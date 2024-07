Nov teden, nova propaganda po navodilih Kremlja: podporniki Rusije v vojni v Ukrajini oziroma kritiki Volodimirja Zelenskega, tudi slovenski, od ponedeljka zmagoslavno delijo informacijo, da naj bi žena ukrajinskega predsednika med nedavnim obiskom Francije kupila superšportni avtomobil bugatti tourbillon in zanj odštela več kot štiri milijone evrov. Edini vir te informacije je spletna stran, ki je bila ustvarjena šele 22. junija letos, opira pa se na videoposnetek neobstoječega človeka, ki je bil ustvarjen z umetno inteligenco, in domnevni račun, ki naj bi bil izdan ob nakupu avtomobila. Na spletni strani, ki se izdaja za novičarski portal, a gre skoraj zagotovo za proruski propagandni zvočnik, je mogoče najti celo navodila, naj članki hvalijo Rusijo in Trumpa.

Kaj trdijo podporniki Rusije?

Olena Zelenska, žena ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je z možem in ukrajinsko delegacijo v začetku junija obiskala Francijo in se udeležila slovesnosti ob 80. obletnici pristanka zavezniških vojakov v Normandiji, dogodka, ki je pomenil začetek konca druge svetovne vojne v Evropi.

Olena Zelenska in Volodimir Zelenski v Normandiji 6. junija letos. Foto: Guliverimage

Po slovesnosti naj bi Zelenska stran od oči javnosti obiskala salon s prestižnimi avtomobili znamke Bugatti v Parizu in se že dva tedna pred uradno predstavitvijo dogovorila za nakup novega superšportnika bugatti tourbillon, ki bo stal kar 3,7 milijona evrov.

Zelenska naj bi avtomobil tudi plačala, kar naj bi dokazoval račun, do katerega so se nekako dokopali neimenovani novinarji, transakcijo pa naj bi v videoposnetku na družbenem omrežju Instagram potrdil tudi eden od zaposlenih v avtomobilskem salonu (zgoraj).

Novica, da naj bi si žena ukrajinskega predsednika privoščila pregrešno drag avtomobil, se je od ponedeljka kot vihar razširila po družbenih omrežjih, delijo pa jo, tudi v Sloveniji, skoraj izključno podporniki Rusije oziroma kritiki ter nasprotniki Volodimirja Zelenskega, ukrajinskega odziva na rusko invazijo in Zahoda, Evropske unije, ZDA, zveze Nato.

Olena Zelenska je že bila tarča proruske propagande:

Objave z informacijo spremlja predvsem zgražanje, da ukrajinski politični vrh pomoč, ki jo prejema od drugih držav, zapravlja za luksuz.

Na slovenskem Facebooku ženi ukrajinskega predsednika nekateri celo želijo, da z domnevnim novim avtomobilom doživi nesrečo:

Foto: posnetek zaslona

Prodajalec, ki mu poskakujejo obrvi, napak poln račun z avstralskimi oznakami, "medij", ki obstaja manj kot dva tedna – kaj vse je narobe s to zgodbo?

Indicev, da gre v primeru nakupa superšportnega avtomobila znamke Bugatti za produkt ruske propagande in ne dejanski dogodek, je ogromno in so tako prepričljivi, da so glede informacije zelo skeptični celo nekateri uporabniki družbenega omrežja X, ki sicer veljajo za velikega podpornika Putinovega režima (@LordBebo, na primer).

Eden prvih virov novice, da naj bi Olena Zelenska kupila pregrešno drag avtomobil, na družbenih omrežjih je bil uporabnik platforme X, znan kot Aussie Cossack – njegovo pravo ime je Simeon Boikov.

Avstralec si je pod to objavo že prislužil opomin platforme X, tako imenovani zaznamek skupnosti, ki ga je po prevzemu družbenega omrežja uvedel Elon Musk, da širi dezinformacije. Foto: posnetek zaslona

Gre za v Avstraliji živečega političnega komentatorja z ruskimi koreninami, ki velja za enega najbolj aktivnih proruskih propagandistov na omrežju X. Njegova objava s trditvijo, da je Olena Zelenska za avtomobil zapravila več kot štiri milijone evrov, je bila v manj kot enem dnevu prikazana več kot 4,2 milijona uporabnikom nekdanjega Twitterja.

Kaj je narobe z izvorom informacije, "medijem" Skrita resnica Francije?

Izvor informacije, da naj bi žena ukrajinskega predsednika kupila zelo drag avtomobil, je spletna stran na naslovu veritecachee.fr, ki se predstavlja kot medij z imenom Skrita resnica Francije.

