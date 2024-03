Na družbenem omrežju Facebook obstaja nekdo, ki trdi, da živi v Izoli ter ima povsem običajno slovensko ime. Ogromno svojega časa, pravzaprav toliko, da smo morali zgornji videoposnetek hitrega pregleda vseh njegovih objav v samo v zadnjih treh mesecih pospešiti za faktor osem, a je še vedno dolg več kot dve minuti, sicer nameni zapisom v podporo ruski invaziji Ukrajine in Vladimirju Putinu. Enake zapise prek uradnega kanala na Telegramu deli tudi Veleposlaništvo Ruske federacije v Ljubljani, kjer je zaposlen diplomat, ki mora najkasneje danes zapustiti Slovenijo, ker naj bi bil vpleten v poskuse manipulacije javnega mnenja v Sloveniji, ki je potekala tudi prek družbenih omrežij. Je oseba na Facebooku res slovenske narodnosti in je morda malce preveč obsedena s promocijo režima v Kremlju ali pa gre morda za najbolj delovnega ruskega propagandista v Sloveniji?

Slovenija se je prejšnji teden odločila za izgon ruskega diplomata Sergeja Lemeševa, namestnika vojaškega atašeja, ker naj bi bil vpleten v povečanje ruskih propagandnih aktivnosti zoper slovenske državne interese, med drugim tudi prek poskusov vplivanja na slovenske uporabnike družbenih omrežij.



Pri širjenju dezinformacij naj bi po neuradnih informacijah ob diplomatu sodelovalo še več državljanov Rusije, ki v Sloveniji na podlagi študentskih vizumov bivajo zakonito. Kot je v torek poročal portal necenzurirano.si, naj bi neuradno šlo za študente več manjših univerz, ki so starejši od 40 in celo 50 let.



Slovenijo je moral zapustiti do danes, 27. marca. Da bi izvedeli, ali je ruski diplomat že zapustil Slovenijo, smo se obrnili na Ministrstvo za zunanje zadeve in veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji, odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Kot smo na Siol.net poročali že pred letom dni, so se med slovenske uporabnike Facebooka kmalu po začetku vojne v Ukrajini infiltrirali profili domnevno resničnih oseb s slovenskimi imeni, ki so imeli več ali manj samo eno poslanstvo – poobjavljanje fotografij, videoposnetkov in tudi fotomontaž, ki upravičujejo rusko invazijo na Ukrajino ter demonizirajo oblasti v Kijevu, vodstvo Evropske unije, zvezo Nato in Združene države Amerike oziroma države (razvitega) Zahoda.

Rusija tako rekoč že od začetka vojne v Ukrajini uporablja tako konvencionalno orožje kot (ofenzivno) informacijsko tehnologijo. Samo v letu 2022 je Facebook dvakrat razkrinkal prizadevanja Rusov, da bi s kampanjami pretvarjanja in laganja na družbenem omrežju vplivali na javno mnenje o tem, kaj se v resnici dogaja med invazijo Ukrajine in kakšni so razlogi oziroma vzroki zanjo. Foto: Shutterstock

Profili na Facebooku, ki smo jih analizirali takrat, so v veliki meri že izginili oziroma se potuhnili, toda na družbenem omrežju so še vedno aktivni določeni uporabniki, pri katerih obstaja zelo velika verjetnost, da so podaljšek ruskega propagandnega aparata v Sloveniji.

Iz prokremeljskih medijev in ruskih propagandnih kanalov do Slovenije

Z enim od njih, ki smo ga na Siol.net pod drobnogled vzeli zato, ker se zdi celo najdejavnejši razpečevalec kremeljskega nareka na slovenskem delu Facebooka, je morda res vsaj posredno povezano tudi rusko veleposlaništvo v Sloveniji.

Veleposlaništvo na svojem uradnem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram sledilce namreč poziva, naj spremljajo vsebine drugega kanala z imenom Regnuminfosi, ki je opisan kot spletna novinarska platforma, ki jo ustvarjajo prostovoljci. Kanal na Telegramu obstaja od 4. oktobra 2023, nastal pa je dan za tem, ko je ameriški Pentagon oznanil, da je Ukrajini pripravljen poslati rakete z daljšim dosegom ATACMS, s katerimi je Ukrajina ruske cilje domnevno prvič napadla dva tedna pozneje.

