Facebooku in pa obskurni spletni portal, na las podoben temu, ki objavlja izmišljene trditve o Tadeju Pogačarju. Podrobnejši pregled je pokazal, da gre za spletno stran z indonezijskimi koreninami.