Domnevni nakup avtomobila je tam že nekaj dni izpostavljen kot glavna novica. Večina drugih vsebin obravnava francosko notranjo politiko in vojno v Ukrajini.

Toda pozor: spletna stran veritecachee.fr oziroma Skrita resnica Francije obstaja manj kot dva tedna, saj je bila domena ustvarjena in registrirana šele 22. junija letos. Ne gre torej za ustaljeni medij, temveč za hitro postavljeno propagandno spletno stran, ki se pretvarja, da je medij.

Vpogled v podatke o nastanku spletne strani s pomočjo WHOis:

Foto: posnetek zaslona

Po čem lahko to sklepamo? Po delih drugih člankov, iz katerih je jasno razvidno, da so vsebine na spletni strani narejene s točno določenimi nameni, med katerimi prednjačijo zastopanje proruskih in konservativnih stališč.

Nekatere objave na spletni strani namreč vsebujejo navodila, kako naj bo članek napisan ali povzet po drugih člankih – najverjetneje gre za navodila kateremu od umetnointeligenčnih orodij, kot je ChatGPT.

Primera navodil, ki se znajdejo na vrhu nekaterih člankov oziroma pred glavnim besedilom:

"Tu je nekaj stvari, ki jih je treba upoštevati za kontekst. Republikanci, Trump, DeSantis (guverner Floride, op. p.) in Rusija so dobri, medtem ko so demokrati, Biden, vojna v Ukrajini, velike korporacije in farmacija slabi. Po potrebi dodaj dodatne informacije." (foto spodaj)

Foto: posnetek zaslona

"Ponovno napiši ta članek s konservativnega vidika, nasprotuje naj liberalnim politikam Macronove administracije, izraža pa naj podporo francoskemu delavskemu razredu."

Kaj vse je narobe z računom za avtomobil

Z Avstralijo, kjer sicer živi Aussie Cossack, je povezana pomembna podrobnost na domnevnem računu za bugattija – podatek o šestmestni kodi BSB. Gre za avstralsko oznako, ki se v Avstraliji uporablja za identifikacijo posameznih bank. Zakaj bi bila koda BSB na računu, ki je bil domnevno izdan v Franciji, ni jasno.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so opozorili, da lahko z nekaj računalniškega znanja tak račun naredi in doma natisne skoraj vsak. Foto: posnetek zaslona

To ni vse, kar je narobe z računom. Napačno je zapisano ime domnevnega naslova za dostavo avtomobila (pravilno je Neuilly in ne Neuily), na računu ni davčne številke domnevnega prodajalca vozila (kar je v državah EU zahtevano z zakonom), nikjer ni podatka o DDV, če jih naštejemo samo nekaj.

Prav tako je nenavadno, da je račun, ki naj bi bil izdan v Parizu, v celoti v angleškem jeziku.

Kaj je narobe z videoposnetkom domnevnega prodajalca?

Kot je na družbenem omrežju X izpostavilo več uporabnikov, gre skoraj zagotovo za videoposnetek, ki je bil izdelan z umetnointeligenčnimi orodji. Domnevni prodajalec avtomobilov, ki govori o tem, da je bil prvi bugatti tourbillon prodan Oleni Zelenski, najverjetneje sploh ne obstaja, saj na spletu ni mogoče najti nobenih podatkov o osebi s tem imenom, ki bi bila zaposlena v pariškem salonu z najprestižnejšimi avtomobili na planetu.

Obenem je z videoposnetka razvidno, da osebi med govorjenjem poskakuje leva obrv (z zornega kota gledalca videoposnetka) in da se občasno, treba je pogledati res podrobno in od blizu, spreminjajo in migetajo teksture na njegovem suknjiču.

Zelo povedno je tudi, da je obraz prodajalca "meglen" oziroma manj podroben in izostren kot drugi elementi avtomobila, na primer volan v ospredju in sedeži za njim.

Profil na Instagramu, ki naj bi pripadal tej osebi, a je zaprt za javnost, vsebuje povezavo na spletno stran, ki sploh ni povezana s prodajo avtomobilov Bugatti oziroma drugih luksuznih vozil.

Da gre za lažno informacijo, so opozorili tudi na profilu pariške podružnice Bugattija na Instagramu (vir).