Foto: Telegram / Facebook / Posnetek zaslona Levo: mnenje neznanega podpornika ruske invazije Ukrajine, ki se je v slovenščini pojavilo na kanalu Regnuminfosi, nato ga je delil še kanal ruskega veleposlaništva v Sloveniji. Desno: besedilo, ki je v resnici prevod večine članka prokremeljske ruske tiskovne agencije Anna News – najprej ga je objavil kanal Regnuminfo, nato ga je poobjavilo rusko veleposlaništvo, nazadnje pa še propagandni profil na Facebooku, ki mu sledi več kot 1500 Slovencev in Slovenk.

Regnuminfosi, ki sicer nosi ime ruske prokremeljske tiskovne agencije Regnum News, v slovenskem jeziku objavlja skoraj izključno le novice, ki poveličujejo moskovski režim in demonizirajo ter krivdo za vojno, po novem pa tudi za nedavni teroristični napad v Moskvi, pripisujejo Ukrajini, njenemu predsedniku Zelenskemu, Evropski uniji, ZDA in zvezi Nato.

Informacije o tem, kdo je v ozadju kanala Regnuminfosi, na Telegramu ni, je pa na družbenem omrežju Facebook oseba z imenom in priimkom, ki objavlja vse zapise kanala ter svojih več kot 1500 slovenskih prijateljev in sledilcev poziva, naj na Telegramu spremljajo točno ta kanal.

Veliko vprašanje, kdo je v resnici v ozadju. Vsekakor je postavil neke vrste rekord v številu objav.

Gre za (domnevnega) Aleksandra Suhadolnika iz Izole. Ali gre za resnično osebo ali za nekoga, ki se izdaja za osebo s tem imenom in priimkom, je težko ugotoviti, saj ni objavil nobene lastne fotografije, na Facebooku pa je zelo očitno zgolj z enim namenom – med Slovence in Slovenke širi res ogromno ruske propagande.

Na fotografiji je morda promil objav, ki jih je profil z imenom Aleksander Suhadolnik na Facebooku objavil samo od 1. marca do danes. Slovnične napake in vsebinske nelogičnosti so zelo pogoste, kar nakazuje na to, da gre za besedila, prevedena iz tujih jezikov, najverjetneje iz ruščine. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Profil je na Facebooku aktiven od jeseni 2022, z intenzivno dejavnostjo pa je začel lani poleti. Velika večina objav profila je kritičnih do Ukrajine in Zahoda, predvsem zveze Nato, Združenih držav Amerike in Evropske unije, mnoge objave na profilu pa vsem naštetim tudi pripisujejo krivdo ter odgovornost za rusko invazijo Ukrajine in vse dogodke, ki so sledili, vključno z nedavnim terorističnim napadom v Moskvi. Precej objav izraža tudi podporo Vladimirju Putinu in kremeljskemu režimu, med njimi pa so tudi novice, prevedene oziroma povzete po nekaterih medijih v EU, a so tako rekoč vse povezane z Rusijo ali Ukrajino.

Objave profila Aleksander Suhadolnik so slovenski uporabniki in uporabnice Facebooka delili večtisočkrat, a ne zato, ker bi bile tako zelo viralne, temveč zato, ker je število objav resnično astronomsko. Zavihek v brskalniku Chrome, v katerem so naložene prav vse objave na profilu, je na našem delovnem računalniku zasedel kar 4,7 gigabajta oziroma več kot četrtino razpoložljivega pomnilnika RAM.

Številke močno namigujejo, da gre za organizirano propagandno operacijo

Samo v obdobju od 1. do 26. marca letos je domnevni Izolčan objavil približno tisoč zapisov, pospremljenih s fotografijo ali videoposnetkom, pri čemer gre za zapise, ki obsegajo od ene do več povedi. Pri tem ni šlo zgolj za delitve objav drugih uporabnikov, temveč avtorske objave, kar pomeni, da je sam zapisal besedilo (oziroma bolj verjetno prilepil kopirano besedilo), priložil fotografijo ali videoposnetek ter stisnil gumb Objavi.

