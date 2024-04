Razkrivamo: Slovenija je nova tarča ruskega omrežja PRAVDA

Že znana propagandna hobotnica, ki prek množice spletnih strani, ki so si podobne kot jajce jajcu in se izdajajo za lokalne medije, a so v resnici del večjega ruskega oziroma proruskega propagandnega omrežja, katerega glavni cilj je manipulacija javnega mnenja v državah zaveznicah Ukrajine, je lovke stegnila tudi do Slovenije.

26. marca letos je bilo po podatkih analitičnega orodja na portalu who.is registrirano spletno mesto z naslovom pravda-si.com (vir). Na njem gostuje spletna stran z imenom PRAVDA SI, ki je na prvi pogled videti kot lokalna izpostava tujega medija.

Čeprav so pri nekaterih člankih fotografije, ki naj bi domnevno prikazovale slovenska mesta, tudi Ljubljano – zelo verjetno so ustvarjene z orodji za generiranje slik in fotografij z umetno inteligenco –, so skoraj vse vsebine na spletni strani kljub oznaki SLOVENIJA povezane z vojno v Ukrajini ali promocijo Rusije. Foto: posnetek zaslona

To je v nekem smislu celo res, saj je pravda-si.com res lokalna izpostava, vendar ne medija, temveč že znane propagandne hobotnice, ki je namenjena izključno širjenju ruske in proruske propagande, prepričevanju ciljnega občinstva v podporo ruski invaziji na Ukrajino in netenju sovraštva proti napadeni državi ter vsem, ki jo podpirajo.

Različne vsebine za različne države, a cilj vseh portalov je enak: širjenje ruskega vpliva

Februarja letos so pri francoski agenciji za zagotavljanje obrambe pred tujimi varnostnimi grožnjami na spletu Viginum namreč oznanili, da so razkrinkali omrežje kar 193 spletnih strani (vir), katerih namen je bil širjenje ruske propagande predvsem pred prihajajočimi evropskimi volitvami, ki bodo med 6. in 9. junijem letos.

Med analiziranimi spletnimi stranmi je bilo več takšnih, ki so bile izdelane po enakem kalupu kot že omenjena PRAVDA SI. Šlo je namreč za klone istega portala v več različnih jezikih – angleščini, nemščini, francoščini, španščini, poljščini.

Več "lokaliziranih" različic iste propagandne spletne strani. Foto: posnetek zaslona

Spletne strani so bile registrirane že junija 2023, večina na njih objavljenih vsebin pa je s pohvalami na račun ruske vojske in Putinovega režima ter kritikami napadene države "pokrivala" vojno v Ukrajini.

Letos se je seznamu pridružilo več "lokaliziranih" spletnih strani, ob slovenski tudi hrvaška različica, ki je bila ustvarjena 20. marca, na primer.

Čeprav imajo spletne strani vsaj na videz različne vsebine, so pri Viginumu opozorili, da so vse zgrajene na enaki arhitekturi HTML, da imajo vse enak razpored grafičnih elementov in, predvsem pomembno je to, da tako rekoč vse zunanje povezave končajo na istih mestih.

Dokaz, da je v ozadju spletnih strani Pravda skoraj zagotovo avtomatizacija oziroma produkcija vsebin s strojnim prevajanjem, so občasno nelogični ter netočni naslovi ter vsebinski zapisi. Peter Pellegrini ni (stari) novi slovenski, temveč slovaški predsednik. Beseda slovensko v slovaškem jeziku v slovenščini sicer pomeni Slovaška. Foto: posnetek zaslona

Laž o razgaljeni svetlolaski je širilo tudi omrežje PRAVDA

Vsebine na naštetih spletnih straneh vključujejo strojne prevode sporočil za medije ruskih državnih institucij in prevedene zapise z družbenih omrežij, predvsem s proruskih kanalov v komunikacijski aplikaciji Telegram.

Primer je spodnja objava z lažno navedbo o osebi na fotografiji, ki smo jo nato tudi podrobno analizirali v sredinem članku:

Foto: posnetek zaslona

Kdo je lastnik propagandnega kanala, ki zna slovensko? Sledi vodijo v Rusijo.

Kdo je v ozadju spletnih strani, je tako rekoč nemogoče ugotoviti, saj so anonimni vsi podatki o nosilcu ali nosilcih domen(e).

Orodje WHOis pokaže, da je bila propagandna spletna stran z vsebinami v slovenskem jeziku registrirana pri ruskem ponudniku zakupa in registracije spletnih domen reg.ru.

Slovenska in druge spletne strani, ki spadajo v omrežje PRAVDA, imajo najverjetneje razmeroma nizek doseg. Promet na domeni pravda-si.com je bil glede na analitično spletno orodje SimilarWeb doslej tako rekoč nezaznaven, je pa res, da spletna stran obstaja manj kot mesec dni.

Podatek o datumu na spletni strani WHOis, ko je bila registrirana domena pravda-si.com. Foto: posnetek zaslona

Tudi pri agenciji Viginum so februarja letos sporočili, da so najvišje številke obiskovalcev spletnih strani iz propagandnega omrežja zabeležili novembra lani, ko je povprečno število dnevnih obiskov znašalo okrog 31 tisoč.

Viginum sicer opozarja, da so neznani upravljavci spletnih strani zelo pozorni na t. i. optimizacijo SEO, kar pomeni, da se trudijo, da se povezave do spletnih strani v ekosistemu Pravda v spletnih iskalnikih uvrščajo višje od drugih spletnih strani z bolj transparentno lastniško, uredniško ali avtorsko politiko.