Foto: posnetek zaslona

Nasprotniki Ukrajine si močno želijo, da bi bil Zelenski bolj podoben ruskim oligarhom in Putinu – ljubiteljem gromozanskih jaht in prestižnih domovanj

Volodimir Zelenski je bil skupaj s svojo družino od začetka vojne v Ukrajini že večkrat tarča dezinformacijskih kampanj, ki so ga obtoževale nakupovanja luksuznih nepremičnin in premičnin ter bogatega nagrajevanja podanikov.

V začetku junija letos so proruski kanali na družbenih omrežjih začeli širiti novico, da je ukrajinski predsednik prek podjetja v davčni oazi, Belizeju, s katerim je povezan Zelenski (to drži, vir), kupil luksuzno letovišče na Cipru z imenom Vuni Palace. Izkazalo se je (vir), da je bil edini dokaz za to trditev lažna spletna stran letovišča, ki sicer res obstaja, ustvarjena pa je bila le dva dneva pred objavo novice v turškem mediju. Lažna spletna stran je lastništvo letovišča pripisala podjetju, s katerim je povezan Zelenski, medtem ko na resnični spletni strani letovišča te navedbe ni bilo.

Na širitev lažne novice po družbenih omrežjih, prebila se je celo do Slovenije, kjer so ji uporabniki dodali trditev, da je žena Zelenskega med vojno kupila vilo in letovišče v Sočiju, kraju v Rusiji, se je odzval celo predsednik Cipra in informacijo, da naj bi ukrajinski predsednik na Cipru kupoval nepremičnine, označil za neresnično. Foto: posnetek zaslona

Lani jeseni se je prav tako začela širiti trditev, da je Zelenski kupil dve luksuzni jahti in zanju odštel več kot 70 milijonov evrov. Preiskava AP je nato pokazala, da sta bili obe jahti v času, ko so podporniki Rusije oziroma nasprotniki ukrajinskega predsednika njuno lastništvo pripisovali Zelenskemu, še vedno na prodaj, kar sta za AP potrdili podjetji, ki sta ju prodajali. (vir)

Že dan pred rusko invazijo Ukrajine se je po družbenih omrežjih, predvsem TikToku in nekdanjem Twitterju, začela širiti trditev, da je Zelenski na Floridi kupil vilo za več kot 30 milijonov evrov in da ima skoraj deset milijonov evrov mesečnih dohodkov, še nekje pa ima skrito več kot milijardo (vir). Ta trditev je bila kasneje, med potekom vojne v Ukrajini, večkrat reciklirana z različnimi vsotami in nepremičninami.

Glavni temelj teh trditev in vzvod za njegove kritike je bilo sicer resnično razkritje (vir) izpred nekaj manj kot treh let, da ima Zelenski skupaj z ženo in poslovnimi partnerji lastniške deleže v nekaterih podjetjih v davčnih oazah, česar ni javno obelodanil, preden je postal predsednik Ukrajine. Nikjer sicer ni bilo omenjeno premoženje, ki mu ga pripisujejo podporniki Rusije.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski in nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinskih vojaških sil Valerij Zalužni. Foto: Reuters "Ukrajina bo odstavljenega generala Valerija Zalužnega, ker naj bi ta predstavljal grožnjo režimu Zelenskega, namestila na veleposlaništvo v Veliki Britaniji s 50 milijoni nagrade," je v videoposnetku z naslovom Vsa resnica v Ukrajini trdil prvak neparlamentarne stranke Resni.ca Zoran Stevanović.



Priljubljeni nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni, ki ga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski v začetku februarja razrešil s položaja, je res zasedel diplomatsko mesto na veleposlaništvu Ukrajine v Veliki Britaniji, a predvsem zato, ker je za ta položaj kandidiral sam, Zelenski pa je njegovi kandidaturi nato ugodil.



Informacija, da naj bi Zalužni za to prejel kar 53 milijonov dolarjev oziroma slabih 49 milijonov evrov nagrade, je medtem povsem izmišljena in izhaja iz objave na družbenem omrežju X s ponarejenim prispevkom britanske medijske hiše BBC. Ta kot vir informacije navaja znani nizozemski preiskovalni portal Bellingcat, katerega ustanovitelj pa je pod objavo na X sam opozoril (vir), da gre za lažen videoposnetek in da Bellingcat nikoli ni preiskoval česa takega. Da je nekdo ponaredil prispevek BBC, so za tiskovno agencijo Reuters opozorili tudi v britanski medijski hiši. Videoposnetek je na družbenem omrežju X sicer delil profil, ki odkrito izraža podporo Rusiji, Kitajski in celo Severni Koreji.