Profil proruske in predvsem protizahodne vsebine zelo pogosto deli tudi v skupine slovenskih uporabnikov in uporabnic Facebooka, kjer prevladujejo stališča, da krivec za vojno v Ukrajini ni Rusija, temveč združeni Zahod na čelu z ZDA in zvezo Nato, ter menijo, da je najboljši način za končanje vojne predaja Ukrajine. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

To je v povprečju skoraj 40 objav dnevno. Nekateri dnevi v marcu so bili sicer plodnejši od drugih, saj je bilo objav na določene dneve celo skoraj sto, na nekatere druge pa manj kot deset.

A pozornosti ne pritegne le količina objav, temveč tudi hitrost, s katero so se pogosto pojavljale na profilu Aleksandra Suhadolnika, kar je zelo velik opozorilni znak, da je šlo in še vedno morda gre za organizirano propagandno operacijo ter da je bil material mogoče pripravljen vnaprej.

Dva primera: 4. marca se je med 10.18 in 11.22, torej v 64 minutah, na profilu zvrstilo kar 24 objav, 5. marca pa med 9.29 in 10.26, torej v le 57 minutah, celo 26 objav. To pomeni, da je upravljavec profila novo objavo z izvirnim besedilom, fotografijo in videoposnetkom v povprečju dodal vsaki dve minuti in šest sekund (oziroma vsaki dve minuti in 36 sekund v prvem primeru).

Izvirno besedilo je sicer morda napačna oznaka, saj profil Aleksander Suhadolnik objav ne piše sam, temveč jih kopira in neposredno prevaja iz ruskih virov, največkrat iz ruskih propagandnih in vojnih kanalov v komunikacijski aplikaciji Telegram. Posledica tega so pogosti vsebinski nesmisli in ponekod nerodna slovenščina, toda njegovih slovenskih sledilcev, ki všečkajo in delijo njegove vsebine, to tako rekoč nikoli ne zmoti.

Opazijo ne niti tega, da so njegovi zapisi zelo pogosto v prvi osebi, torej zapisani z ruskega vidika, kar dodatno nakazuje na to, da neposredno prevaja ruske vire.

Dokaz prevoda ruske objave, ki jo profil Aleksander Suhadolnik predstavlja kot lastno delo – besedilo z ruskega kanala Zapiski veteranov na Telegramu:

Od leve proti desni: izvirna objava na Telegramu, Googlov prevod iz ruščine v slovenščino, objava na Facebooku, ki se do potankosti ujema z Googlovim prevodom. Foto: Facebook / Google Translate / Telegram / Posnetek zaslona

Rdeči klicaji, do kamor seže pogled

Profil Aleksander Suhadolnik sicer izpolnjuje več kriterijev, po katerih prepoznamo lažnega uporabnika, ki deluje kot (ruski) propagandni kanal.

- Generični URL (spletni naslov) profila na Facebooku, kjer si uporabniki sicer praviloma nastavijo takšnega, ki vsebuje kombinacijo njihovega imena ali priimka oziroma drugo kombinacijo besed in številk.

- Fotografije profila ne prikazujejo nobene osebe, temveč druge motive (pogosto patriotske v povezavi z državo ali režimom, katere oziroma katerega propagando širijo).

Na nobenem od propagandnih profilov zelo pogosto ni mogoče zaslediti tako rekoč nobenih osebnih podatkov o človeku, ki ga domnevno upravlja. Za sliko profila praviloma izberejo eno od naslednjih možnosti: fotografijo resnične osebe, ki je tako majhna, da je iskanje vira z orodji za prepoznavo slik nemogoče, agencijsko fotografijo, fotografijo slavne osebe, fotografijo Putina ali fotomontažo, ki bodisi poveličuje Rusijo bodisi demonizira Ukrajino. Primer: to je od tujih profilov, ki prorusko in protizahodno propagando širijo na tako rekoč enak način kot profili, ki so obkroženi z bolj ali manj slovensko skupnostjo. Na profilni fotografiji v resnici ni lastnik uporabniškega računa, temveč britanski igralec Richard Armitage. Foto: Matic Tomšič

- Ogromno, ogromno, ogromno objav: volumen in frekvenca objavljanja eksponentno presegata zmožnosti sicer zelo dejavnega običajnega uporabnika Facebooka.

- Zelo redko komentiranje ali odgovarjanje na komentarje prijateljev in sledilcev, če pa se to že zgodi, so odgovori pogosto nenavadni, nelogični in zelo verjetno prevedeni z Googlovim ali katerim drugim prevajalnikom, saj materni jezik osebe, ki upravlja propagandni profil, skoraj zagotovo ni enak kot materni jezik uporabnikov, med katere širi propagando.

Primer: ko smo profil Aleksander Suhadolnik pod objavo o novi Natovi bazi v Romuniji povprašali, kaj lahko storimo – šlo je za odgovor za njegov komentar, da je v Sloveniji enako (kar sicer ne drži, ker v Sloveniji ni baze zveze Nato) – nam je odgovoril: "34 let opozarjamo, da ne bi prišlo do tega, kar je na žalost prišlo! In ti mene vprašaš, Kaj bomo naredili?".

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Kaj natanko to pomeni, ne vemo: morda dogodek leta 1990, ko je zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov takratnemu državnemu sekretarju ZDA Jamesu Bakerju predlagal, da se Sovjetska zveza pridruži zvezi Nato, ob čemer je Baker zgolj odmahnil z roko. Vsekakor to ni odgovor, ki bi ga pričakovali od Slovenca.

- Nedolžni začetki: prva objava na zidu profila, ki ga analiziramo, je bila povezava do pesmi Vukovi umiru sami hrvaškega pevca Borisa Novkovića.

- Starost profila: proruski profili, ki ustrezajo kriterijem za prepoznavanje tako imenovanih trolov, ki širijo propagando, so se Facebooku pridružili ali kmalu po začetku vojne v Ukrajini ali pa v času ukrajinskih protiofenziv na območju Hersona in Harkova avgusta oziroma septembra 2022. Nekateri profili so medtem starejši, a so dolgo mirovali in se nato v večini primerov ponovno aktivirali v času ukrajinske protiofenzive. Mogoče je, da so nadzor nad njimi prevzeli ruski ali proruski hekerji – kot so leta 2022 sporočili iz Mete, krovne družbe Facebooka, se je to v preteklosti že dogajalo.

- Vsebina objav: kot smo že izpostavili zgoraj, so tako rekoč skoraj vse objave na profilu namenjene podpori določeni politični opciji oziroma režimu, v konkretnem primeru režimu v Kremlju in upravičevanju ruske invazije Ukrajine oziroma pripisovanju krivde za vojno napadeni državi, Združenim državam Amerike, Evropski uniji in zvezi Nato.

Večpredstavnostne vsebine enega od profilov, ki smo ga analizirali lani pred prvo obletnico ruske invazije Ukrajine in ki je rusko propagando širil med slovenske uporabnike Facebooka. Tatiana Tanja je v svojih objavah predvsem pljuvala po predsedniku Ukrajine in predsedniku ZDA, delila pa tudi videoposnetke poročanja s terena ruske vojske in fotomontaže, ki poveličujejo Vladimirja Putina, Ramzana Kadirova, Sergeja Lavrova ter druge pomembne ruske vojaške, politične in ideološke akterje. Foto: Matic Tomšič

Vlada: Zavedamo se poskusov tujega manipuliranja informacij

Kot so za Siol.net sporočili z urada vlade za komuniciranje, šlo je za odgovor na našo prošnjo za odziv na opisane propagandne kanale na Facebooku, ki smo ga naslovili na kabinet predsednika vlade, konkretnega primera propagande v vladi ne morejo komentirati, se pa vlada po njihovih besedah zaveda poskusov tujega manipuliranja z informacjami in vmešavanja v naše demokratične procese ter poskusov vplivanja na javno mnenje v Sloveniji.

"Na vmešavanje tujih držav z dezinformacijami nas opozarjajo tudi pristojni v Evropski uniji (EU), ki pozivajo vse države članice EU, naj bodo pozorne na dezinformacije, ki se bodo širile pred evropskimi volitvami," so še zapisali v odgovoru in dodali, da je vlada tudi zaradi poskusov širjenja tuje propagande v Sloveniji pri sekretariatu sveta za nacionalno varnost ustanovila delovno skupino za boj proti dezinformacijam.

Vprašanja glede morebitne povezanosti analiziranega profila na družbenem omrežju Facebook z veleposlaništvom Ruske federacije v Sloveniji in razkritjem, da je bil eden od ruskih diplomatov v Sloveniji domnevno povezan z organiziranim širjenjem propagande med Slovence in Slovenke tudi prek družbenih omrežij, smo poslali tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve, urad vlade za informacijsko varnost, Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost in Sovo, Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.